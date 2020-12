Premier producteur d'éthanol aux États-Unis à recevoir la certification EXCiPACT pour sa conformité aux BPF

BROOKFIELD, Conn., le 8 déc. 2020 /CNW/ - Greenfield Global Inc., l'un des plus grands producteurs d'éthanol carburant au Canada et leader mondial dans la production d'alcools et de solvants de spécialité, annonce aujourd'hui avoir obtenu la certification de conformité de son système qualité des excipients (EXCiPACT) aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour certains produits d'éthanol, d'acétone et d'alcool isopropylique (IPA) à son établissement de Brookfield, dans le Connecticut.

EXCiPACT est la certification indépendante et mondialement reconnue par l'industrie pour la gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement liés aux excipients, qui sont des substances inactives servant de véhicule aux médicaments ou autres substances actives. Le processus d'évaluation rigoureux ayant mené à la certification EXCiPACT démontre que Greenfield Global fabrique des excipients pharmaceutiques conformément aux normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF).

« Cette certification témoigne de l'engagement de Greenfield Global à fournir des produits et des services de grande qualité à ses clients », déclare Frank Richards, vice-président exécutif et chef de direction, Ingrédients et produits chimiques de spécialité. « Depuis plus de 30 ans, Greenfield Global, sous sa marque Pharmco, veille à ce que ses normes de sécurité des produits soient conformes ou supérieures aux exigences réglementaires et à celles de ses clients. »

Les produits suivants de la marque Pharmco sont visés par la certification EXCiPACT et peuvent être expédiés dans des remorques-citernes et des conteneurs ISO :

Alcool éthylique (éthanol) Alcool éthylique anhydre (éthanol) Alcool isopropylique (IPA) Acétone

« Nos clients ne peuvent compromettre la qualité des produits spécialisés qu'ils fabriquent; ils comptent donc sur des fournisseurs qui partagent leur souci de l'excellence, poursuit M. Richards. Cette certification confirme notre engagement à respecter les BPF dans la fabrication de nos produits et dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique sûre et transparente que nous utilisons pour une distribution rapide et fiable à nos clients. »

La nouvelle installation de Greenfield Global à Portlaoise, en Irlande, vise également la certification EXCiPACT, qui devrait être obtenue en 2021.

À propos de Greenfield Global

Greenfield Global offre des matières premières, des ingrédients et des additifs de grande valeur qui sont essentiels à la mission des entreprises, améliorent la vie de la population et préservent la santé de la planète. Plus important producteur d'éthanol au Canada, Greenfield possède et exploite quatre distilleries d'éthanol, cinq usines de production et de conditionnement de produits chimiques de spécialité, et trois centres de recherche et développement en biocarburant de nouvelle génération et en énergie renouvelable au Canada et aux États-Unis. Depuis sa fondation en 1989, Greenfield développe des technologies et des produits de plus en plus efficaces et durables tout en diminuant sa propre empreinte carbone. Qu'elles soient en démarrage ou parmi les plus grandes marques au monde, les entreprises font confiance à Greenfield et à sa vaste gamme de produits de première qualité, à son expertise en réglementation et à son service inégalé dans l'industrie. Sous les marques Les Alcools de commerce et Pharmco, Greenfield fournit des centaines de produits à des milliers de clients des secteurs des sciences de la vie, de l'alimentation, des arômes, des parfums et des boissons dans plus de 50 pays à travers le monde.

Pour en savoir plus, visitez le www.greenfield.com.



