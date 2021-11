L’USDA octroie la certification biologique à CABIO pour ses produits à base d’huile d’algues riche en acide docosahexanoïque

L'huile d'algues riche en DHA (acide docosahexaénoïque) de CABIO est un acide gras polyinsaturé oméga-3 synthétisé par des algues monocellulaires. Par rapport à d'autres sources de DHA, l'intégralité du processus de production de l'huile d'algues riche en DHA de CABIO est mise en place dans un environnement fermé et propre qui a été généralement reconnu comme étant sans danger (G.R.A.S.) par la FDA des États-Unis. La chaîne d'approvisionnement de CABIO présente certains points forts comme la salubrité et la qualité des aliments contrôlables, la traçabilité et l'absence de restriction des ressources, ce qui en fait une chaîne verte et durable.

La certification biologique de l'USDA, une des plus rigoureuses aux États-Unis, repose sur des normes de certification extrêmement strictes, non seulement quant à l'analyse et à la détermination de la qualité du produit avant sa mise en vente, mais aussi au contrôle de la fabrication, à la transformation et au transport du produit biologique.

La demande des consommateurs pour les produits biologiques continue d'afficher une croissance à deux chiffres, offrant des incitatifs de marché pour une vaste gamme de produits. L'octroi de la certification biologique de l'USDA démontre que les produits riches en DHA de CABIO peuvent être utilisés en toute sécurité dans plusieurs champs traditionnels, y compris les préparations en poudre pour nourrissons et les aliments de santé, et que ceux-ci peuvent voir leur application étendue au secteur mondial des additifs alimentaires biologiques afin de répondre aux besoins des clients en aval en prenant en compte des critères durables lors du choix des composants de matières premières organiques.

À propos de CABIO

CABIO a été la première entreprise de biotechnologie alimentaire à avoir son premier appel public à l'épargne sur ce marché en tant qu'entreprise de haute technologie. Depuis 20 ans, elle met l'accent sur la recherche et le développement, la fabrication et la vente d'acides gras polyinsaturés ARA, d'huile d'algues riche en DHA, d'acide sialique, de β-carotène d'origine naturelle et d'autres produits nutritifs à base de microorganismes fermentés. CABIO domine le marché intérieur et exporte ses produits dans plus de 20 pays en collaborant avec de nombreuses multinationales dans le monde.

La biotechnologie étant le pilier de l'entreprise, CABIO fournira continuellement à ses clients des solutions et des produits nutritifs professionnels, sûrs et de qualité. En promouvant la santé publique par le biais de la réglementation nutritionnelle, CABIO vise à devenir une société de biotechnologie de technologie avancée, d'exploitation mondiale et de développement durable.

