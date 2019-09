La 10e édition du concours « Les As de la finance » 2020 est lancée

Cliquez ici pour la version anglaise

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Section du Québec de FEI Canada est fière de présenter la dixième édition de son prestigieux concours Les As de la finance. Les dirigeantes financières et dirigeants financiers, membres ou non membres, œuvrant au Québec sont invités à y participer. Créé en 2011, le concours Les As de la finance vise à reconnaître les réalisations professionnelles et l'engagement dans la communauté de dirigeants financiers émérites au Québec.

Le dépôt des candidatures sera accepté jusqu'au 17 février 2020. Les lauréats seront dévoilés lors du gala dixième anniversaire le 6 mai 2020. Les règlements du concours ainsi que le formulaire de mise en candidature sont disponibles sur le site de FEI Canada sous la section du Québec. Rappelons que la Section du Québec de FEI Canada est une association intersectorielle de membres professionnels composée de hauts dirigeants financiers d'entreprises québécoises.

Catégories présentées

Le concours Les As de la finance comporte trois catégories :

Dirigeante financière ou dirigeant financier d'une grande entreprise -- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ et/ou plus de 1 000 employés. Le candidat doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

-- Chiffre d'affaires de plus de 500 M$ et/ou plus de 1 000 employés. Le candidat doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Dirigeante financière ou dirigeant financier d'une petite ou moyenne entreprise . Le candidat doit être en poste depuis au moins deux (2) ans.

. Le candidat doit être en poste depuis au moins deux (2) ans. Dirigeante financière ou dirigeant financier de la relève. Le candidat doit avoir 40 ans ou moins à la date limite de dépôt des candidatures et ne doit pas être le dirigeant financier principal de son entreprise. Le candidat peut relever du chef de la direction financière en qualité de vice-président finance, trésorier, contrôleur, etc.

Pourquoi participer

Parce qu'une carrière comme responsable des finances d'une entreprise signifie performer dans un environnement économique tout aussi changeant qu'exigeant et qu'une nomination au concours Les As de la finance représente une récompense qui marque une carrière de façon indélébile.

« C'était un honneur pour moi d'avoir remporté le prix Dirigeante financière de la relève en 2016. La Section du Québec de FEI Canada avait fait une bonne prédiction en m'octroyant ce prix, car peu de temps après, j'ai été nommée vice-présidente, Finances et chef de la direction financière chez CAE. Cette reconnaissance et les activités organisées par la Section du Québec de FEI Canada m'ont permis de tisser des liens avec plusieurs professionnels de l'industrie. » -- Mme Sonya Branco, CPA, CA, MBA, vice-présidente, Finances et chef de la direction financière, CAE inc.

« Le rayonnement et la visibilité extraordinaire que la Section du Québec de FEI Canada offre à chacun des finalistes demeurent une source de grande fierté pour moi, mon entourage et mon employeur Ovivo, pour qui ma nomination est un reflet du succès qu'on a réalisé en équipe dans les dernières années. » -- Pierre-Marc Sarrazin, M.Sc., CFA, vice-président, finances corporatives et trésorerie chez Ovivo.

Jury

Comme par les années passées, un jury indépendant composé de cinq professionnels s'étant illustrés au cours de leur carrière et cumulant plusieurs années d'expérience dans le domaine de la finance et du monde des affaires, a été sélectionné.

Présidente : Suzanne Rancourt , CPA, CGA, IAS.A., administratrice de sociétés

, CPA, CGA, IAS.A., administratrice de sociétés Lise Croteau , FCPA, FCA, ASC, administratrice de sociétés

, FCPA, FCA, ASC, administratrice de sociétés Katya Laviolette , CRIA, chef de la direction des ressources humaines, SSENSE

, CRIA, chef de la direction des ressources humaines, SSENSE Sylvain J. Perron , CPA, CA, président, Santé Dix30

, CPA, CA, président, Santé Dix30 François Thibault, CFA, M.Sc., vice-président exécutif, chef de la direction financière et trésorier, Metro

Macky Tall, président d'honneur du concours

Pour cette dixième édition, M. Macky Tall, chef des marchés liquides à la Caisse de dépôt et placement du Québec, et président et chef de la direction de CDPQ Infra, a généreusement accepté la présidence d'honneur du concours. Le parcours de M. Tall est exceptionnel. Il chapeaute actuellement le plus important projet de transport public des cinquante dernières années au Québec, le Réseau express métropolitain. Depuis son entrée à la Caisse en 2004, M. Tall a contribué activement au déploiement d'un modèle d'affaires axé sur les partenariats stratégiques avec les plus grands exploitants d'infrastructures au monde, et ce, dans plusieurs secteurs névralgiques comme l'énergie renouvelable, le transport, la distribution d'énergie, les aéroports et les ports. Cette approche a permis à la Caisse de construire un portefeuille se chiffrant à 20 milliards de dollars pour la Caisse. Par le passé, M. Tall a exercé des fonctions de cadre supérieur chez Hydro-Québec, MEG International, Novergaz et Probyn & Compagny. Il est membre du conseil consultatif en matière d'infrastructures du ministère Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) et a été coprésident du comité consultatif du Global Infrastructure Facility de la Banque mondiale.

