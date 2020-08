Placée sous le thème de la « médecine chinoise orientée vers la prévention des épidémies et les soins de santé », la conférence de cette année veut contribuer à promouvoir l'idée du gouvernement de Shizhu, laquelle consiste à « développer le tourisme lié aux soins de santé en médecine chinoise ».

Actuellement, l'industrie de la phytothérapie chinoise biologique se développe à pas de géant, à Shizhu, où 20 867 hectares de terre sont consacrés à la culture à grande échelle de près de 20 espèces, générant une production annuelle de 65 000 tonnes. À titre d'exemple, l'échelle de plantation et la production de coptide chinoise (coptis chinensis) représentent 60 % sur le plan national et 40 % sur le plan mondial.

Ces dernières années, en en ayant fait sa priorité, à savoir la transformation poussée des plantes médicinales chinoises, le gouvernement de Shizhu s'est attaché à bâtir des institutions médicales chinoises et des organisations de soins pour personnes âgées.

Récemment, l'Hôpital de réadaptation de Huangshui, affilié à l'Université médicale de Chongqing, a ouvert ses portes, après avoir bénéficié auprès de cette dernière, à titre d'investissement, d'une infusion de 350 millions de yuans. Entre-temps, 13 musées boutiques de médecine chinoise ont été construits et ouverts dans la région de Huangshui. Actuellement, Shizhu compte 13 sites de récupération pilotes, et des services de médecine traditionnelle chinoise sont dispensés dans plus de 75 % des cliniques de village. Par ailleurs, Shizhu a également été désignée une « unité nationale avancée des soins primaires de médecine traditionnelle chinoise ».

« Cette année, compte tenu de la situation particulière, celle de la prévention de l'épidémie, et vu les avantages que possède Shizu en termes de ressources alimentaires, nous avons placé la conférence sous le thème de la 'médecine chinoise orientée vers la prévention des épidémies et les soins de santé'. À la prochaine étape, qui nous verra, pour commencer, construire des maisons de soins infirmiers, nous entendons créer un centre de soins de santé de rayonnement national, donc faire du tourisme thérapeutique, adossé à la médecine traditionnelle chinoise, un nouveau facteur de croissance économique pour Shizhu », a expliqué Yang Linquan, directeur de la Commission des soins de santé de Shizhu, lors d'une émission en direct, sur la plateforme Xinhua Cloud, consacrée à la « médecine chinoise orientée vers la prévention des épidémies et la santé ».

Lors de la séance de signature, tenue dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, Shizhu a conclu 15 projets couvrant le tourisme thérapeutique, la fabrication de produits de santé, la logistique commerciale, les services de commerce électronique, les travaux d'infrastructures et d'autres encore, prévoyant un investissement total de 41 milliards de yuans chinois.

Comme en atteste le « Livre blanc 2020 sur la santé et le bien-être de Shizhu », mis à disposition lors de la cérémonie d'ouverture, Shizhu entend aller de l'avant décidément dans le développement de son secteur de la santé.

