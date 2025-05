La 25e édition du Séminaire sur la gestion des caisses de retraite s'attaque aux enjeux mondiaux

Une journée de formation pour explorer la gouvernance, la gestion du risque et la stratégie d'investissement à long terme dans un contexte géopolitique en mutation

MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - À l'heure où la volatilité économique, l'inflation et les tensions géopolitiques redéfinissent les stratégies d'investissement institutionnelles, le Séminaire sur la gestion des caisses de retraite revient pour une 25e édition plus pertinente que jamais. Présenté le 29 mai 2025 à Montréal, cet événement marquant offre aux professionnels québécois de la retraite et de l'investissement une occasion unique de s'informer auprès d'experts de premier plan en économie, politiques publiques et gestion institutionnelle.

Organisé par l'International Foundation of Employee Benefit Plans, le programme de cette année met l'accent sur des enjeux d'actualité, notamment l'intersection entre la géopolitique et les investissements, en offrant un éclairage inédit sur l'impact des dynamiques mondiales sur les stratégies économiques et financières.

Détails de l'événement

Date : Jeudi 29 mai 2025

Heure : 7 h 45 à 17 h, suivi d'un cocktail

Lieu : Centre Mont-Royal, 2200, rue Mansfield, Montréal (QC) H3A 3R8

Inscription : fr.ifebp.ca/seminaire

Le programme 2025 vise à outiller les professionnels pour améliorer la performance financière, renforcer la gouvernance et s'adapter aux nouveaux risques. Parmi les moments forts :

Perspectives économiques présentées par Jovanka Charbonneau (économiste principale à la Banque du développement du Canada )





(économiste principale à la Banque du développement du ) Panel sur la géopolitique et la stratégie d'investissement avec Sami Aoun (Ph. D., professeur émérite à l'Université de Sherbrooke ), Jean-François Lépine (ex-diplomate, spécialiste de la Chine et du Moyen-Orient), et Charles-Philippe David (professeur département des sciences politiques à l'UQAM, président de l'Observatoire sur les États-Unis) ;





(Ph. D., professeur émérite à l'Université de ), Jean-François Lépine (ex-diplomate, spécialiste de la Chine et du Moyen-Orient), et (professeur département des sciences politiques à l'UQAM, président de l'Observatoire sur les États-Unis) ; Discussion entre dirigeants de l'Université de Montréal, McGill, la STM et Bimcor sur la gestion des régimes dans un contexte mondial incertain ;





Mise à jour sur les nouvelles lignes directrices de l'ACOR avec Sonia Massicotte (avocate et conseillère principale, PBI Conseillers en actuariat) et François Parent (associé principal, Aon Solutions Canada Inc.) ;





(avocate et conseillère principale, PBI Conseillers en actuariat) et François Parent (associé principal, Aon Solutions Canada Inc.) ; Discussion de clôture sur l'investissement au Canada avec Daniel Brosseau (fondateur, Letko, Brosseau & Associés inc.) et Errico Cocchi (chef de division - financement et placement, Ville de Montréal).

« Cette 25e édition célèbre non seulement un quart de siècle de partage de connaissances, mais elle rappelle aussi l'importance d'une gouvernance solide et de stratégies d'investissement agiles dans un monde en constante évolution », souligne Sam Reda, président du Comité des programmes de l'International Foundation of Employee Benefit Plans « Nous sommes fiers de continuer à soutenir les professionnels québécois en leur offrant une programmation aussi pertinente que concrète. »

À propos de l'International Foundation of Employee Benefit Plans

Présente depuis longtemps au Québec, l'International Foundation of Employee Benefit Plans s'engage à offrir une formation de qualité, neutre et adaptée aux besoins des professionnels de la retraite et des avantages sociaux de la province.

L'International Foundation of Employee Benefit Plans est le principal organisme éducatif consacré à l'offre de formations objectives, pratiques et axées sur les solutions pour la communauté des régimes d'avantages sociaux à l'échelle mondiale. Elle regroupe plus de 31 000 membres provenant de régimes interentreprises, d'entreprises privées et d'organismes publics, représentant plus de 25 millions de personnes.

Pour en savoir plus, visitez fr.ifebp.ca.

SOURCE International Foundation of Employee Benefit Plans

Relations médias: EGS PR, Jennifer Ahken, [email protected], 514-952-2072