Citation

« C'est avec une grande fierté que nous soulignons les dix ans de notre concours Les As de la finance. La profession a évolué dans les dix dernières années et c'est grâce aux finalistes et aux lauréats qui sont montés sur scène, devant leurs pairs pour recueillir leur prix, que nous avons pu contribuer à cette même évolution. Ce geste d'accepter cette prestigieuse récompense a fait rayonner et mieux connaître l'excellence de nos professionnels et ouvert le chemin pour la relève », affirme Mme Catherine Allard, présidente de la Section du Québec de FEI Canada. « Aujourd'hui, nous pouvons compter sur une relève dynamique dans nos universités et nos entreprises, qui inclut de plus en plus de femmes qui acceptent des défis stimulants liés à notre profession. D'ailleurs, lors des trois dernières années du concours, elles représentaient le tiers de l'ensemble de nos gagnants. »

Prix Hommage 2020

La Section du Québec de FEI Canada remettra également lors de son gala du 6 mai prochain son Prix Hommage Les As de la finance à un dirigeant financier s'étant illustré par l'ensemble de sa carrière. Le lauréat 2020 de ce prestigieux prix est M. Louis-Philippe Carrière, FCPA, FCA, qui a œuvré au sein de Saputo inc. plus de 30 ans avant de prendre sa retraite en 2017. Depuis, il agit à titre d'administrateur et conseiller sénior de la Société. S'étant joint au groupe en 1986, il signe une longue feuille de route chez Saputo. Au cours de sa carrière, il a occupé divers postes de direction en finance et en administration. À titre de chef de la direction financière de Saputo, de 1996 à 2017, M. Carrière a participé à l'élaboration de la stratégie de croissance et a établi la stratégie financière de l'entreprise. Titulaire d'un baccalauréat en gestion de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal, M. Carrière est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA du Québec) depuis 1985. Il a été nommé Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec en 2007. Il siège également au conseil de WSP inc. et préside leur comité d'audit.

Le récipiendaire du Prix Hommage est désigné par les membres du conseil d'administration de la Section du Québec de FEI Canada ainsi que par les membres du comité organisateur du concours qui est composé des personnes suivantes :

Président : Marc Godin, MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar

Marc Godin, MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar Catherine Beauchemin , M.Sc., CFA, directrice principale placements privés, Caisse de dépôt et placement du Québec

, M.Sc., CFA, directrice principale placements privés, Caisse de dépôt et placement du Québec Normand Lebeau , président, Mandrake Vézina Lebeau

, président, Mandrake Vézina Lebeau Dany Lehoux , MBA, directrice principale, développement des affaires, PwC

, MBA, directrice principale, développement des affaires, PwC Murielle Lortie , CPA, CA, chef de la direction financière, Prometic Sciences de la vie

, CPA, CA, chef de la direction financière, Prometic Sciences de la vie Marrouane Nabih, CPA, CMA, chef de la direction financière, CCM Hockey

Monica Rocheleau , directrice générale, FEI Canada, Section du Québec

Dates à retenir

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 17 février 2020 .

. Les noms des finalistes seront connus le 6 avril 2020 .

. Les noms des lauréats seront dévoilés lors d'une soirée de gala qui aura lieu le 6 mai 2020 au Parquet, édifice Jacques-Parizeau à Montréal.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui compte 1 600 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, un leadership éclairé et des services de représentations.

La Section du Québec compte quant à elle plus de 200 membres. Les membres de l'association, comprenant des chefs de la direction financière, des directeurs de comité de vérification et des hauts dirigeants financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des conseillers en fiscalité, représentent un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.feicanada.org/AS2020 ou suivez-nous sur LinkedIn.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires que nous remercions : Banque Nationale Marchés Financiers, Bank of America Merrill Lynch, BFL Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, Cambridge Global Payments, Deloitte, EY, GPL-Gallagher, KPMG, Mandrake Vézina Lebeau, Marsh Canada, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), Porter Airlines, PwC, Randstad, Raymond Chabot Grant Thornton, Rimini Street, Robert Half Canada, RYAN, Voyage Encore Travel, Willis Towers Watson et le partenaire média exclusif La Presse.

SOURCE Financial Executives International Canada

Renseignements: Monica Rocheleau, FEI Canada, Section du Québec, 514 695-9196, quebec@feicanada.org; Jean-Marc Simard, Simard Hamel Communications, 514 248-5385, j.m.simard@shc.ca

Related Links

http://www.feicanada.org