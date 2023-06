L'USINE DE CARBONATE DE LITHIUM DE LAN : UNE VALEUR DE 3,2 MILLIARDS DE DOLLARS ET UNE VALEUR COMBINÉE AVEC LAN DE 5,4 MILLIARDS DE DOLLARS EN LITHIUM

Faits saillants

Étude technique préliminaire positive pour la production de carbonate de lithium sur le site du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) au Québec, avec une valeur actuelle nette (VAN) estimée avant impôts (à un taux d'actualisation de 8 %) augmentant de 3,2 milliards de dollars australiens (avant impôts); taux de rendement interne (TRI) avant impôts de 60 % pour l'usine de carbonate autonome.





VAN combinée de 5,4 milliards de dollars australiens avec la VAN supplémentaire de 2,2 milliards de dollars australiens provenant de l'étude de faisabilité du projet LAN annoncée le 13 avril 2023.





Bénéfices totaux avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sur une durée de vie de 16 ans pour l'usine de carbonate autonome de 7,5 milliards de dollars australiens, sur la base d'une production de 372 kt de carbonate de lithium pendant la durée de vie de l'usine.





Sayona avance l'étude technique définitive pour le redémarrage de l'usine de carbonate de lithium, visant une production potentielle dès 2026, tout en se concentrant sur le développement de la chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour le secteur des batteries/véhicules électriques.





LA MOTTE, QC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Sayona a annoncé aujourd'hui une étude technique préliminaire positive sur le carbonate (étude préliminaire) pour son projet phare Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) au Québec, Canada, confirmant les avantages de passer à un traitement en aval. LAN est une filiale de Sayona Québec, détenue par Sayona (75%) et Piedmont Lithium (ASX:PLL, 25%).

Figure 1 : Sensibilité du prix annuel moyen du carbonate (Groupe CNW/SAYONA) Figure 2 : Analyse de sensibilité de l'étude préliminaire sur la VAN à 8 %. (Groupe CNW/SAYONA) Figure 3: Après impôt IRR (%) (Groupe CNW/SAYONA) Logo de Le lithium d'ici (Groupe CNW/SAYONA)

Les points saillants de l'étude comprennent une estimation de la VAN avant impôt (taux d'actualisation de 8 %) pour l'usine de carbonate de 3,2 milliards de dollars australiens, avec un TRI avant impôt de 60 %. Le bénéfice total avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sur la durée de vie de 16 ans de l'usine de carbonate s'élève à 7,5 milliards de dollars australiens (taux de change : 1 dollar canadien = 1,10 dollar australien, au 19 juin 2023).



Considérant cette étude positive, Sayona prévoit maintenant de commander une étude technique définitive pour la production de carbonate de lithium de qualité batterie (Li 2 CO 3 ) à partir de concentré de spodumène (lithium), en visant une première production potentiellement dès 2026.

M. Guy Belleau, chef de la direction de Sayona, a commenté l'événement : « Nous attendions cette étude avec hâte et nous sommes très satisfait des résultats qui nous indiquent que notre stratégie d'acquisition d'une usine en friche avec des actifs existants était la bonne. Grâce à une trajectoire accélérée vers la production de carbonate de lithium, nous progressons vers notre objectif de devenir un producteur entièrement intégré de produits chimiques à base de lithium. »

« Nous sommes fiers de dire que LAN est sur le point de devenir la seule exploitation de lithium à disposer d'un concentrateur et d'une usine de carbonate sur le même site en Amérique du Nord. »

« La demande de lithium est en continuelle hausse, et les gouvernements canadien et américain ont clairement manifesté leur intention de développer une chaîne d'approvisionnement nord-américaine, de l'exploitation minière à la transformation et à la fabrication. »

« La nouvelle usine de carbonate de lithium représente un jalon majeur pour Sayona, favorisant la création d'une chaîne d'approvisionnement verte et durable, générant des emplois et des investissements pour les communautés locales, tout en réduisant l'empreinte carbone. Notre engagement est en accord avec l'objectif du Québec de devenir un leader de cette industrie émergente, en capitalisant sur les avantages de son hydroélectricité durable, de ses infrastructures de classe mondiale et de sa proximité avec les principaux marchés des batteries.»

