OTTAWA, ON, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Cette année, la 15e Semaine éducation médias annuelle a lieu du 26 au 30 octobre. Coanimée par HabiloMédias, le centre canadien d'éducation aux médias et de littératie numérique, et la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE), l'événement annuel invite tous les Canadiens, tant les enseignants et les élèves de la maternelle au cycle supérieur que les groupes communautaires, les bibliothèques et les musées, à célébrer en participant à des activités d'éducation aux médias et de littératie numérique.

Étant donné les préoccupations concernant la désinformation en santé et les « fausses nouvelles » qui sont à l'avant-plan pour de nombreux éducateurs et familles du Canada présentement, HabiloMédias a créé des ressources pour aider tous les Canadiens à apprendre comment déceler les fausses informations avant de les partager en ligne. De plus, HabiloMédias a aussi créé des ressources à l'intention des enseignants pour la classe ainsi que des parents et des élèves qui font l'apprentissage à la maison. « La vérification des informations que nous consultons en ligne doit devenir une habitude, comme boucler sa ceinture de sécurité, a indiqué Kathryn Ann Hill, directrice générale de HabiloMédias. Il s'agit d'une compétence rapide et facile que nous pouvons tous appliquer pour stopper la désinformation. Il faut non seulement enseigner aux jeunes Canadiens comment vérifier le contenu qu'ils voient en ligne, mais aussi les amener à en faire une habitude. »

« Les derniers mois nous ont montré l'importance des nouvelles crédibles pour rester informés, en sécurité et en santé, a déclaré Shelly L. Morse, présidente de la FCE. C'est particulièrement le cas alors qu'un nombre croissant d'élèves font leur apprentissage à distance en ligne et, par conséquent, sont potentiellement exposés à des sources douteuses et illimitées de désinformation. C'est pourquoi cette année, la Semaine éducation médias revêt encore plus d'importance alors que nous travaillons ensemble à aider les éducateurs, les élèves et les familles à distinguer le vrai du faux afin de mieux vivre notre quotidien en temps de pandémie. »

« J'invite tout le monde à participer aux activités de la Semaine éducation médias. De nos jours, il est extrêmement important d'éduquer les jeunes Canadiens et Canadiennes et de renforcer la résilience des citoyens et citoyennes face à la désinformation en ligne, a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien. Le Canada est confronté à de sérieux défis en matière d'éducation aux médias, et nous sommes fiers d'appuyer un organisme indépendant comme HabiloMédias. Celui-ci possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour nous apprendre à être critiques à l'égard de l'information en ligne et nous montrer l'importance de vérifier deux fois avant de cliquer pour la partager. »



Pour lancer la Semaine éducation médias, HabiloMédias animera son tout premier événement de lancement entièrement en ligne mettant en vedette le populaire hippopotame domestique du Canada! Pendant l'événement, les participants auront l'occasion d'explorer le retour de l'hippopotame domestique et la raison pour laquelle son message est plus pertinent que jamais. En plus de l'événement en direct, les Canadiens auront aussi accès au nouveau Carrefour des enseignants offrant des plans de leçon, des fiches-conseils, des affiches et des vidéos. Toutes les ressources peuvent être utilisées gratuitement tout au long de l'année.

Ce projet a été rendu possible (en partie) grâce au Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique du gouvernement du Canada. Le programme offre une aide financière pour la recherche et les activités axées sur les citoyens qui soutiennent la démocratie et la cohésion sociale dans le monde numérique du Canada en renforçant et en appuyant les efforts de lutte contre la désinformation et les autres dangers en ligne.

Joignez-vous à la conversation



#SemEduMedias | #FAUXquecacesse

Twitter : @HabiloMedias | Facebook : @HabiloMédias

Instagram : @Habilomedias | YouTube : HabiloMédias



HabiloMédias est un centre canadien sans but lucratif d'éducation aux médias et de littératie numérique. Son objectif : que les jeunes acquièrent des aptitudes à la réflexion critique pour utiliser les médias en tant que cybercitoyens actifs et informés. http://www.habilomedias.ca @habilomedias

À propos de la FCE : Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est un organisme sans but lucratif et une alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales qui représentent plus de 300 000 enseignantes et enseignants au Canada. www.ctf-fce.ca/fr/ @CTFFCE

SOURCE HabiloMédias

Renseignements: Coordonnées : Nina Lewis, Directrice du marketing et des communications, HabiloMédias, 613-224-7721, poste 231, [email protected] ; Andrew King, Directeur des communications, Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, 819-213-7847, [email protected]

Liens connexes

http://mediasmarts.ca