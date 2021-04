L'Usine-école de l'UdeS devient l'Usine-école Siboire - L'Université de Sherbrooke et la microbrasserie Siboire s'allient pour offrir un lieu d'apprentissage hors du commun

L'Usine-école Siboire prendra la forme d'un OBNL liant l'Université et la microbrasserie sherbrookoise. Elle sera accessible à l'ensemble de la communauté étudiante qui pourra participer à ses activités, que ce soit en matière de formation, de gestion et même de production de bière, entre autres. Elle permettra également de créer des partenariats avec des entrepreneurs de l'industrie brassicole et des établissements d'enseignement.

Échelonnée sur une période de 15 ans, la contribution du Siboire comprend un don en argent et un don en équipements provenant de leurs installations situées au Siboire Dépôt. Ainsi, c'est une partie de l'histoire de la microbrasserie qui sera déménagée de la succursale du centre-ville de Sherbrooke vers l'Usine-école Siboire dans les prochaines semaines.

Pour mener à bien le procédé de fabrication de la bière, le Siboire offrira également un don en matières premières (par exemple houblon et malt), en plus de mettre son expertise à contribution grâce à la collaboration directe d'un maître-brasseur et d'un superviseur de production qui seront parties prenantes du projet.

L'Usine-école Siboire sera située dans le Studio de création - Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine et elle servira principalement de lieu pour les procédés liés au microbrassage et à la microdistillation. Ces champs d'expertise ont été retenus afin de permettre aux étudiantes et aux étudiants d'appliquer les notions théoriques acquises au cours de leur formation dans un contexte pratique offrant de nombreux défis liés à la production. Il sera notamment possible de collaborer avec des partenaires de ces industries - et d'autres secteurs industriels - dans le but d'innover dans les procédés et de développer des technologies applicables à une production à grande échelle.

L'Usine-école Siboire : la suite logique d'un engagement pérenne

Pour Jonathan Gaudreault et Pierre-Olivier Boily, copropriétaires de la microbrasserie Siboire, l'objectif premier de cette importante contribution philanthropique est de redonner à une communauté qui leur a tant apporté. Avec ce don important, ils concrétisent aujourd'hui un projet qu'ils avaient imaginé il y a plus de 10 ans, alors que la microbrasserie Siboire voyait le jour et que leur passion était sur le point de se transformer en un véritable projet mobilisant une faculté, une université, et toute une région.

« Depuis toujours, nous avons à cœur les projets de l'Université en lien avec le brassage et nous avons toujours été présents pour partager notre savoir-faire », mentionnent Pierre-Olivier et Jonathan.

« Lorsqu'on nous a parlé du projet de l'Usine-école du Studio de création, c'était une évidence pour nous que l'on devait y contribuer. C'est la continuité logique de notre engagement avec SherBroue et la Faculté de génie. Au cours des dernières années, nous avons accueilli des stagiaires de l'Université parce que l'on veut participer à former la relève du milieu et leur faire goûter à l'entrepreneuriat. L'Usine-école Siboire va permettre aux étudiants de l'UdeS d'expérimenter concrètement les étapes cruciales de la production, et nous sommes vraiment très fiers de contribuer à ce projet », affirme Jonathan Gaudreault.

« La clientèle étudiante sherbrookoise en est une qui nous est très chère, et sans qui nous ne serions pas où nous en sommes aujourd'hui. Il s'agit d'une suite logique et naturelle de redonner à cette communauté qui nous a tellement apporté depuis les 13 dernières années », ajoute Pierre-Olivier Boily.

À l'origine du projet d'Usine-école Siboire, le professeur Joël Sirois, du Département de génie chimique et de génie biotechnologique, était convaincu que l'association avec le Siboire allait de soi. « Jonathan et Pierre-Olivier ont toujours été engagés auprès de notre communauté étudiante à travers différentes compétitions universitaires de brassage. Leur expertise sera un atout majeur pour former une relève qualifiée apte à exercer dans des secteurs industriels. Ces domaines requièrent justement des connaissances approfondies des procédés. »

Pour le doyen de la Faculté de génie, le professeur Patrik Doucet, « l'Usine-école Siboire sera constituée en OBNL et sera dirigée par un conseil d'administration composé, entre autres, de personnes étudiantes. Elle devra assurer toutes les fonctions qu'on retrouve dans une usine, comme gérer l'approvisionnement, veiller au contrôle de la qualité des produits et assurer sa rentabilité. Rappelons que l'Usine-école Siboire est une installation dans laquelle la communauté étudiante pourra mettre en application dans un environnement réel les procédés liés au microbrassage et à la microdistillation. Plusieurs types de produits pourront y voir le jour. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que les étudiantes et étudiants proposeront à notre communauté universitaire ! ».

À propos de la microbrasserie Siboire

Depuis 2007, la microbrasserie Siboire vous fait vivre une expérience brassicole de premier choix à travers la qualité de ses bières fabriquées sous son toit. Avec ses trois succursales de Sherbrooke et Montréal, ainsi que sa nouvelle boutique située au cœur du centre-ville de Sherbrooke, l'équipe du Siboire est reconnue pour faire vivre une expérience unique à tous ceux qui traversent ses portes. Avec sa marque accrocheuse et son service hors pair, chacune des succursales Siboire propose un vaste menu de bières maison et une offre de nourriture variée.