« Avec l'étude technique définitive pour LAN, Sayona vise une première production en 2026, alors que nous offrons une valeur croissante à toutes les parties prenantes. »

Sayona a acquis les actifs de LAN en 2021 en partenariat avec Piedmont Lithium. Le site comprend des installations minières et de concentration, une usine de traitement du carbonate de lithium et des installations de gestion des déchets et des résidus. L'étude préliminaire a porté sur les modifications et les améliorations à apporter à l'usine de carbonate de lithium existante pour qu'elle atteigne sa capacité nominale.

ÉTUDE SUR LE CARBONATE DE LITHIUM - FAITS SAILLANTS

Tableau 1 : Résumé de l'analyse financière

Item Unité Valeur (US$) Valeur (C$) Durée de l'usine Année 16 LAN Spodumène Acheté Mt 2.9 Carbonate produit Kt 372 Revenu Prix de vente moyen du carbonate $/t carb. 25,585 34,113 Taux de change C$:US$ 0.75

Coût de vente Coûts de transport et de logistique des produits $/t carb. 100 134 Coûts du projet Opex1 fixe $/t carb. 422 562 Opex variables $/t carb. 1,846 2,461 Frais généraux et administratifs (G&A) $/t carb. 55 73 LAN Spodumène acheté² $/t carb. 9,200 12,266 Économie du projet Revenu brut $M 9,470 12,627 LAN Spodumène acheté $M 3,422 4,563 Estimation du coût total de la vente $M 38 50 Estimation du coût total de fonctionnement $M 844 1,125 Coût d'investissement total de maintien³ $M 145 193 Flux de trésorerie non actualisés avant impôts $M 4,586 6,114 Taux d'actualisation % 8 8 Valeur actualisée nette avant impôt à 8 $M 2,158 2,872 Taux de rendement interne (TRI) avant impôt % 60 60 Valeur actualisée nette après impôt à 8 $M 1,539 2,052 TRI après impôt % 50 50 C1 Coûts décaissés $/t carb. 11,567 15,423 Coût total de maintien de l'activité 4 $/t carb. 11,997 15,996



Notes : 1. Les coûts fixes d'exploitation comprennent le total des consommables de laboratoire et des coûts de personnel divisé par la production totale de carbonate sur la durée de vie de l'usine et excluent les investissements de maintien (voir note 2).

2. Le prix de transfert moyen du concentré de spodumène entre le concentrateur LAN et les opérations en aval de LAN était de 1 557 dollars canadiens par tonne de concentré de spodumène sur la base d'un équivalent SC6.

3. Le coût total des investissements de maintien comprend le coût total des matériaux d'entretien et de la main-d'œuvre contractuelle pour les principaux événements d'entretien (par exemple, l'entretien lors de l'arrêt annuel) au cours de la durée de vie de l'usine.

4. Coût total de maintien = coûts en espèces + capitales de maintien + dépenses d'exploration + frais généraux et administratifs.

RÉSULTATS PRINCIPAUX ET HYPOTHÈSES

Les principaux critères de conception de l'usine sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2 : Principaux paramètres des critères de conception du procédé pour la production de carbonate de lithium

Paramètres Unité Valeur Qualité de concentré wt% Li 2 O 6.0 1 Production de concentré nominale ktpa dry 186 Production de carbonate de lithium tpa 23,610 Disponibilité globale des installations % 90 Durée d'exploitation de l'usine de

traitement a 16 Conversion totale du lithium % 85.9

Note 1 : La base de conception de la teneur d'alimentation du concentré passera à 5.82% Li2O pour la prochaine phase de l'étude technique afin de s'aligner sur l'étude DFS de LAN (voir l'annonce ASX du 14 avril 2023).

L'étude préliminaire a montré que la section hydrométallurgique de l'usine de carbonate devait être mise à jour. Les ajouts au schéma original de LAN comprennent un cristalliseur de sulfate de sodium et des réservoirs tampons.

La section pyrométallurgique du schéma de procédé a révélé que des améliorations majeures étaient nécessaires, notamment l'ajout d'un système de préchauffage de l'alimentation, d'un refroidisseur de calcin rotatif, d'un broyeur à boulets, de modifications du circuit de mélange de l'acide et l'ajout d'un four de cuisson de l'acide pour remplacer le réacteur d'acide existant.

