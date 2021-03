L'usine de Produits forestiers Résolu de Baie-Comeau doit repartir la production

BAIE-COMEAU, QC, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 571 -- (SEPB-571-FTQ), estime qu'il est impératif de repartir la production des deux usines de Produits forestiers Résolu, dont celle de Baie-Comeau et qu'il est possible de le faire avec un peu d'imagination et de volonté politique.

Le président du SEPB-571, Luc Madgin interpelle tous les acteurs dans ce dossier.

« Cette usine est indispensable à la région. Avec une volonté politique et un peu d'imagination des dirigeants, des élus et d'Investissements Québec, il est plus que possible de trouver une solution et repartir la production. Comme le dicton le mentionne, quand on veut, on peut », dit-il.

Une solution verte

Le nouveau PDG de Produits forestiers Résolu, Rémi Lalonde mentionne que la compagnie a réduit ses émissions de gaz à effet de serre ces dernières années et que la compagnie vise une autre réduction de 30 % d'ici 2025.

« Nous les appuyons dans ce processus, mais Résolu doit commencer par garder les copeaux de la région pour l'usine de Baie-Comeau au lieu de les expédier dans d'autres régions. Du papier, nous en aurons besoin pour encore des décennies au Québec », ajoute M. Madgin.

« C'est peut-être une chance de prendre un virage de plus vers le développement durable, utiliser l'usine comme un exemple de production renouvelable an accord avec les ressources disponibles. Nous pourrions peut-être utiliser des fibres qui se renouvellent plus rapidement, soyons créatives et créatifs. Les Québécois sont prêts à cela pour le bien de la planète. Rien n'a bougé depuis un an à l'usine, tous les employé-es sont dans l'incertitude et tout ce qu'ils et elles veulent, c'est de retourner au travail », conclut la présidente de l'unité de Baie-Comeau du SEPB-571, Marielle Ross-Marin.

À propos

Le SEPB-Québec est une organisation syndicale composée de 13 sections locales comprenant 15 000 membres, majoritairement des employées et employés de bureau, des employées et employés techniques et des employées et employés professionnels. Le SEPB-Québec est affilié à la FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec.

