GUANGZHOU, Chine, 24 juillet 2023 /CNW/ - Le 11 juillet, la 25e Foire internationale de décoration de bâtiment de Chine (Guangzhou), également connue sous le nom de Foire CDB (Guangzhou) ainsi que la première Foire internationale pour le bain et les articles sanitaires de Guangzhou, se sont terminées avec succès à Guangzhou.

La Foire CDB (Guangzhou), tenue au Complexe de la foire de Canton du 8 au 11 juillet, a couvert une surface totale d'environ 400 000 mètres carrés, soit une augmentation de près de 100 000 mètres carrés par rapport à l'édition 2022. Avec la participation de près de 2 000 entreprises, l'événement a accueilli environ 100 conférences et forums haut de gamme, dont 5 expositions spéciales de conception et près de 30 forums de conférence sur la conception. En quatre jours, l'exposition a attiré un total de 255 078 visiteurs professionnels de grande qualité.

Cette année, la Foire CDB (Guangzhou) a présenté cinq grands domaines thématiques couvrant la personnalisation, le système, l'intelligence, la conception et le matériel. En réponse à la tendance croissante à la personnalisation de l'ensemble de la maison, la première édition de la Foire internationale de Guangzhou pour le bain et les articles a eu lieu en même temps. En présentant les dernières réalisations et tendances dans le domaine des solutions de salle de bain personnalisées, le salon a mis en lumière l'expertise et l'innovation de l'industrie, en donnant aux entreprises de services de bain et d'articles sanitaires la possibilité d'explorer la profondeur du marché de la décoration domestique.

Cette exposition 5+1 met en valeur l'aube d'une nouvelle ère de personnalisation de l'ensemble de la maison, qui est devenue une force majeure dans l'industrie de la décoration domestique. Cette tendance non seulement alimente la croissance de la demande du marché, mais oriente également l'industrie vers un développement de grande qualité.

La Foire CDB (Guangzhou) a également joué un rôle central dans l'autonomisation de l'industrie, en présentant sa position en tant que plateforme clé pour la conception de nouveaux produits, dessins, matériaux, technologies, stratégies et innovations industrielles. Elle a également servi de plaque tournante pour l'exploration des possibilités d'affaires et de coopération tout en favorisant la croissance de l'écosystème de conception. Elle s'est concentrée sur des sujets d'actualité tels que la nouvelle orientation du développement dans l'industrie de la décoration domestique et les tendances émergentes dans le développement circulaire de la chaîne industrielle. Ce faisant, il a offert de nouvelles possibilités de développement de grande qualité et d'amélioration intelligente.

L'événement a démontré de manière exhaustive la forte reprise de l'industrie de la décoration domestique, en saisissant efficacement les opportunités du marché, en renforçant la confiance du marché et en stimulant la consommation du marché. De plus, l'industrie a fait des progrès considérables pour favoriser l'innovation, la coordination et la croissance de haute qualité au sein de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2159840/image_812022_10781234.jpg

SOURCE The China (Guangzhou) International Building Decoration Fair

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Mme Jane Dong, [email protected]