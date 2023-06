SÉOUL, Corée du Sud, le 12 juin 2023 /CNW/ - La 14e Foire internationale des machines-outils (DIMF) de DN Solutions a été couronnée de succès après avoir présenté les toutes dernières technologies en matière de machines-outils ainsi que l'orientation future de la numérisation des machines-outils.

DN Solutions a annoncé que la DIMF 2023, qui a eu lieu au Busan Exhibition and Convention Center (BEXCO) à Busan et à l'usine de Seongju de DN Solutions à Changwon du 5 au 8 juin, s'est terminée avec succès après avoir accueilli 4 500 clients de 55 pays, dont la Corée, les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Turquie.

DN Solutions organise une DIMF tous les deux ans depuis 1997 pour présenter aux clients des machines-outils et des technologies nouvellement mises au point. Au cours de cette période, plus de 40 000 clients de Corée et d'ailleurs ont participé à la DIMF.

Dans le cadre de l'exposition de cette année, DN Solutions a présenté un total de 65 modèles, dont 40 nouveaux modèles équipés des toutes dernières technologies de DN Solutions, comme l'usinage multitâche à 5 axes, l'automatisation à haute productivité et les solutions de fabrication intelligentes. La salle d'exposition principale du Busan BEXCO regroupait six thèmes, soit l'automatisation, la transformation numérique et la sculpture effectuée par commande numérique par ordinateur, l'usine intelligente et l'IA, les facteurs ESG et les technologies d'usinage. DN Solutions a introduit diverses solutions qui ont attiré l'attention, notamment des machines-outils équipées de sa technologie d'usinage la plus récente, des solutions d'automatisation liées aux dispositifs de chargement et de déchargement pour une variété d'applications, des machines-outils et des robots collaboratifs, et des solutions robotisées qui donnent un aperçu de l'automatisation au niveau cellulaire des robots mobiles autonomes.

La mise en œuvre de la technologie de jumeau numérique a également attiré l'attention des visiteurs, mettant en lumière l'état actuel de l'usine d'usinage et le fonctionnement d'un COBOT jumelé aux machines-outils et aux technologies AMR (magnétorésistance anisotrope). DN Solutions a présenté son orientation technologique pour les caractéristiques essentielles des machines intelligentes, en introduisant la technologie internet des objets industriels sans fil appliquée avec la technologie BLE, la technologie d'interface d'instrument de mesure sans fil et la technologie de reconnaissance vocale. DN Solutions a également présenté une solution sans brouillard pour la purification du brouillard d'huile dans la zone ESG. Cette solution permet d'économiser de l'énergie en limitant la consommation d'énergie du moteur et en réduisant la taille du purificateur tant au niveau de l'usine que de chaque machine-outil.

L'usine de Seongju, le deuxième site d'exposition de la DIMF, était équipée d'une infrastructure de production optimisée pour des modèles de machines-outils de grande taille utilisées dans des industries telles que le pétrole, le gaz et l'aviation. Des machines de grande taille conçues pour fabriquer de grandes pièces étaient exposées, y compris le centre de virage vertical de type bélier optimisé pour l'industrie des pièces aérospatiales, le moulin à ponts polyvalent pour des applications comme l'usinage de moules, et un centre d'usinage pour les applications spéciales qui utilisent la technologie de soudage par friction.

Kim Wonjong, chef de la direction de DN Solutions, a déclaré : « Lors de cette exposition, nous avons présenté des machines-outils et des solutions qui ont mis en œuvre notre technologie d'usinage de pointe. La DIMF nous a permis de prouver que nous sommes passés d'un fabricant de machines à un fournisseur de solutions technologiques de fabrication intégrées. DN Solutions dirigera la nouvelle transformation numérique en matière de fabrication et deviendra la meilleure entreprise de technologie de fabrication au monde, non seulement grâce à l'innovation continue, mais aussi en montrant aux clients comment ils peuvent appliquer concrètement ces innovations pour améliorer leurs chances de réussite. »