Pour confirmer la portée de l'étude, plusieurs résultats d'essais ont été examinés à partir de travaux d'essais réalisés entre 2009 et 2019. Au cours de l'étude préliminaire, de nouveaux tests ont été réalisés avec le concentré mélangé pour les étapes de décrépitation / broyage / sulfatation / cuisson acide et lixiviation. D'autres essais sur le concentré mélangé pour les circuits de purification et de filtration primaires et secondaires sont prévus au début de la prochaine phase du projet.

Étant donné que le démarrage de l'usine comprend l'utilisation d'équipements et d'infrastructures existants qui ont fonctionné au cours des années précédentes, des visites sur site ont été effectuées afin de définir une allocation CAPEX pour la remise en état des équipements.

Les dépenses d'investissement initiales estimées (CAPEX) sont présentées dans le tableau 3 ci-dessous. L'estimation des coûts d'investissement a été réalisée avec un niveau de précision de classe 4 de l'AACE, avec une précision déclarée de -30% / +50%.

Tableau 3 : Résumé de l'estimation des coûts d'investissement du projet

Coût du projet C$ M Coûts directs 310.0 Coûts indirects 106.9 Coût pour les propriétaires 27.1 Sous-total 444.0 Contingence 111.0 Coûts finaux du projet 555.0

Les coûts estimés des dépenses d'exploitation (OPEX) sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous. Les estimations des dépenses d'exploitation ont été réalisées avec un niveau de précision préliminaire.

Tableau 4 - Coûts OPEX

Répartition Coût annuel

total C$ '000 C$/t Li 2 CO 3 1 % des

coûts

totaux Coût fixe 2 $ 28,274 $ 1,197 32.7 % Coût variable $ 58,059 $ 2,460 67.3 % Total des coûts d'exploitation annuels

de l'usine de carbonate $ 86,333 $ 3,657 100 %

Notes :

1 Le coût unitaire est exprimé en fonction de la capacité de production nominale de carbonate de lithium.

2 Les coûts fixes comprennent les frais généraux et administratifs, le personnel, la maintenance (matériaux et main-d'œuvre contractuelle) et les coûts des consommables de laboratoire.

Outre les coûts de conversion susmentionnés, le modèle financier du projet suppose un transfert de concentré de spodumène des opérations minières de LAN vers les opérations en aval de LAN, sur la base des prix du marché.

Il est important de noter que l'analyse financière de l'étude préliminaire a démontré que l'usine de carbonate est financièrement solide. La VAN et le TRI ont été calculés sur la base de la production de carbonate avec une durée de vie de l'usine de 16 ans.

Le tableau 5 ci-dessous présente un résumé de l'analyse financière, qui démontre que la production de carbonate de lithium est économiquement viable. Les principaux résultats comprennent une valeur actualisée nette de l'usine de carbonate à 100 % avant impôt estimée à 2,872 millions de dollars canadiens (taux d'actualisation de 8 %) et un taux de rendement interne (TRI) avant impôt de 60 %.

La modélisation des flux de trésorerie démontre un bénéfice total avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) de 6 862 millions de dollars canadiens sur la durée de vie de 16 ans de l'usine de carbonate. Le modèle de flux de trésorerie utilise des dollars réels et ne tient donc pas compte des impacts inflationnistes sur les revenus, les coûts d'exploitation et les coûts d'investissement, et utilise un taux d'actualisation standard de 8 %. Le tableau 5 résume le TRI.

Tableau 5 : Résumé de la modélisation des flux de trésorerie

Après impôt

VAN @ 8% (C$ M) 2,872 IRR 60 % Avant impôt

VAN @ 8% (C$ M) 2,052 IRR 50 %

Les résultats des analyses de sensibilité sont détaillés dans les figures 1 et 2 ci-dessous. Le principal résultat est la sensibilité au prix du carbonate, qui est supérieur à la fois aux OPEX et aux CAPEX.

Les sensibilités de la VAN après impôt vont de -30 % à +30 % pour montrer l'impact des résultats de la VAN à un taux d'actualisation de 8 %. En complément des sensibilités de la VAN après impôt, le graphique du TRI après impôt présenté à la figure 3 montre l'impact global du projet dans ces fourchettes de sensibilité.

