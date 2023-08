LA 6e ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX EST LANCÉE !

215 sites et circuits patrimoniaux à découvrir les 8, 9 et 10 septembre 2023

MONTRÉAL, le 29 août 2023 /CNW/ - Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) est heureux d'annoncer que la programmation des Journées du patrimoine religieux est maintenant disponible sur le site journeesdupatrimoinereligieux.ca. Avec 215 sites et circuits à découvrir, de Gatineau aux Îles-de-la-Madeleine en passant par Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, l'offre de visites saura combler votre curiosité !

Le patrimoine religieux québécois, riche et varié ! (Groupe CNW/Conseil du patrimoine religieux du Québec)

Cette 6e édition, qui se tient les 8, 9 et 10 septembre prochains dans 154 territoires administratifs incluant Wendake et Kahnawake, compte une majorité de participants des dernières éditions, signe que les Journées du patrimoine religieux représentent un événement incontournable pour les acteurs du milieu. Par ailleurs, plusieurs circuits locaux ont été mis en place grâce à la contribution de bénévoles et de professionnels des milieux culturels, municipaux et communautaires. Des visites commentées de cimetières et de jardins sont également prévues.

Comme chaque année, la participation à la programmation s'effectue sur une base volontaire, en fonction de la capacité des milieux à accueillir des visiteurs. Les activités - visites, concerts, conférences, expositions et parcours guidés - sont gratuites, mais les participants peuvent démontrer leur appréciation en offrant un don sur place pour soutenir les initiatives d'ouverture et de préservation des lieux.

En parallèle de ces nombreuses activités, une partie de l'équipe du Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) accompagnée d'une délégation de la Louisiane constituée des fondateurs de la Nous Foundation et de la directrice du West Baton Rouge Museum participera à plusieurs activités des Journées dans le cadre de la coopération bilatérale Québec-Louisiane du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Un patrimoine en mouvement, riche et diversifié

Des 2 751 lieux de culte inventoriés en 2003, 4 % n'existent plus que dans les archives et les souvenirs (démolition / incendie) et 18 % n'appartiennent plus à un propriétaire religieux ou sont fermés, réutilisés ou en voie de l'être. L'ensemble est loin d'être figé; pour environ 125 lieux fermés, plus de la moitié d'entre eux sont en préparation ou en chantier afin d'accueillir un nouvel usage. Ce patrimoine empreint de significations, d'œuvres d'art et d'histoires évolue avec la société qui l'anime.

À la programmation de l'événement cette année, dix confessions religieuses sont représentées en plus de sites qui ne sont plus à vocation religieuse tels que les musées, les jardins, les cimetières, les lieux historiques nationaux, les centres d'archives, les espaces communautaires, ou encore les coopératives. Si la tradition catholique prédomine, plusieurs sont de tradition anglicane, de l'église unie, et quelques-uns représentent les traditions évangélique, méthodiste, orthodoxe, presbytérienne, judaïque, musulmane et du syncrétisme autochtone.

Le Conseil du patrimoine religieux du Québec tient à souligner l'intérêt de cette présence interconfessionnelle et remercie chaque milieu organisateur pour sa participation. De futures participations volontaires sont bienvenues pour les prochaines éditions.

Planifiez vos Journées !

Des filtres à la programmation en ligne permettent aux utilisateurs de consulter chaque fiche selon les dates, le type d'activité, la région ou encore sur la carte. Ne manquez pas de planifier vos itinéraires, et partagez vos coups de cœur avec les mentions #journeesdupatrimoinereligieux, #jdpr et #cprq sur Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn !

Les Journées du patrimoine religieux est un événement annuel coordonné par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, une organisation à but non lucratif qui œuvre à l'échelle du Québec et qui a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois.

Un accès privilégié peut être fourni sur demande dans les lieux à la programmation. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) dispose d'une banque d'images qu'il peut rendre disponible aux médias qui en font la demande.

