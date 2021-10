TOKYO, le 11 oct. 2021 /CNW/ - L'Université Waseda a inauguré la Maison internationale de la littérature de Waseda, surnommée la bibliothèque Haruki Murakami, le 1er octobre 2021. La décision de créer ce nouvel établissement sur le campus principal a été prise après que l'ancien étudiant et écrivain Haruki Murakami eut déposé et donné ses précieuses œuvres et ses documents inédits à l'Université Waseda.

En plus d'abriter les œuvres et la littérature de Murakami, le nouvel établissement servira également de centre de recherche sur la traduction et la littérature internationale. Les chercheurs et les passionnés de l'œuvre de Murakami du monde entier peuvent s'attendre à trouver un large éventail de documents d'archives tels que des documents éphémères liés à l'écriture et aux albums de Murakami contenant des entrevues, des critiques littéraires et des essais, entre autres, liés à œuvres de Murakami.

L'Université espère que la Maison internationale de la littérature de Waseda contribuera à promouvoir et à faciliter les échanges mondiaux, comme le suggère le nom officiel de l'établissement, et se réjouit à l'idée de créer une maison cosmopolite de littérature avec tous et pour tous.

Points saillants de la bibliothèque :

Principes et activités de la Maison internationale de la littérature de Waseda (bibliothèque Haruki Murakami) :

En utilisant les œuvres littéraires de Murakami comme point de départ, la Maison internationale de la littérature de Waseda vise à mondialiser l'étude et la transmission de la littérature, en s'engageant dans des initiatives qui aspirent à établir des échanges internationaux.

L'objectif de l'établissement est d'organiser et de préserver les documents déposés et donnés à la Maison internationale de la littérature de Waseda, créant ainsi un environnement de recherche en offrant un accès libre à tout le matériel. En outre, la bibliothèque vise à créer un espace d'échange, un lieu qui permet un échange international ouvert de littérature et de culture, par le biais de séminaires, de symposiums et d'expositions spéciales. La Maison internationale de la littérature de Waseda s'efforcera également de proposer des expositions et des fonctionnalités en ligne, accessibles à tous.

Des vidéos, y compris l'introduction visuelle de la Maison internationale de la littérature de Waseda (réalisée par Kei Shichiri), sont disponibles sur le site Web de la Maison internationale de la littérature de Waseda et sur sa chaîne YouTube officielle (https://www.waseda.jp/inst/wihl-annex/videos-en).

Expositions spéciales :

- « Literature in Architecture, Architecture in Literature » (salle d'exposition 2F)

Date : Du vendredi 1er octobre 2021 au vendredi 4 février 2022

Cette exposition décrit en détail la transformation complète de ce qui était auparavant le bâtiment 4 du campus Waseda en la Maison internationale de la littérature de Waseda par l'architecte de renommée mondiale Kengo Kuma. L'exposition est présentée sous la forme d'un dialogue entre les différentes personnes impliquées dans les rénovations du bâtiment. L'exposition présente également des livres importants liés à l'architecture et à la littérature.

Remarque : L'exposition étant destinée aux visiteurs du musée, il est nécessaire de réserver. Veuillez consulter le site Web de la Maison internationale de la littérature de Waseda pour plus de renseignements.

Événements de l'ouverture :

- Événements d'ouverture de la Maison internationale de la littérature de Waseda (bibliothèque Haruki Murakami)

Date et heure : Vendredi 1er octobre 2021, de 10 h 15 à 16 h 45

Brève conférence de Robert Campbell - conseiller de la Maison internationale de la littérature de Waseda et professeur spécialement désigné à l'Universté Waseda - et du réalisateur Kei Shichiri.

- La Maison internationale de la littérature de Waseda ouvre le symposium international « Explore Your Story, Speak Your Heart »

Date et heure : Samedi 20 novembre 2021, de 14 h 00 à 17 h 15

Format : Diffusion en ligne sur YouTube

Inscription : Aucune inscription requise. Veuillez consulter le site Web de la Maison internationale de la littérature de Waseda pour plus de renseignements.

Première séance (entrevue) : « Heart in the Story » -- Un dialogue sur les contes qui viennent au monde

Animateurs : Yoko Ogawa (auteure), Robert Campbell (conseiller à la Maison internationale de la littérature de Waseda et professeur spécialement désigné à l'Université Waseda)

Deuxième séance (table ronde) : « Border Crossings » -- Création littéraire et traduction

Animateurs : Li Kotomi (auteure), Hitomi Yoshio (professeure agrégée à l'Universté Waseda), Richi Sakakibara (directrice adjointe et professeure à a Maison internationale de la littérature de Waseda, Université Waseda)