L'analyse de sensibilité après impôt montre que le prix du carbonate et les taux de change sont ceux qui font le plus varier la valeur actualisée nette de l'usine de carbonate

Évaluation environnementale et approbations

L'usine actuelle de carbonate de lithium de LAN dispose des autorisations réglementaires et des permis nécessaires pour produire environ 20 000 tonnes par an (tpa). Une augmentation de la production sera soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Au niveau provincial, des permis ont été obtenus pour la production de carbonate de lithium et pour certains éléments du projet. Certains des permis initiaux ont été transférés à LAN après l'acquisition du site en 2017 et transférés à Sayona Québec après son acquisition de l'opération en 2021.

Cependant, comme de nouvelles installations et infrastructures seront nécessaires pour le démarrage du carbonate de lithium, de nouvelles modifications d'autorisation seront nécessaires auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Faune et Parcs (MELCCFP).

Une mise à jour du plan de restauration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) sera également nécessaire pour inclure l'expansion de l'usine de carbonate de lithium. Des permis municipaux seront nécessaires pour la construction de l'usine de carbonate de lithium. Toutefois, l'autorisation du ministère des Pêches et des Océans (MPO) obtenue le 8 décembre 2022 ne nécessitera aucune modification.

Prochaines étapes

Sur la base des résultats positifs de l'étude préliminaire et de l'analyse financière, Sayona Québec a décidé d'aller de l'avant avec une étude technique définitive pour le démarrage de la production de produits chimiques à base de lithium à LAN.

Pour réaliser le calendrier de développement tel qu'il figure dans l'étude préliminaire, les principaux lots d'équipement devront être attribués rapidement afin de garantir la livraison des équipements conformément au calendrier de construction préliminaire et d'assurer une production potentielle de produits chimiques au lithium.

Publié au nom du Conseil d'administration.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le Complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Déclarations prospectives

Les informations contenues dans cette annonce constituent des "déclarations prospectives" concernant Sayona.

Les énoncés prospectifs contenus dans cette annonce comprennent, sans s'y limiter, ceux relatifs à

(i) la capacité nominale de l'usine LAN, les taux nominaux de production de concentré et de carbonate de lithium, la disponibilité prévue de l'usine de carbonate, la teneur en lithium du concentré de spodumène et les récupérations de lithium prévues ; (ii) la date déclarée de finalisation du projet et les dates associées aux commandes d'équipement majeur et aux travaux préliminaires ; (iii) le projet et la durée de vie de l'usine ; (iv) les coûts des réactifs, des services publics, des consommables et de la main-d'œuvre qui contribuent au coût d'exploitation ; (v) le prix de vente moyen du carbonate de lithium et le taux de change ; (vi) la disponibilité à temps des équipements clés et (vii) la disponibilité de l'électricité et du gaz naturel pour atteindre les taux de conception ; viii) les estimations de la VAN, du TRI et de l'EBITDA de LAN ; (ix) l'intention de Sayona de devenir un producteur entièrement intégré de produits chimiques à base de lithium.

Les déclarations prospectives sont basées sur des attentes, des intentions, des croyances, des estimations, des perspectives, des analyses et des projections au moment de cette annonce. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables au moment de ces déclarations, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques, politiques, sociales et concurrentielles. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de Sayona diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute déclaration prospective fournie par Sayona ou au nom de Sayona.

De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles sont liées à des événements futurs, à la dynamique de la concurrence et à des évolutions réglementaires et dépendent de la conjoncture économique qui peuvent ou non se produire à l'avenir ou se produire à plus ou moins long terme que prévu, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l'expérience future. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de donner des informations sur les attentes et les plans de la direction concernant l'avenir. Sayona avertit le lecteur de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Sayona décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective ou d'expliquer toute différence matérielle entre les événements réels ultérieurs et ces déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

Références aux précédents communiqués de presse de l'ASX

Activités trimestrielles/Annexe 5B Rapport sur les flux de trésorerie - 28 avril 2023

Rapport sur les flux de trésorerie - 28 avril 2023 L'étude de faisabilité définitive confirme la valeur nette de 2,2 milliards de dollars du Complexe Lithium Amérique du nord- 17 avril 2023

La société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée qui affecte matériellement les informations incluses dans l'annonce de marché initiale et que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques continuent de s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. La société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la personne compétente sont présentées n'ont pas été modifiés de manière significative par rapport aux annonces initiales.

SOURCE SAYONA

Renseignements: Informations et demandes médias : Cindy Valence, Vice-Présidente Exécutive et Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]; Bianca Galimi, Gestionnaire communications et relations avec le milieu, C : 819 856-3288, Courriel : [email protected]