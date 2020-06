L'UTACQ salue l'aide d'urgence de 400 M$ annoncée pour le transport collectif

QUÉBEC, le 18 juin 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des transports adaptés et collectifs du Québec (l'Union) salue les mesures financières d'urgence annoncées plus tôt aujourd'hui par le gouvernement du Québec pour venir en aide au secteur du transport collectif.

Il s'agit d'une mesure concrète qui contribuera à rassurer les membres de l'Union et la clientèle quant à la suite des choses et la pérennité du transport collectif et adapté. La crise de la COVID-19 a fait planer son lot d'incertitude en ce qui a trait au financement des transports collectifs notamment en raison d'une baisse significative du nombre de déplacements dans les dernières semaines. Les transports collectifs constituent un service essentiel qui permet d'assurer les déplacements de nombreux québécois aux quatre coins du Québec.

« Il s'agit assurément d'un signal positif et nous sommes heureux que des mesures soient prises pour assurer la continuité du transport collectif et adapté. Nos membres ont travaillé avec rigueur dans les dernières semaines pour maintenir la qualité et la fiabilité de nos services malgré le contexte de crise. Nous sommes impatients de connaître les modalités de ce programme et souhaitons que les organismes de transport collectif en région obtiennent leur juste part de l'enveloppe prévue. »

- Marc-André Avoine, président de l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec

