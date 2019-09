La 2e édition annuelle de l'Expo Cannabis Montréal montre la voie dans la façon de faire des affaires pour l'industrie du cannabis au Québec

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW/ - L'Expo Cannabis Montréal représente une excellente occasion pour les professionnels de l'industrie du cannabis - producteurs licenciés, producteurs, investisseurs, fournisseurs, professionnels de la santé, chercheurs d'emploi, médias et autres parties concernées - d'entrer en contact, d'apprendre et d'explorer l'univers de l'industrie du cannabis. L'Expo, qui se tiendra le jeudi 3 octobre et le vendredi 4 octobre 2019 à la place Bonaventure, fournit aux différentes entreprises un contexte idéal pour communiquer directement avec les autres professionnels de l'industrie, fournisseurs de services et investisseurs, et ce, d'une façon qui ne pourrait être possible autrement. Cet événement qui s'étale sur deux jours permet de rassembler les experts, chefs de file en l'Amérique du Nord, et la communauté internationale afin qu'ils puissent relever ensemble les défis actuels et prendre conscience des tendances influençant cette industrie.

Cet événement présente plus de 180 exposants, une zone de réseautage pour les professionnels permettant d'organiser des rencontres ; deux scènes de présentation accueillant une foule de séminaires qui traitent, entre autres, des technologies de pointe dans le domaine de la production, des occasions d'affaires, des soins de santé et des traitements ainsi que de l'impact de la légalisation sur les commerces. Les conférenciers incluent des experts juristes, des scientifiques du secteur du cannabis ainsi que des cadres dirigeants de cette industrie.

Cette année, l'Expo a mis sur pied deux conférences en parallèle : Les produits comestibles au cannabis - la nouvelle frontière et Le cannabis et les soins de santé, défis et solutions en 2019.

En juin, le Gouvernement du Québec a fait l'annonce qu'il bannissait la vente de certains produits. La conférence de l'Expo sur les produits comestibles du cannabis inclura des discussions sur ce qui sera permis par cette loi ainsi que sur les clients éventuels dans le marché hors Québec.

La conférence sur le cannabis et les soins de santé a été conçue pour les médecins, les spécialistes de la santé, les pharmaciens, les professionnels paramédicaux, les premiers répondants et les représentants du gouvernement.

Cette conférence présentera une programmation éducative qui traitera en profondeur de l'industrie des soins de santé et qui accueillera des conférenciers tels que : Dr Mark Ware, médecin en chef chez Canopy Growth, le Dr Antonio Vigano, médecin traitant, soins de soutien et palliatifs, professeur agrégé, département d'oncologie de l'Université McGill et Véronique Lettre de chez Nature Médic.

Cette Expo est devenue un incontournable pour toute personne travaillant dans le secteur du cannabis ou qui tente de s'établir dans ce marché. Elle représente également une occasion de rencontre et de réseautage avec des intervenants de l'industrie afin d'amorcer une relation, de faire des affaires ou de conclure des ententes.

L'Expo Cannabis Montréal 2019, qui se tiendra les 3 et 4 octobre à la place Bonaventure, offrira deux jours entiers de sessions éducatives, une salle d'exposition regroupant les kiosques de plus de 180 exposants en lien avec le commerce du cannabis et un cocktail de réseautage offrant l'occasion aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux professionnels de l'industrie de connecter les uns aux autres.

L'inscription est possible dès maintenant.

Le coût est de 50 $ pour l'achat en ligne d'un billet de deux jours pour l'Expo et de 100 $ pour l'admission à l'Expo et le cocktail de réseautage. Le nombre de billets est limité.

Il est de 220 $ pour l'achat en ligne d'un billet pour la conférence sur les produits comestibles du cannabis (incluant l'admission à l'Expo).

Il est de 300 $ pour l'achat en ligne d'un billet pour la conférence le cannabis et les soins de santé (incluant l'admission à l'Expo).

L'Expo Cannabis Montréal est un événement commercial. Aucune forme de cannabis ou d'aliments dérivés ne sera disponible à cette foire.

Pour plus d'information, veuillez consulter le www.cannabisexpomtl.com

L'Expo Cannabis Montréal est fondé et organisé par Jean-Philippe Turgeon et produit par National Event Management, le chef de file des producteurs d'événements en Amérique du Nord. Cette entreprise présente annuellement 35 événements en Amérique, couvrant une vaste gamme d'industries, dont six événements au Québec.

SOURCE L'Expo Cannabis Montréal

Renseignements: Lisa Spodek, 1-800-891-4859 ext. 286, lspodek@nationalevent.com