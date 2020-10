La 7e Rencontre nationale de la lutte contre le décrochage : du 19 au 23 octobre 2020 en ligne partout au Québec

MONTRÉAL, le 19 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La 7e édition de la Rencontre nationale de lutte au décrochage rassemblera, dès aujourd'hui, les acteurs des communautés autochtones, anglophones et francophones sous la thématique « Apprendre et réussir sans frontières, une stratégie communautaire collaborative pour tous les jeunes au Québec ». Cette mouture 100 % numérique de l'événement permettra aux artisan.e.s de l'action communautaire autonome, aux partenaires, aux jeunes et aux familles de mieux comprendre certains défis, d'échanger sur les pratiques d'intervention et sur des pistes de solutions afin de repousser, ensemble, les frontières du décrochage scolaire et social.

Pour l'édition 2020 de cet événement rassembleur, le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ), LEARN Quebec ainsi que le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) conjuguent leurs efforts afin de repousser les frontières à la réussite des jeunes, qu'elles soient personnelles, historiques, sociales, administratives, territoriales, culturelles ou identitaires.

« Les organismes de lutte au décrochage aident les jeunes à surmonter des difficultés, jour après jour. Ça passe par l'estime de soi, l'organisation dans les apprentissages, se donner un projet quand on décroche, accompagner les jeunes dans le retour à l'école. Un jeune à la fois, nous prenons le temps pour ne laisser tomber aucun jeune », soutient Mélanie Marsolais, directrice générale du ROCLD. Pour Amélie Lainé, directrice des partenariats et des programmes du Regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec : « L'événement permettra de mieux faire comprendre les défis et les réalités des jeunes des communautés autochtones ainsi que de faire connaître les pratiques communautaires des centres d'amitié autochtones en matière de lutte au décrochage ». Enfin, Michael Canuel, CEO, de LEARN Québec parle de frontières liées aux cultures organisationnelles et affirme « l'importance d'une bonne collaboration entre le milieu scolaire et les organismes communautaires pour répondre aux besoins des jeunes et soutenir leur réussite scolaire et éducative ».

La programmation complète de l'événement offrant conférences, ateliers et activités de réseautage est disponible à l'adresse : rencontrenationale.rocld.org.

À propos du RCAAQ

Le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est l'association provinciale des Centres d'amitié autochtones qui milite depuis 40 ans pour les droits et intérêts des citoyens autochtones dans les villes du Québec, tout en appuyant les Centres d'amitié autochtones du Québec qui y sont affiliés. De par sa mission, le RCAAQ a une vue d'ensemble des enjeux et des défis que rencontrent les Autochtones qui doivent composer avec la réalité urbaine.

À propos de LEARN (RREA)

LEARN (RREA) (Le réseau des ressources pour l'éducation anglophone) est un organisme sans but lucratif œuvrant dans le domaine de l'éducation qui offre, sans frais, une multitude d'informations et de ressources en ligne à la communauté anglophone du Québec. Issu de la fusion de trois organismes en juillet 2005, LEARN (RREA) n'a cessé de développer et de diversifier ses ressources.

À propos du ROCLD

Fondé en 1996, le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) compte 59 organismes communautaires autonomes répartis dans quatorze régions du Québec. Ces organismes accompagnent et soutiennent plus de 8 000 jeunes en difficulté chaque année. Le ROCD a pour mission de favoriser la concertation et les échanges entre les organismes communautaires qui travaillent à la problématique du décrochage scolaire, d'assurer leur représentation en tant qu'interlocuteur privilégié auprès des diverses instances publiques et communautaires, de les soutenir dans la consolidation et le développement de leurs activités.

