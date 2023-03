La 40e édition du Salon de l'auto de Québec ; de retour et rechargé !

QUÉBEC, le 7 mars 2023 /CNW/ - L'événement familial de la semaine de relâche et des adeptes de voitures ouvrira ses portes du 7 au 12 mars à ExpoCité. Accueillant chaque année près de 70 000 visiteurs de partout au Québec, le Salon International de l'auto de Québec, présenté par IA Assurances Auto et Habitation en collaboration avec la Banque Scotia, sera le salon de l'auto canadien présentant le plus de marques.

Cette 40e édition en mettra plein la vue grâce à ses exclusivités, ses nouveautés et ses nombreuses zones thématiques.

Une collection de plus de 30 M$ dans la Zone Automobiles Etcetera

Lors de leur visite au Salon de l'auto, les amateurs auront la chance d'observer une pléthore de véhicules plus impressionnants les uns que les autres. Une Bugatti Chiron Pur Sport Soixante, une Bugatti Chiron Sport Noire, une Rolls-Royce Zenith DHC, une Ferrari SF90, une Ferrari 812 GTS, une Ferrari 288 GTO, une Ferrari LaFerrari, une Ferrari Enzo, une Ferrari Monza SP2, une Porsche Singer DSL et une Aston Martin DBS Superleggara seront exposées dans la Zone Automobiles Etcetera.

Le retour des essais routiers gratuits !

Le CAA-Québec proposera des essais routiers de plusieurs modèles de voitures électriques dont entre autres les Chevrolet Bolt EV et EUV, la Cadillac Lyriq, deux Hyundai IONIQ 5 Preferred AWD, le Hyundai Kona électrique, les Kia EV6 LR RWD et Niro EV, la Nissan ARIYA Evolve+ et la Toyota bZ4X XLE AWD Technologie. Faites vite, c'est premier arrivé, premier servi !

40 ans en famille

La Zone Familiale Toyota, en collaboration avec Mille-Pattes Amusement, située au deuxième étage du Centre de foires, est de retour en grand cette année. Sur place, plus de 10 000 pieds carrés d'activités amusantes et de jeux gonflables. De plus, afin de vous offrir un service complet une halte-garderie sera à votre disposition. L'entrée est gratuite avec l'achat de votre billet du Salon de l'auto.

La traditionnelle Journée Familiale aura lieu le 12 mars dès 10h et sera présentée par Benny & Co. Au menu : jeux gonflables, maquillage, tatouages, clowns, mascottes de la Pat' Patrouille, Peppa Cochon, les Trolls et Mario.

40 ans d'aventure

Dans l'Espace Quoi Faire, les visiteurs auront l'opportunité de découvrir une multitude de zones thématiques toutes plus fascinantes les unes que les autres. La Zone Lamborghini sera de retour cette année avec près d'une dizaine de véhicules à faire rêver. La Zone Corvette émerveillera les passionnés de ce véhicule mythique. La Zone Monde Magique exposera une réplique de la Ford Anglia tirée des films Harry Potter. La Zone Premiers Répondants présentera un camion de pompier et une voiture de police et la Zone Club RP exposera plusieurs véhicules de luxe qu'il est possible de louer pour un week-end.

40 ans de passion

Afin de souligner le 40e anniversaire du Salon de l'auto de Québec, une Zone Années 80' sera mise en place grâce à la collaboration du club Les Belles Autos d'hier. Une Zone Arcades remplacera également la traditionnelle Zone Jeux Vidéo pour l'occasion, une collaboration du Bar le Vox.

40 ans d'innovation

Nouveauté cette année, Advanced SimRacing permettra d'essayer des simulateurs de course automobile professionnels. Ils sont notamment utilisés par le pilote de Formule 1 Lance Stroll à des fins d'entraînement. Petits et grands auront la chance de les essayer afin de tester leurs talents de coureurs automobiles !

Une nouvelle zone fera également son entrée cette année au Centre de Foires ; la Zone Tuning Exclusiv Automotiv. Pointure dans le domaine de la personnalisation automobile, l'équipe d'Exclusiv Automotiv sera sur place afin de présenter une dizaine de projets qu'elle a réalisé.

La Zone carrières Mobilis

Vous êtes à la recherche d'un emploi dans le domaine automobile ou vous êtes simplement curieux, venez nous rencontrer. Représentant 145 concessionnaires automobiles et de camions lourds, le service RH de Mobilis est La référence en emploi automobile !

Le Salon de l'auto de Québec en bref

Depuis 40 ans, le Salon International de l'auto de Québec est une réalisation de la Corporation Mobilis. En 2020, plus de 70 000 personnes ont franchi les portes. Avec des retombées économiques dans la grande région de Québec de plus de 4,7 millions de dollars, le Salon de l'auto de Québec mobilise près de 2 500 travailleurs pendant ses 6 jours d'activités. La clientèle touristique représentant environ 30% de la clientèle globale qui génère des retombées de plus de 1,4 million de dollars. Près de 23 % des visiteurs éloignés séjournent en moyenne plus d'une nuitée dans le cadre le Salon de l'auto de Québec. Sans aucun doute, le Salon International de l'auto de Québec est l'activité incontournable pour toute la famille pendant la semaine de relâche, et engendre inévitablement des retombées intéressantes pour la Capitale-Nationale. C'est un rendez-vous du 7 au 12 mars au Centre de Foires d'Expocité.

