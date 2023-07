La ville de Hamilton a fourni une subvention de 2,6 millions de dollars à l'appui d'initiatives de bâtiments durables

MISSISSAUGA, ON, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf, première grande entreprise alimentaire carboneutre au monde, célèbre aujourd'hui l'obtention de la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) de niveau argent du Conseil du bâtiment durable du Canada à son usine Heritage à Hamilton, en Ontario. LEED est une certification internationale qui reconnaît l'excellence en durabilité et le leadership en bâtiment durable.

Deputy Mayor and Councillor (Ward 4) Tammy Hwang, speaking at Maple Leaf Foods' Heritage plant in Hamilton, Ontario today in celebration of the plant being awarded the Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Silver certification. (Left to Right) Mark Tadeson, Councillor (Ward 11), Tom Sims, Maple Leaf Foods' Heritage Plant Manager, and Randy Huffman, Maple Leaf Foods’ Chief Food Safety and Sustainability Officer. (Groupe CNW/Les Aliments Maple Leaf Inc.) (Left to Right) Mark Tadeson, Councillor (Ward 11), Randy Huffman, Maple Leaf Foods’ Chief Food Safety and Sustainability Officer, Deputy Mayor and Councillor (Ward 4) Tammy Hwang and Tom Sims, Maple Leaf Foods' Heritage Plant Manager, (Groupe CNW/Les Aliments Maple Leaf Inc.)

Les Aliments Maple Leaf a reçu une subvention de 2,6 millions de dollars de la ville de Hamilton à l'appui de l'intégration de nombreuses caractéristiques novatrices et respectueuses de l'environnement qui offrent des avantages environnementaux et communautaires.

« Nous sommes vraiment fiers de ce que nous avons réalisé à notre installation de Hamilton et nous apprécions vivement le soutien que nous avons reçu de la Ville de Hamilton, affirme Randy Huffman, chef de la salubrité des aliments et de la durabilité chez les Aliments Maple Leaf. Nous avons parcouru tout un chemin pour en arriver là et nous nous réjouissons à la perspective de tirer parti de nos apprentissages alors que nous continuons à poursuivre notre vision d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre. »

M. Huffman a accueilli l'adjointe au maire et conseillère du Quartier (Ward) 4, Tammy Hwang et le conseiller Mark Tadeson (Quartier 11) à la cérémonie et a remercié la Ville de Hamilton pour son soutien. Les conseillers Tadeson et Hwang ont également pris la parole à l'événement d'aujourd'hui.

Le parcours vers la certification LEED

Un leader de l'industrie en durabilité, les Aliments Maple Leaf a officiellement ouvert les portes de son usine de Hamilton en 2014, ce qui lui a permis d'intégrer les activités de cinq autres petites installations dans cet établissement plus efficace et automatisé. L'usine a une étendue d'environ 500 000 pieds carrés de surface utile et emploie plus de 900 membres d'équipe qui produisent une grande diversité de saucisses fumées et de produits de charcuterie - soit plus de 500 produits en tout.

Au cours des dernières années, l'usine Heritage a mis en œuvre plusieurs initiatives qui ont entraîné une réduction progressive de son incidence écologique, notamment un programme national d'installation rétroactive d'éclairage à DEL, des mises à niveau de l'efficacité et l'optimisation de l'équipement, des systèmes de récupération de la chaleur de l'ammoniac et de la chaleur perdue, des programmes de compostage et de recyclage, des mesures de contrôle de l'utilisation de l'eau et des systèmes d'eau à circuit fermé, ainsi que des améliorations de l'entreposage, de la manutention et de la formation des employés, afin de réduire le gaspillage alimentaire.

Par conséquent, Heritage a réduit l'intensité de sa consommation d'électricité de 72,9 %, de l'intensité de sa consommation de gaz naturel de 47,2 %, de l'intensité de sa consommation d'eau de 54,8 %, le tout par rapport de l'année de référence 2014; elle a réduit son intensité de déchets solides de 51 % par rapport à l'année de référence 2015 et de l'intensité de son gaspillage alimentaire de 45,4 %, depuis 2016. Les caractéristiques clés qui ont collaboré à la création de cette usine « verte » comprennent les modes de transport alternatifs promus par une zone d'entreposage de vélos et des véhicules à faibles émissions et économes en carburant, ainsi que l'optimisation du rendement énergétique, la gestion améliorée de la réfrigération, la réduction de l'utilisation de l'eau et l'utilisation de matériaux à faible émission maximisant les espaces ouverts qui encouragent l'interaction avec l'environnement, entre autres caractéristiques respectueuses de l'environnement.

Recevoir la certification LEED est une importante réalisation pluriannuelle pour l'équipe de l'usine, étant donné qu'elle a joué un rôle déterminant pour franchir ce jalon et devenir une installation certifiée. Heritage est le deuxième bâtiment certifié LEED chez les Aliments Maple Leaf, après le siège social de Meadowvale situé à Mississauga, Ontario. Pour en apprendre davantage sur les engagements des Aliments Maple Leaf à l'égard de ses efforts de durabilité, visitez www.MapleLeafFoods.com.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités principalement au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

