Les médicaments onéreux représentaient plus du tiers des coûts totaux des médicaments en 2019-2020, mais n'étaient utilisés que par 2 % des bénéficiaires.

OTTAWA, ON, le 9 nov. 2021 /CNW/ - Un nouveau rapport du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) conclut que les dépenses en médicaments d'ordonnance pour les régimes publics d'assurance-médicaments au Canada ont augmenté de 3,7 % en 2019-2020, portant les dépenses annuelles à 12,5 milliards de dollars. L'utilisation de médicaments onéreux représente le facteur le plus important de l'augmentation des coûts pour les régimes publics au cours des cinq dernières années, et cette pression continue de monter.

Pour la première fois dans l'histoire du rapport, les dix médicaments les plus onéreux remboursés par les régimes publics d'assurance-médicaments étaient tous des traitements pour des maladies rares avec des coûts de traitement annuels supérieurs à 100 000 $. Par conséquent, près de 60 % des coûts totaux des médicaments pour les régimes publics en 2019-2020 ont été dépensés pour seulement 5 % des bénéficiaires.

Ces constatations ont été publiées aujourd'hui par le CEPMB dans la septième édition de CompasRx, un rapport annuel publié au titre de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP). CompasRx donne un aperçu des inducteurs des dépenses en médicaments d'ordonnance au sein de certains régimes publics d'assurance-médicaments au Canada. Cette édition du rapport est axée sur l'exercice 2019-2020.

L'étude porte sur tous les régimes publics d'assurance-médicaments provinciaux (à l'exception du Québec), du Yukon et du Programme des services de santé non assurés. Ces régimes représentent environ le tiers des dépenses annuelles totales consacrées aux médicaments d'ordonnance au Canada.

Faits en bref

Entre 2014- 2015 et 2019-2020, les dépenses totales en médicaments d'ordonnance pour les régimes publics d'assurance-médicaments du Canada ont augmenté de 3,1 milliards de dollars, atteignant un taux de croissance annuel composé de 5,5 %.





2019-2020, les dépenses totales en médicaments d'ordonnance pour les régimes publics d'assurance-médicaments du ont augmenté de 3,1 milliards de dollars, atteignant un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. Les coûts des médicaments dans les régimes publics du SNIUMP ont connu une hausse de 4,3 % en 2019-2020, représentant 10,1 milliards de dollars sur les 12,5 milliards de dollars en dépenses totales des régimes publics d'assurance-médicaments, tandis que les coûts d'exécution d'ordonnance ont augmenté de 1,4 %.





L'utilisation accrue de médicaments plus onéreux a entraîné une poussée à la hausse de 5,8 % sur les coûts des médicaments en 2019-2020. La diminution du recours aux antiviraux à action directe (AAD) pour le traitement de l'hépatite C a engendré une réduction des coûts de 1,6 %.





La révision des critères d'admissibilité au programme Assurance-santé Plus en Ontario a exercé une traction à la baisse de 5,0 % sur les coûts en Ontario et de 3,0 % dans l'ensemble des régimes. Les dépenses du programme ont chuté de 658 millions de dollars en 2018-2019 à 313 millions de dollars en 2019-2020.

CompasRx, 7e édition : Rapport annuel sur les dépenses des régimes publics d'assurance-médicaments, 2019-2020

