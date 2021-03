L'assemblage du HiPhi X dans la nouvelle usine intelligente se fera grâce à un certain nombre d'outils technologiques sophistiqués. Des centaines d'appareils de l'Internet des objets (IdO) connectés par la 5G et gérés par le puissant logiciel d'informatique nuagique de gestion des opérations de production (GOP), «Digital Twin» assureront une gestion efficace et autonome de l'ensemble de l'opération. Pour les opérateurs d'installation, l'utilisation de l'option « Advanced Planning and Optimization » (APO) sur le système HANA de SAP comme outil de planification des ressources d'entreprise (ERP) permettra de planifier rapidement la production des commandes. À l'heure actuelle, dans le monde entier, seuls Daimler et Volvo utilisent ce système ERP de pointe qui peut considérablement accélérer le traitement des commandes sur mesure.

Voici la déclaration de M. Ding Lei, fondateur et président-directeur général de Human Horizons, au sujet de la nouvelle usine : « Tout comme les gens, les objets sont des produits de leur environnement. Si nous voulons construire la nouvelle voiture énergétique la plus sophistiquée au monde, nous devons utiliser les technologies de fabrication les plus sophistiquées au monde. Si nous voulons construire une nouvelle génération de véhicules autonomes, nous devons utiliser la nouvelle génération de machines de production autonomes. Si nous voulons créer une voiture ultraefficace et personnalisée, nous devons être ultraefficaces et souples au niveau de notre processus de fabrication. »

La conception architecturale de l'usine elle-même a des allures ultramodernes, et celle-ci semble tout droit sortie d'un univers de science-fiction. L'espace a été aménagé selon la vision de la marque Human Horizons qui consiste à « explorer, être libre et créer ». Dans l'atelier de carrosserie, l'assemblage est entièrement automatisé et dispose de 130 robots KUKA C4 interconnectés qui produisent des carrosseries de qualité supérieure. La peinture et le revêtement de chaque véhicule, à l'intérieur comme à l'extérieur, sont aussi entièrement automatisés grâce aux robots de pistolage automatiques de dernière génération du groupe allemand Dürr. Ces robots appliquent 8 couches de peinture résistante aux intempéries, produisant un fini presque impeccable qui répond aux normes les plus exigeantes pour les véhicules de luxe haut de gamme.

Les batteries assemblées dans l'usine de Human Horizons sont exceptionnellement sécuritaires et ont affiché un taux de réussite de 100 % lors du test d'inspection de la qualité L'entreprise utilise le système d'exécution de fabrication (MES) le plus avancé en Chine pour l'assemblage des batteries et a recours à l'analyse de mégadonnées pour la surveillance des erreurs, la traçabilité complète des informations sur les processus et l'assurance de la qualité. L'assemblage final du véhicule utilise un système en direct comportant un grand nombre de véhicules de transport à guidage automatisé à 360 degrés intelligents, une chaîne de convoyeur à suspension assistée et un micrologiciel de détection en direct hors ligne au moyen d'une plateforme nuagique prise en charge par la technologie 5G pour identifier et signaler tout défaut potentiel.

Après la production, la technologie de communication de véhicule avec tout (V2X) de Human Horizons permet au HiPhi X de se déplacer en toute sécurité hors de la chaîne de montage, jusqu'à l'aire de livraison désignée, et de se stationner en toute sécurité à l'aide de la fonction de stationnement automatique de niveau 4 intégrée. Il s'agit de la dernière étape d'un processus de fabrication presque entièrement automatisé soutenu par un système de contrôle de la qualité de calibre mondial qui garantit la production sûre et uniforme du premier super VUS en constante évolution au monde, le HiPhi X.

Limiter les répercussions sur l'environnement et pratiquer le développement durable comptent parmi les principes directeurs clés de Human Horizons. Au lieu de construire une nouvelle usine à partir de rien, l'entreprise a cherché à collaborer avec DYK et à réaménager son usine d'assemblage existante. La conversion des installations existantes a permis d'économiser du temps, des coûts et des ressources matérielles, réduisant ainsi l'empreinte carbone de l'entreprise et permettant aux clients potentiels de se procurer leur nouveau HiPhi X plus tôt.

À propos de HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et améliorée par ses utilisateurs. Le HiPhi X est un véhicule électrique (VE) de construction hybride légère en acier et en aluminium avec des cuirs végétaliens durables et des matériaux recyclables qui ajoutent à la nature durable des produits de VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

La renommée de Human Horizons repose sur la recherche et le développement dans les technologies de mobilité intelligente innovantes et de pointe ainsi que sur l'industrialisation des véhicules intelligents du futur. En outre, Human Horizons met au point des technologies pour le transport intelligent et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfinissent la mobilité des humains.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des termes comme « devrait », « s'attend », « anticipe », « vise à », « avenir », « à l'intention de », « planifie », « croit », « estimer », « pourrait », et d'autres expressions semblables. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris les énoncés sur les croyances, les plans et les attentes de Human Horizons, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des incertitudes et risques inhérents. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui figurent dans tout énoncé prospectif, y compris sans s'y limiter les suivants : Les stratégies, les développements futurs d'entreprise, la situation financière et les résultats d'opérations de Human Horizons; les antécédents d'exploitation limités de Human Horizons; les risques associés aux véhicules électriques; la capacité de Human Horizons de concevoir, fabriquer et livrer des véhicules de grande qualité et attrayants aux clients dans les délais prévus et à grande échelle; la capacité de Human Horizons de développer la fabrication dans son usine en coentreprise; les défauts de produit ou tout autre défaut de fonctionnement des véhicules; la capacité de Human Horizons de créer les marques Human Horizons et HiPhi; la capacité de Human Horizons de se disputer la faveur du consommateur avec succès; la capacité de Human Horizons d'obtenir suffisamment de réserves de commandes; l'évolution de la demande des consommateurs et des incitatifs gouvernementaux, des subventions ou d'autres politiques gouvernementales favorables; les conditions économiques et commerciales générales à l'échelle mondiale et en Chine et les hypothèses sous-jacentes ou liées à ce qui précède. Tous les renseignements fournis dans le présent communiqué sont en date du présent communiqué, et Human Horizons ne s'engage à mettre à jour aucune déclaration prospective, sauf si la loi applicable l'exige.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1459699/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1459700/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpg

SOURCE Human Horizons

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Cherrie Rao, +86-186-1073-5510, [email protected]