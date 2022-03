YIBIN, Chine, 25 mars 2022 /CNW/ - Sichuan Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL-SC), filiale en propriété exclusive de CATL, a reçu en mars la certification PAS 2060 sur la carboneutralité de la part de SGS, leader mondial de l'analyse, de l'inspection et de la certification, ce qui fait de l'usine la première installation carboneutre au monde dans l'industrie des nouvelles énergies.

Zhu Yunfeng, directeur général de CATL-SC, a déclaré que l'usine avait commencé à élaborer une feuille de route carboneutre dès le début de son établissement. Grâce à l'innovation continue dans l'utilisation de l'énergie, le transport, la logistique et la fabrication, l'usine est en mesure de produire davantage de produits de meilleure qualité avec moins de matières premières et d'émissions de carbone. La « carboneutralité » est devenue l'une des compétences essentielles de CATL-SC.

CATL-SC a pris de nombreuses mesures pour réduire les émissions de carbone. Elle a mis au point un système novateur de gestion intelligente des installations, qui permet l'interconnexion des données grâce à la saisie automatique des données du système de l'usine et de celles sur le fonctionnement des équipements. Entre-temps, la plateforme de gestion systématique des installations contribue à assurer une opération sûre, fiable, à haut rendement et à faible émission de carbone de l'usine. Pour les groupes d'équipements à forte consommation d'énergie, elle a calculé les paramètres de fonctionnement de chaque sous-équipement avec la consommation totale d'énergie la plus faible du système au moyen d'un algorithme d'optimisation à l'échelle mondiale.

Pour ce qui est de la fabrication écologique, CATL-SC a mis en place un système de commande central et de gestion pour la production numérique. Dotée d'une gestion visuelle mondiale, elle a permis de réduire considérablement les pertes de processus et, avec le soutien du système d'inspection visuelle de l'IA, qui permet l'apprentissage automatique et l'extraction des caractéristiques des défauts, elle a amélioré le taux de détection dans des processus tels que le refendage et la gestion d'agenda. Tous les déchets produits pendant la fabrication seront recyclés, et le taux de récupération des métaux précieux comme le nickel, le cobalt et le manganèse peut atteindre jusqu'à 99,3 %.

CATL-SC a complètement amélioré la chaîne logistique et le transport en usine en appliquant largement des véhicules logistiques sans conducteur, des chariots élévateurs électriques, etc., ce qui permet un fonctionnement carboneutre entre les usines des fournisseurs, les entrepôts de matières premières, les usines de transformation, les entrepôts de produits finis, et les usines des clients. Parallèlement, les employés sont encouragés à utiliser des véhicules électriques et une mobilité partagée, réduisant ainsi leur empreinte de carbone dans tous les aspects de la production et de la vie.

CATL-SC est situé à Yibin, dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Les Trois fleuves, à savoir la rivière Jinsha, la rivière Min et le fleuve Yang-Tsé, traversent la partie nord de la ville, offrant un environnement naturel supérieur, un emplacement géographique unique et des ressources en eau abondantes, ce qui permet à l'usine de réduire ses émissions de carbone de 400 000 tonnes chaque année, car plus de 80 % de sa consommation d'énergie provient de l'hydroélectricité.

La certification marque une étape importante pour CATL vers ses objectifs de carboneutralité. En tant que première usine de batteries sans carbone au monde, l'usine de CATL au Sichuan est un exemple de la façon dont la production de batteries peut être carboneutre, et offre également une toute nouvelle solution d'électrification et de carboneutralité sur le marché. À l'avenir, CATL reproduira ses expériences dans « l'usine phare » dans d'autres installations afin d'atteindre la carboneutralité pour l'ensemble de ses 10 bases de production dans le monde, construisant ainsi un écosystème industriel plus durable et contribuant à l'objectif mondial de neutralité carbone.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Wu Yufei, +86-18059330101