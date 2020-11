L'usine de Cap-Chat d'AEM Canada lance la production d'alumine de haute pureté

AEM Canada a fait l'acquisition de l'usine de Cap-Chat en avril 2020 suite à l'achat des actifs de Technologies Orbite Inc. (« Orbite »). Au courant des six derniers mois, l'usine a été remise à neuf et AEM Canada peut désormais confirmer la rectification des problèmes de conception liés aux fours de grillage et de calcination des lits fluidisés qui provoquaient la défaillance répétée de l'usine.

AEM Canada a par ailleurs réussi le post-traitement de ses produits d'alumine de haute pureté au cours d'essais en Allemagne, parvenant à produire une distribution granulométrique de particules fines de 0,5 à 0,7 micromètre. Il est attendu que l'alumine de haute pureté connaisse une forte demande dans le secteur florissant des batteries au lithium-ion, utilisées dans la conception des voitures électriques. Comme pour plusieurs des matières premières utilisées dans la conception des batteries à lithium-ion pour voitures électriques, on peut s'attendre à ce que la demande pour l'alumine de haute pureté (AHP) surpasse l'offre dans les années à venir. Après avoir mis en service avec succès l'usine de Cap-Chat, AEM Canada peut maintenant entamer des discussions avec des clients potentiels du secteur des batteries à lithium-ion.

AEM Canada concentrera désormais ses efforts au recrutement et à la formation de ses effectifs à l'usine de Cap-Chat, qui devraient connaître une augmentation d'au moins 50 % au cours des 6 à 12 prochains mois.

« Le succès de la reconfiguration de l'usine de Cap-Chat représente l'atteinte d'un important et très significatif objectif pour AEM Canada. Le mérite revient à l'équipe d'exploitation de Cap-Chat, dirigée par le directeur d'usine Michel Arseneault et le directeur de l'ingénierie, Sylvain Seyer. Tous ont su faire preuve de résilience et de persévérance tout au long du processus afin d'atteindre cet important objectif de production, tout en observant un excellent bilan de sécurité. Ce bilan exceptionnel, mêlé à une technologie sans pareille, a joué un rôle clé dans la décision d'investir dans l'usine Cap-Chat », explique monsieur Julian Ford, PDG et administrateur d'AEM Canada.

À propos d'AEM Canada :

Le Groupe AEM Canada Inc (« AEM Canada ») possède et exploite l'usine de traitement d'alumine de haute pureté (AHP) de Cap-Chat, située au Québec, au Canada. L'usine de Cap-Chat utilise le procédé breveté de lixiviation au chlore et de purification par cristallisation (CLCP) pour produire de AHP à 99,999% (5N). AEM Canada vise à être le fournisseur privilégié d'AHP pour les nouvelles méga-usines EV-LIB du monde.

