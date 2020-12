En 2020, Dreame a mis au point avec succès des moteurs d'aspirateur à haute vitesse pouvant atteindre 150 000 tr/min, fracassant ainsi le record technique du marché de 125 000 tr/min et offrant une bien meilleure capacité d'aspiration. Grâce à cette nouvelle usine maintenant en service, l'entreprise mise aujourd'hui sur six chaînes de production lui permettant d'atteindre une capacité de production annuelle de quatre millions d'unités. Cette nouvelle usine intelligente a entrepris la fabrication de ce qui deviendra l'aspirateur le plus performant de la gamme de produits de Dreame.

« Dreame entre dans une période de forte croissance et montre de belles possibilités de développement futur. L'entreprise fait preuve de persévérance dans l'innovation indépendante et a rapidement établi un avantage concurrentiel en matière de recherche et développement dans le domaine des technologies de base. Dreame entame une nouvelle ère de production d'unités complètes et de fabrication intelligente », a déclaré Yu Hao, fondateur et PDG de Dreame.

L'équipe de direction de Dreame à la tête de l'usine intelligente est entourée d'experts dans les domaines de la recherche et du développement des moteurs, des laboratoires, de l'ingénierie des machines, de la qualité des machines, de la chaîne d'approvisionnement, des finances et des ressources humaines. Une étroite collaboration et un travail d'équipe sont essentiels au bon fonctionnement de l'usine de productions de moteurs, où tout le monde travaille de concert pour résoudre les problèmes, garantir la qualité des moteurs et coordonner la chaîne d'approvisionnement et la livraison.

Dreame continue d'offrir des produits de haute performance et concurrentiels sur le marché international, si bien que l'entreprise détient maintenant un total de 248 brevets. La capacité de fabrication intelligente de l'usine est alimentée par les ingénieurs de Dreame spécialisés dans les domaines de l'aérospatiale et de la fabrication intelligente, y compris l'automatisation de la production et les opérations mécanisées, ce qui permet d'atteindre une plus grande précision.

« Dreame espère qu'un nombre croissant de familles tireront avantage de ses extraordinaires aspirateurs équipés de moteurs sans balai et pouvant atteindre 150 000 tr/min. Tout le monde mérite de faire l'expérience de technologies de pointe à prix abordable, et c'est l'objectif de Dreame : changer le monde au moyen de technologies innovantes et concevoir les machines du futur, tout en explorant les possibilités infinies offertes par l'industrie de la robotique de service intelligente », a déclaré Yu Hao.

Fondée en 2015, Dreame Technology est une marque innovatrice portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des usagers à l'échelle mondiale en mettant l'accent sur les appareils de nettoyage à haute performance tirant parti des technologies de la mécanique spatiale.

