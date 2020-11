Le chef de la direction de Science and Technology Daily a souligné dans son allocution d'ouverture que les médias devraient être les « pionniers » de l'ère 5G, accélérer l'adoption de la technologie 5G dans le secteur des médias et susciter une bonne opinion du public pour les applications de la technologie 5G. Les médias doivent également utiliser des travaux objectifs et rigoureux pour transmettre des points de vue scientifiques et rationnels au grand public tout en optant pour une narration en douceur. En outre, il a présenté l'objectif « Une base de données, deux ailes et trois plateformes » de Science and Technology Daily et l'utilisation de nouvelles technologies telles que la 5G pour promouvoir le développement intégré en profondeur des médias.

Li Xudong, directeur adjoint du Département des sciences et de la technologie de la province de Guangdong, a souligné que cette dernière a activement encouragé le développement de l'application industrielle de la 5G. Lorsque l'ère 5G commencera et pénétrera graduellement dans tous les aspects et les détails de la vie sociale, nous avons toutes les raisons de croire qu'elle apportera de nouveaux changements au secteur des médias. M. Li a déclaré que ce forum allait certainement donner un élan considérable à la promotion du développement intégré des médias dans toute la Chine et à l'accélération de la création de nouveaux médias grand public.

Au sujet de la manière d'accélérer l'intégration en profondeur des médias, Fang Zhenghui, directeur adjoint de l'Administration chinoise des publications en langues étrangères, a déclaré qu'il y avait trois points clés à souligner : Premièrement, nous devons adopter les nouvelles technologies avec une attitude plus ouverte; deuxièmement, nous devons suivre les nouvelles technologies avec une perspective plus claire; troisièmement, nous devons aussi appliquer les nouvelles technologies avec un esprit plus inclusif.

Lors des conférences, des élites issues de médias bien connus, d'entreprises technologiques, du monde universitaire et de l'industrie nationale et étrangère ont mené des discussions approfondies ou prononcé des discours-programmes sur l'application et le développement de la nouvelle phase de construction 5G dans les médias.

Les invités ont discuté de divers sujets concernant le futur statut de la recherche scientifique, à savoir la contribution de la coopération internationale en matière de technologie 5G au développement de la société humaine, les perspectives et les défis de l'application de la technologie 5G dans le secteur des médias. Certains invités ont également mentionné que nous devrions promouvoir le développement de nouvelles chaînes industrielles de médias et le développement de nouveaux médias en combinant la 5G avec l'IA, la réalité virtuelle, la chaîne de blocs et d'autres technologies.

Tous les invités ont échangé leurs points de vue sur la promotion de l'application de la technologie 5G dans les médias nationaux et étrangers et formulé des conseils constructifs pour faciliter la promotion mondiale de la technologie 5G.

Ils ont convenu que la 5G fournira un soutien technique clé pour la construction d'un système de communication des médias intelligent, toutes choses étant un média, la symbiose homme-ordinateur et l'autoévolution. Les innovations perturbatrices dans le secteur des médias ont déjà fait leur apparition.

Fang Hanting, vice-président de Science and Technology Daily, a été l'hôte de la réunion.

Il a conclu qu'à l'ère de la 5G, et particulièrement à l'ère de l'économie numérique, les médias indiquent la direction à la société. Qu'il s'agisse d'une connexion intelligente et axée sur les données, d'un groupe de réflexion sur les médias, d'une immersion sur scène, de la décentralisation, ou de médias écologiques, nous pouvons déjà observer l'innovation subversive de la technologie 5G dans de nombreux aspects du secteur des médias. Par exemple, avec l'approfondissement des données, l'analyse logique qui sous-tend les données deviendra un nouveau domaine de l'information basée sur les données, et certains groupes de réflexion et producteurs experts d'informations basées sur les données deviendront graduellement des « terminateurs d'événements ».

À l'avenir, la technologie 5G entraînera certainement des changements dans le secteur des médias. La technologie 5G fait naître cette tendance, qui veut que tout est un média. Si chaque média veut répondre aux exigences de la coexistence harmonieuse de plusieurs sujets de communication (personnes et dispositifs intelligents) dans le nouveau système, il faut construire un écosystème. Cet écosystème n'a de chance de survivre et de se développer à l'ère de la 5G que s'il répond aux exigences de médias complets, de médias holographiques et de médias à plein effet.

M. Zhao Jianguo, rédacteur en chef adjoint du Guangming Daily, M. Zheng Bo, rédacteur en chef adjoint de l'Economic Daily, M. Cui Baoguo, professeur à l'École de journalisme et de communication de l'Université Tsinghua, Mme Li Qin,professeure à l'École de journalisme et de communication de l'Université Renmin de Chine, Mme Qu Jing, vice-présidente du Service des affaires publiques et de la communication de Huawei, Mme Hou Mingjuan, vice-présidente de Qualcomm, M. Zhang Jun,directeur général des relations publiques et du marketing de Tencent, M. Wu Junhua, vice-président de iFlytek Co., Ltd, et M. Savitskii Alexei, conseiller auprès du rédacteur en chef de l'agence de presse Sputnik, ont assisté à la conférence.

