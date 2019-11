La 42e édition du Salon du livre de Montréal débute aujourd'hui

MONTRÉAL, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ -

SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL

Place Bonaventure du 20 au 25 novembre 2019

www.salondulivredemontreal.com

Invitation à l'inauguration de la 42e édition du Salon du livre de Montréal

Ce soir, mercredi 20 novembre à 17 h 45 à la Grande place

Gilda Routy, présidente du conseil d'administration, Olivier Gougeon, directeur général, ainsi que tout·e·s les invité·e·s d'honneur inaugureront cette grande fête du livre à 17 h 45 à la Grande place, en présence de Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal, et de Frantz Benjamin, député de Viau.

Cette année encore, le mercredi est gratuit pour tout·e·s et le passeport illimité, qui permet de visiter le Salon toute la semaine, est offert en prévente au prix d'un billet régulier jusqu'à 20 h ce mercredi.

Les invité·e·s d'honneur 2019

Enki Bilal, auteur de bande-dessinée, Fanny Britt, écrivaine, dramaturge et traductrice, Jean-Paul Daoust, poète, Tristan Demers, dessinateur, auteur jeunesse et animateur, Antonine Maillet, auteure acadienne, Andrée Poulin, auteure jeunesse et critique littéraire, Sheila Watt-Cloutier, essayiste et militante écologiste et Webster, artiste hip-hop, auteur et conférencier.

Le Salon du livre de Montréal se déroule du 20 au 25 novembre 2019 à la Place Bonaventure. Artisan·e·s du métier du livre et lecteur·rice·s de tous âges seront à nouveau réuni·e·s afin de vivre et de faire vivre l'amour du livre et du lire. L'année 2019 marque le retour d'une thématique annuelle, se raconter : des milliers d'auteur·rice·s et invité·e·s de marque seront invité·e·s à se raconter pour le plus grand plaisir des Montréalais·e·s et des visiteur·euse·s qui viendront à leur rencontre.

SOURCE SALON DU LIVRE DE MONTREAL

Renseignements: Salon du livre de Montréal, Anabelle Gendron-Turcotte, anabellegturcotte@salondulivredemontreal.com; Relations de presse : RuGicomm, Véronique Gravel, veronique@rugicomm.ca, 514-717-3641; Laurence Rajotte-Soucy, laurence@rugicomm.ca, 514-512-1235; Médias sociaux, Joëlle Mauffette, joelle@rugicomm.ca; Salle de presse, Place Bonaventure, du 20 au 25 novembre 2019, 514-397-4830