La 12e rencontre annuelle du Forum Innovation for Cool Earth (ICEF2025) aura lieu du 8 au 9 octobre 2025, à Tokyo English
Nouvelles fournies parMinistry of Trade, Economy and Industry (METI)
19 août, 2025, 02:00 ET
-- Des dirigeants mondiaux de l'industrie, du milieu universitaire et des gouvernements se réunissent pour discuter des mesures de lutte contre le réchauffement de la planète et de l'innovation --
TOKYO, 19 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) organiseront la 12e rencontre annuelle de deux jours du Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2025) le mercredi 8 octobre et le jeudi 9 octobre au Westin de Tokyo, au Japon, et en ligne. Le METI et la NEDO tiennent cette réunion du ICEF chaque année depuis 2014 sous forme de conférence internationale où les dirigeants mondiaux de l'industrie, du milieu universitaire et des gouvernement se réunissent au même endroit pour promouvoir l'« innovation », la clé de la résolution des changements climatiques.
Cette année, la 12e conférence comprendra environ 10 séances sous le thème principal « L'innovation pour favoriser la transformation verte et la sécurité ».
■ Aperçu du forum
《Conference name》12e rencontre annuelle du Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2025)
《Hosts》 Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI);
New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
《Dates》 8 octobre (mercredi) et 9 octobre (jeudi) 2025
《Venue》The Westin Tokyo, Japon (adresse : 1-4-1 Mita, Meguro-ku, Tokyo)
(Cet événement hybride comprendra des séances en ligne.)
《Language》 Anglais (avec traduction simultanée en japonais et en anglais)
《Participation fee》 Gratuit (préinscription obligatoire)
《Official website》 https://www.icef.go.jp/
《Co-Hosts》 ministère des Affaires étrangères; ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie;
ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches; ministère de l'Environnement
《Institutional Partners》 IEA, BloombergNEF, UNIDO, IRENA
Faits saillants du salon ICEF2025 et autres renseignements (PDF)
Veuillez consulter le site Web officiel pour connaître l'horaire à jour et obtenir de plus amples renseignements.
https://www.icef.go.jp/program/
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2750745/12th_Annual_Meeting_image.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2749615/ICEF_logo_Logo.jpg
SOURCE Ministry of Trade, Economy and Industry (METI); New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)
PERSONNE-RESSOURCE : Secrétariat du ICEF2025/First Co., Ltd. (Relations publiques), courriel : [email protected]
