La 11e Walk4Friendship, la marche annuelle pour l'amitié - La marche la plus importante de Montréal pour encourager l'inclusion des personnes ayant des besoins spéciaux

Cette activité de collecte de fonds annuelle est amusante et parfaite pour toute la famille. Elle commencera par la réalisation d'une murale sur la pratique de l'inclusion par un artiste pop itinérant et l'animation sera réalisée par Lee Haberkorn de Virgin Radio. Après la marche, les participants pourront prendre part à une fête et se réchauffer avec des bouchées et des boissons chaudes. Ils pourront aussi participer à une multitude d'activités excitantes telles que des jeux technologiques, des tatouages à l'aérographe, du maquillage, des caricatures, de l'artisanat, des espaces sensoriels, la murale sur l'inclusion et plus encore !

Et pour nous mettre dans l'ambiance, nous aurons le DJ Joe Volfman, un athlète et DJ atteint de paralysie cérébrale !

De plus, la Grande Roue s'est associée au Cercle de l'amitié pour offrir des tours gratuits à tous les participants qui amassent 100 $ ou plus.

Date : Le dimanche 3 novembre

Heure : 11 h 30

Emplacement : Au pied de la tour de l'Horloge, dans le Vieux-Port

Depuis 2001, le Cercle de l'amitié accompli sa mission en menant des actions comme :

Enrichir la vie de centaines de jeunes ayant des besoins spéciaux en leur offrant des programmes sociaux et récréatifs quotidiens axés sur leurs capacités et en leur donnant l'occasion de nouer de vraies amitiés.

Donner du pouvoir à des milliers d'adolescents en les jumelant à des pairs qui ont des besoins spéciaux et en leur donnant l'occasion de faire une différence et d'apprécier les capacités uniques de leurs amis spéciaux.

Organiser des ateliers, des conférences, des retraites, des programmes et des événements pour les familles ayant des besoins spéciaux.

Sensibiliser sur l'inclusion par le biais d'événements, de campagnes sur les médias sociaux et de projet collaboratif avec les écoles, les entreprises et les organismes qui partagent nos valeurs.

Notre travail en chiffres :

Le cercle de l'amitié soutient actuellement 300 personnes ayant des besoins spéciaux et leur famille et a une incidence sur plus de 400 bénévoles chaque année.

Nos participants et participantes sont âgés de 5 à 39 ans.

Plusieurs programmes : cercle du dimanche, yoga, art, sports, musique, cuisine, karaté, danse, théâtre, club d'anniversaire, camps d'été, d'hiver et de printemps, programmes des fêtes et événements familiaux.

Nos programmes sont inclusifs et ouverts à tous les Montréalais ayant des besoins spéciaux.

Renseignements: Racheli Edelkopf (en anglais) au 438-495-9618; Eric Chocron (en français) au 514-677-1231

