Comme à l'habitude, l'exposition sur place se déroulera en trois phases, dont chacune durera quatre jours. L'espace d'exposition total est de 1,185 million de mètres carrés, et il est prévu que près de 60 000 kiosques standards occupent cette immense superficie. Les représentants chinois d'organisations et d'entreprises étrangères et les acheteurs nationaux sont invités à assister à la foire. Le site Web hébergeant l'exposition virtuelle de la Foire offre une fonctionnalité novatrice qui intègre harmonieusement l'espace prévu pour l'événement sur place, ce qui permettra à un plus grand nombre de visiteurs d'assister à la version hors ligne de la Foire.

La Foire de Canton est un événement commercial international d'envergure qui affiche la plus longue histoire, a connu la plus importante expansion, offre la plus grande variété d'exposants et présente le plus important chiffre d'affaires en Chine. Comme cette année marque le centenaire du Parti communiste chinois, la 130e édition de la Foire de Canton revêt une grande importance. Le ministère du Commerce travaillera en étroite collaboration avec le gouvernement provincial du Guangdong pour améliorer et accélérer les différents plans en place, y compris l'organisation de l'exposition, les activités de célébration et le renforcement du rôle de la Foire de canton en tant que plateforme favorisant le développement global, tout en consolidant les progrès réalisés dans les mesures de prévention et de contrôle liées à la COVID-19.

Du point de vue du développement social et économique, la Foire servira à renforcer le nouveau modèle de développement national dont le circuit économique national est la pierre angulaire, bien que les circuits économiques nationaux et internationaux se renforcent mutuellement.

Les entreprises chinoises et internationales sont invitées à participer à cet événement grandiose qu'est la 130e Foire de Canton. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un avenir meilleur.

