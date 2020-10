Avec 250 exposants et marques provenant de plus de 31 pays et quelque 18 340 connexions venus de plus de 112 pays, cette édition du SIAL & SET Canada a été une nouvelle fois couronnée de succès tant sur le plan de l'offre que sur celui des visiteurs! Selon Xavier Poncin, directeur général du SIAL Canada, l'édition 2020 confirme l'importance d'un tel événement, d'autant plus dans le contexte actuel où l'industrie alimentaire a besoin de soutien pour faire des affaires : 'Comme beaucoup de secteurs, nous avons vécu une année difficile en tant qu'organisateur d'événements. Cependant, grâce à un soutien extraordinaire de l'industrie agroalimentaire, et d'une équipe incroyable, nous avons pu trouver l'énergie nécessaire pour nous réinventer en peu de temps. Les résultats sont au-dessus de nos attentes pour une première édition de ce type de format, que ce soit pour la participation au salon virtuel lui-même, celle au programme d'acheteurs ou aux conférences virtuelles. Cela confirme que notre positionnement comme leaders de l'inspiration alimentaire nous permet d'attirer l'industrie même en virtuel, et même au-delà! Jamais la représentation internationale n'aura été aussi importante! Nous allons donc continuer à conjuguer nos efforts désormais sur les deux plateformes, virtuelle et présentielle, pour le bénéfice de tous nos participants. Le salon de SIAL Canada 2021 de retour à Toronto en septembre prochain sera hybride!'

SIAL INNOVATION

C'est le premier jour du salon que les trois grands gagnants du prestigieux concours SIAL Innovation ont été dévoilés lors d'une cérémonie virtuelle rassemblant 120 participants en direct! Nous tenons à remercier tous les participants et à féliciter les 10 finalistes pour leurs belles innovations: LOC Industries Inc, Fromagerie l'Ancêtre, Juçai, Art Kombucha, Ideal Aluminium, Café William Spartivento, Top Glaciers Inc, WOW! Factor Desserts et Les aliments Boréal Inc!

Bravo à Art Kombucha pour sa bière fermentée avec une culture de kombucha qui a remporté le Grand Prix Or, Ideal Aluminium pour sa boite 100 % compostable pour poulet rôti qui a remporté le Grand Prix Argent et à LOC Industries Inc pour son beurre végane qui a remporté le Grand Prix Bronze!

Mentions spéciales à La Fromagerie l'Ancètre pour son Prix Spécial Biologique et Top Glacier pour son Prix Spécial Emballage.

Plus d'information sur les gagnants disponible ici : https://sialcanada.com/wp-content/uploads/2020/10/Gagnants-SIAL-Innovation.pdf

LA PITCH COMPÉTITION

Le troisième jour du salon virtuel a eu lieu la cérémonie de la Pitch Compétition rassemblant plus de 50 participants. Ce concours tient particulièrement à coeur au SIAL Canada ainsi qu'à ses partenaires Nigara College Canada, Mitacs, Nielsen, CTAQ, la Ville de Montréal, Mycélium et Sobeys qui veulent soutenir la relève!

Bravo à Art Kombucha (bière fermentée sur culture de Kombucha) qui a remporté le Premier prix dans la catégorie des entreprises alimentaires et à Novagrow (système de pousses de légumes à faire pousser chez soi) qui a remporté le Premier prix dans la catégorie des entreprises technologiques!

Bravo à Les Snoros (Gauffres de légumes « laids ») et à Bello Solution (purificateur d'eau) qui ont remporté le Second prix dans la catégorie des entreprises alimentaires et des entreprises technologiques respectivement!

Plus d'information sur les gagnants disponible ici : https://sialcanada.com/wp-content/uploads/2020/10/Pitch-competition-FR.pdf

OLIVE D'OR

Pour cette 15ème édition du plus grand concours international d'huile d'olive extra-vierge au Canada, le jury, présidé par Christine Cheylan, a sélectionné les 16 meilleures huiles d'olive extra-vierges soumises par des producteurs du monde entier et les a couronnées Goutte d'Or, d'Argent, de Bronze et Coup de Coeur du jury dans leurs catégories respectives fruité mûr, fruité léger, fruité intense, fruité médium.

