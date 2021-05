L'UQAM accueille la Grande finale internationale de la 30e édition de La Dictée P.G.L. sur le thème de la biodiversité

MONTRÉAL, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le 18 mai prochain, dès 13 h (heure avancée de l'Est), des élèves de 5e et 6e années vivront une expérience unique dans le cadre de la Grande finale internationale de La Dictée P.G.L., présentée par la Fondation Paul Gérin-Lajoie, en collaboration avec l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Pandémie ou pas, La Dictée P.G.L. ne fait pas relâche et c'est en mode virtuel que sera célébrée la 30e édition de sa Grande finale internationale, animée, pour une 11e année, par François-Étienne Paré, diplômé de l'UQAM en théâtre. Ce rendez-vous de la Francophonie, à travers tout le Canada, rassemblera plus de 120 finalistes âgés de 10 et 11 ans. Sur le thème de la biodiversité, les élèves auront le privilège d'entendre Laure Waridel, professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, cofondatrice d'Équiterre et co-instigatrice de Mères au front, en tant que lectrice de la dictée rédigée par le média de l'action climatique au Québec Unpointcinq.

« C'est tout naturellement que j'ai accepté la proposition de lire la dictée de la Grande finale internationale de La Dictée P.G.L. sur le thème de la biodiversité, un sujet qui m'interpelle beaucoup, a confié Laure Waridel. Un tel projet éducatif permet de transmettre aux jeunes des savoirs fondamentaux et développe leur sentiment de pouvoir agir afin d'évoluer dans un monde meilleur. Je suis honorée de pouvoir y contribuer. Les finalistes représentent aujourd'hui des ambassadrices et ambassadeurs de la langue française et l'espoir de demain ».

Plus de 7 millions de participants depuis 1991

François Gérin-Lajoie, président de la Fondation Paul Gérin-Lajoie souligne que « jamais Paul Gérin-Lajoie n'aurait un jour pensé que La Dictée P.G.L. prendrait une telle ampleur et qu'aujourd'hui encore, des milliers de jeunes y participeraient avec toujours autant d'enthousiasme. Le succès de ce fleuron de la pédagogie québécoise repose en partie sur l'importance des enjeux abordés : la préservation de notre belle langue française, la mobilisation des jeunes aux enjeux mondiaux ainsi que la solidarité entre les peuples, d'autant plus précieuse en ce contexte exceptionnel! ».

La valorisation de la langue française comme pierre angulaire

« L'UQAM est fière de collaborer à La Dictée P.G.L. qui, depuis 30 ans, fait briller la langue de Molière, affirme la rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro. En tant que rectrice d'une université francophone, l'une des plus grandes en Amérique du Nord, je me réjouis de l'intérêt sans cesse renouvelé que suscite cet événement auprès des jeunes. Je salue leur amour de la langue française, leurs talents, leurs efforts. Cette langue recèle bien des subtilités, certes, mais c'est une formidable fenêtre sur le monde, une invitation à découvrir toute la richesse culturelle que recouvre la francophonie. Je félicite tous les finalistes. Leur soif d'apprendre et leur persévérance sont assurément un gage de succès pour l'avenir, un avenir qui les mènera, je l'espère, jusqu'à l'université! »

Plusieurs personnalités artistiques et culturelles, dont le talentueux Jacques Goldstyn, récipiendaire du Prix TD de littérature canadienne pour l'enfance et la jeunesse, se joindront à l'événement pour célébrer l'importance de la langue française.

Participer à La Dictée P.G.L.

L'équipe de La Dictée P.G.L. convie les anciens Pégélistes, les classes de 5e et de 6e années, de même que les jeunes et les adultes à rédiger leur dictée en même temps que les finalistes, en visionnant l'événement en simultané sur la page Facebook de La Dictée P.G.L. et sur la chaîne YouTube de la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

De précieux partenaires

Notons que la réussite de cette 30e édition ne serait pas possible sans le soutien de nos principaux partenaires : le ministère de l'Éducation du Québec, Patrimoine canadien et Affaires mondiales Canada. La Fondation tient à remercier Druide informatique, le correcteur officiel de l'événement, ainsi que les commanditaires de la Grande finale internationale 2021 de La Dictée P.G.L., Bayard Canada Livres, Cochlea Team, jeux d'évasion à emporter, Espace pour la vie et les éditions du Lombard pour leurs prix de participation aux finalistes.

À PROPOS DE LA DICTÉE P.G.L.

La Dictée P.G.L. est un projet éducatif majeur mis en place en 1991 au Canada, aux États-Unis et en Afrique. Ce projet cherche à sensibiliser les jeunes de manière ludique aux enjeux du monde qui les entoure (coopération internationale, respect et solidarité, préservation de l'environnement, etc.) et à améliorer l'usage et la maîtrise de la langue française. Désormais reconnu dans la Francophonie et salué par la communauté enseignante en Amérique du Nord et en Afrique, ce projet a mobilisé plus de 7 000 000 jeunes des deux côtés de l'Atlantique depuis sa création en 1991.

À PROPOS DE LA FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE

La Fondation Paul Gérin-Lajoie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations par une éducation de qualité en Afrique et en Haïti. La Fondation est également reconnue pour ses projets en autonomisation socio-économique, en santé et sécurité alimentaire, en développement durable et en égalité des genres. Au Canada, la Fondation mène des activités de sensibilisation à la coopération internationale et à la solidarité.

À PROPOS DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Catalyseur du Québec moderne, l'UQAM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. L'originalité et les caractéristiques propres de ses quelque 300 programmes, dont plusieurs inédits dès sa fondation, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa réputation.

SOURCE Fondation Paul Gérin-Lajoie

Renseignements: Aurore Tanier, chargée de projets à La Dictée P.G.L., Fondation Paul Gérin-Lajoie, 514 288-3888, poste 225, [email protected]; Joanie Doucet, conseillère en relations de presse, Université du Québec à Montréal, 514 297-2771, [email protected]

Liens connexes

https://fondationpgl.ca/