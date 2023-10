Quel genre de miel les pandas géants aiment-ils manger? Venez à la 9e exposition AGRO-Chengdu pour connaître la réponse.

CHENGDU, Chine, 26 octobre 2023 /CNW/ - Du 27 au 30 octobre 2023, la 9e exposition AGRO-Chengdu aura lieu avec la 9e Expo agricole du Sichuan à Chengdu, Sichuan, en Chine. Dans un espace d'exposition de 140 000 m2, plus de 2 000 exposants de toute la chaîne industrielle présenteront leurs produits et technologies. Il s'agira d'un événement ouvert de grande qualité pour les échanges et la coopération agricoles. Comme nous le savons, le Sichuan est la ville natale des pandas géants, et leur miel favori pourra être goûté sur le site.

Chengdu est une mégaville de 21 millions d'habitants. En adhérant à des normes élevées d'ouverture pendant la participation active à la Belt and Road Initiative, Chengdu a établi des relations économiques et commerciales avec 224 pays et régions du monde. Elle s'est classée au premier rang des villes du centre et de l'ouest pour le nombre d'entreprises et de consulats figurant au palmarès Fortune 500. Grâce à l'ouverture et à la coopération en agriculture, deux bases nationales de développement de grande qualité pour le commerce agricole et cinq zones pilotes provinciales pour l'ouverture et la coopération en agriculture ont été établies et près de 100 bases d'exportation de produits agricoles ont été déposées, y compris le Parc de démonstration de technologies agricoles Chine-Chili (Sichuan) et la Holland Agricultural Technology Sightseeing Valley et d'autres grands projets. Au cours de chaque exposition précédente, des représentants d'institutions, d'associations et d'entreprises agricoles de plus de 20 pays et régions du monde se sont réunis à Chengdu pour des échanges et une coopération. En plus d'une conférence sur le développement de grande qualité, un certain nombre de bases de développement de grande qualité pour le commerce international agricole, les produits agricoles d'importation et d'exportation populaires et les projets de coopération agricole internationale seront également présents à l'exposition de cette année pour une coopération internationale globale dans le domaine de l'agriculture.

Le conservateur et sous-traitant de AGRO-Chengdu--Chengdu New East Exhibition Co., Ltd., le premier membre de l'UFI (Global Association of the Exhibition Industry) et de l'ICCA (International Congress and Convention Association) dans l'ouest de la Chine, vous offre des services diversifiés, par exemple, jumelage de projets et de ressources, organisation de visites et d'inspections, contacts avec des organismes gouvernementaux, conseils stratégiques, etc. Nous invitons sincèrement les institutions, les associations et les entreprises de diverses industries à Chengdu., en Chine pour participer à cet événement à des fins de coopération et de progrès. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Zhao (mobile : (86) 18215577029; courriel : [email protected] ).