Découvrez les 16 gagnants ici : https://sialcanada.com/wp-content/uploads/2020/10/Gagnants-Olive-Or.pdf

Un contenu inspirant pour une participation record aux conférences virtuelles

Chacune des 32 conférences virtuelles proposées aux visiteurs étaient présentées par de véritables experts du domaine, ce qui permettait de diffuser un contenu qualitatif et d'une grande diversité. Avec plus de 1 700 participants en direct et 1 850 vues en rediffusion, jamais le contenu proposé n'aura été autant regardé et partagé!

Parmi les sujets phares, l'innovation a été le fil rouge au travers de sujets liés à la Food Tech, la restauration, l'emballage, la robotisation, l'usine 4.0 ou encore le futur de la consommation en fonction des générations. L'impact de la Covid-19 sur la consommation fut également abordé en donnant des pistes d'adaptation face à ce nouvel enjeu pour les entreprises.

Merci à tous nos partenaires qui se sont impliqués dans nos conférences! Retrouvez ces dernières en rediffusion sur notre chaine YouTube : https://www.youtube.com/user/SialCanada

Le Central Experts Hub - Merci à nos experts!

Cette année encore, le SIAL Canada était fier de recevoir 14 experts issus de 12 secteurs d'expertise. Leurs conseils avisés et recommandations professionnelles étaient mis en avant sur le secteur Découvrez l'expertise SIAL. Merci à chacun d'entre eux pour avoir activement participé au succès de cette 17ème édition et pour leur soutien inconditionnel!

Pour retrouver la liste complète des experts : https://sialcanada.com/experts/

Le programme d'acheteurs, toujours un succès

Le programme d'acheteurs du SIAL Canada, seul programme d'acheteurs d'envergure internationale au Canada et soutenu par tous les gouvernements, a affiché cette année encore des chiffres spectaculaires! En effet, près de 170 rendez-vous ont eu lieu entre 70 acheteurs et 111 exposants provenant de 34 pays différents sur les 5 jours du salon. Un grand merci à nos partenaires officiels: le MAPAQ et Agriculture Canada.

Toute l'équipe du SIAL Canada félicite chacun des participants qui ont fait de cette édition hors normes une réussite à tous les niveaux! Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 18ème édition du SIAL Canada à l'Enercare centre de Toronto. Le changement sera encore au rendez-vous l'année prochaine puisqu'il s'agira de la première édition hybride du SIAL Canada, à la fois présentielle et en ligne! Notez d'ores et déjà ces dates à votre agenda : du 21 au 23 septembre 2021!

Pour ne manquer aucune information : rendez-vous sur l'évènement Facebook.

À propos du SIAL Canada: organisé par Comexposium Group, SIAL Canada est un des membres de SIAL Network, le plus important réseau mondial de salons dédiés à l'alimentation et aux boissons. Ces neuf rendez-vous réguliers (SIAL Paris, SIAL Canada à Montréal et Toronto, SIAL Chine, SIAL Middle East, SIAL Interfood à Jakarta, SIAL India à New Delhi, Gourmet Selection à Paris et Djazagro à Alger) rassemblent 16 700 exposants et 700 000 professionnels originaires de 200 pays. www.sial-network.com

À propos de Comexposium: Le groupe Comexposium est l'un des leaders mondiaux d'organisation d'événements professionnels et grand public, organisant 135 événements B2B et B2B2C dans le monde entier couvrant différents secteurs d'activité aussi variés que l'agroalimentaire, l'agriculture, la construction, la mode, la santé, la distribution, les loisirs, l'immobilier, la sécurité, l'éducation, le tourisme, les comités d'entreprise. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5 millions de visiteurs et 48 000 exposants. www.comexposium.com

SOURCE SIAL & SET Canada

Renseignements: Laetitia Albert, [email protected], 438 920-5137