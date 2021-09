GATINEAU, QC, le 29 sept. 2021 /CNW/ -

La 44 e élection fédérale a eu lieu le 20 septembre 2021.

élection fédérale a eu lieu le 20 septembre 2021. Selon les données préliminaires dont dispose Élections Canada , 17 209 000 Canadiens ont voté à cette élection, ce qui représente un taux de participation d'environ 62,5 %. Les chiffres précis de la participation seront diffusés dans le document présentant les résultats officiels du scrutin.

, 17 209 000 Canadiens ont voté à cette élection, ce qui représente un taux de participation d'environ 62,5 %. Les chiffres précis de la participation seront diffusés dans le document présentant les résultats officiels du scrutin. On estime que :

10 246 000 électeurs ont voté à leur bureau de vote le jour de l'élection ou dans leur établissement de soins de longue durée;



5 895 000 électeurs ont voté par anticipation du vendredi 10 septembre au lundi 13 septembre;



883 000 électeurs ont voté par bulletin spécial dans leur circonscription;



158 000 électeurs ont voté par bulletin spécial hors de leur circonscription (ce nombre inclut les militaires en mission, les détenus ainsi que les électeurs qui se trouvaient au Canada à l'extérieur de leur circonscription);

à l'extérieur de leur circonscription);

27 000 électeurs vivant à l'extérieur du Canada ont voté par bulletin spécial.

ont voté par bulletin spécial. Pour servir les Canadiens dans les 338 circonscriptions fédérales, Élections Canada a ouvert 501 bureaux et embauché quelque 215 000 personnes, en plus de mettre en place 7 300 bureaux de vote par anticipation et 61 400 bureaux de vote le jour de l'élection.

a ouvert 501 bureaux et embauché quelque 215 000 personnes, en plus de mettre en place 7 300 bureaux de vote par anticipation et 61 400 bureaux de vote le jour de l'élection. Au total, 22 partis enregistrés ont soutenu des candidats et 2 010 candidats ont été confirmés.

« Je remercie les électeurs pour leur participation et leur patience durant cette élection, où il a fallu mettre en place des mesures de sécurité particulières, a déclaré le directeur général des élections, Stéphane Perrault. Je sais que l'expérience de vote de nombreux Canadiens a été différente des élections précédentes et, dans certains cas, plus difficile. Je tiens aussi à remercier les directeurs du scrutin et tous les travailleurs électoraux qui ont travaillé Isans relâche pour conduire une élection sans précédent en ces temps difficiles. »

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

