L'usine de Celgard à Charlotte agrandira sa capacité de fabrication de séparateurs d'accumulateur et créera de nouveaux emplois

L'administration Biden-Harris et le ministère de l'Énergie des États-Unis ont déterminé que le marché des batteries aux États-Unis était un secteur d'intérêt essentiel pour le pays. Les investissements dans l'usine de Celgard à Charlotte permettront à l'entreprise d'élargir son infrastructure actuelle pour répondre rapidement à la demande de la chaîne d'approvisionnement des séparateurs de batterie au lithium-ion et des clients du pays.

Celgard fabrique un séparateur à membrane par procédé à sec également utilisé dans l'électrification des véhicules. L'entreprise dispose déjà d'une équipe d'employés qualifiés capables d'appliquer des revêtements techniques sur les pellicules de base expédiées à partir des installations jumelles de Hipore™ et d'effectuer les étapes de finition nécessaires pour répondre aux spécifications du client. Les membranes pour procédés humide et à sec ont des propriétés uniques qui répondent à divers besoins du marché automobile. Grâce à cette expansion, le site de fabrication de Celgard sera en mesure de fournir les meilleures solutions d'origine nationale sur le marché avec un portefeuille de produits complet.

Chad Schuchmann, chef de la direction de Polypore, a communiqué sur cet investissement : « Celgard a été un acteur clé sur la chaîne d'approvisionnement des VE et des batteries lithium-ion et son expansion en Amérique du Nord consolide notre position de chef de file sur le marché grâce à une main-d'œuvre qualifiée, tout en appuyant pleinement les efforts du pays visant à établir une chaîne d'approvisionnement nationale prospère en batteries au lithium et en VE. »

Les travaux de construction débuteront au site de Charlotte au début de 2024 et les activités devraient débuter en 2026. L'agrandissement créera environ 100 nouveaux emplois dans le secteur de l'énergie propre à l'usine de Charlotte.

À propos de Celgard et de Polypore

Celgard se spécialise dans la conception par procédé à sec de membranes microporeuses exemptes de solvants enduites et non enduites, utilisées comme séparateurs et éléments constitutifs essentiels dans les batteries aux ions de lithium. La technologie de séparation d'accumulateur de Celgard joue un rôle d'importance dans le rendement des batteries aux ions de lithium pour les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications.

Celgard, LLC est une filiale en propriété exclusive de Polypore International, LP, une société d'Asahi Kasei.

Polypore est une entreprise mondiale, détenant des installations dans neuf pays et se spécialisant dans la conception de membranes microporeuses, celles-ci utilisées dans les véhicules électriques et non électriques, les systèmes de stockage d'énergie et d'autres applications spécialisées. Visitez les sites www.celgard.com et www.polypore.com .

