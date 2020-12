Les organisateurs des prix JUNO ont tenu aujourd'hui une conférence de presse virtuelle pour faire le point sur l'édition 50e anniversaire

Trois nouvelles statuettes JUNO dévoilées

MusiCompte distribuera 1,5 million de dollars en instruments de musique en 2021.

TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que la soirée des prix JUNO, de retour à Toronto pour son 50e anniversaire, est reportée au mois de mai 2021. La 50e soirée des prix JUNO, qui devait avoir lieu en mars, sera diffusée à l'échelle nationale le dimanche 16 mai 2021 sur les ondes de CBC TV, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music et en partout dans le monde au CBCMusic.ca/junos .

La CARAS a également dévoilé trois superbes nouvelles statuettes JUNO, inspirées des trophées individuellement réalisés à la main par la regrettée Shirley Elford qui furent décernés entre les années 2000 et 2010. Pour souligner le 50e anniversaire l'an prochain, une version or sera attribuée aux gagnants de prix JUNO, une version argent ira aux lauréats des Prix spéciaux et une version or et argent aux nouveaux membres du Panthéon de la musique canadienne. Cliquer ici pour télécharger des photos des nouvelles statuettes JUNO.

Pour souligner le 50e anniversaire des prix JUNO, MusiCompte , l'organisme de bienfaisance chargé de promouvoir l'enseignement de la musique au Canada, déboursera 1,5 million de dollars pour distribuer des instruments et de l'équipement dans les écoles et organismes communautaires du Canada par l'entremise du programme Band Aid et du Programme de subventions communautaires pour la musique TD de MusiCompte. Les enseignants qui souhaitent obtenir du soutien pour le programme de musique de leur école sont encouragés à présenter une demande avant le 11 décembre 2020 à l'adresse musicounts.ca . L'appel de candidatures pour le Programme de subventions communautaires pour la musique TD sera lancé au printemps.

Version intégrale du communiqué de presse ici .

