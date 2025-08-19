-- Des dirigeants mondiaux de l'industrie, du milieu universitaire et des gouvernements se réunissent pour discuter des mesures de lutte contre le réchauffement de la planète et de l'innovation --

TOKYO, 19 août 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI) et la New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) organiseront la 12e rencontre annuelle de deux jours du Innovation for Cool Earth Forum (ICEF2025) le mercredi 8 octobre et le jeudi 9 octobre au Westin de Tokyo, au Japon, et en ligne. Le METI et la NEDO tiennent cette réunion du ICEF chaque année depuis 2014 sous forme de conférence internationale où les dirigeants mondiaux de l'industrie, du milieu universitaire et des gouvernement se réunissent au même endroit pour promouvoir l'« innovation », la clé de la résolution des changements climatiques.