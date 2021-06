La solution wandaNEXT TM combine un programme complet de gestion numérique du nettoyage, y compris surveillance de circulation, programmation du nettoyage, gestion des tâches et rapports de conformité, avec données de distribution en temps réel fournies par Tork ® . Ces données en temps réel aident les équipes de nettoyage à travailler plus intelligemment en ciblant les besoins immédiats et en remplissant proactivement les unités de distribution pour améliorer l'hygiène et réduire le gaspillage.

L'installation pilote à Queen's a reçu l'approbation enthousiaste de l'équipe des Installations de l'université. « Nous avons toujours recherché les occasions d'innover afin d'améliorer et de rehausser la propreté de nos installations, » déclare Barbara Wowk, directrice, Installations, Logement et Services auxiliaires de l'équipe des Installations de résidence de l'Université Queen's. « Nous sommes ravis de collaborer avec Bunzl sur cette installation pilote pour nous aider à améliorer l'efficacité et à habiliter notre équipe d'entretien à consacrer plus de temps et d'attention aux protocoles améliorés de nettoyage et d'hygiène qui sont tellement essentiels à la santé et à la sûreté de nos étudiants et de notre corps enseignant. »

wandaNEXTTM, mis au point par Visionstate IoT et maintenant en partenariat avec Bunzl, est un système de gestion de programme de nettoyage comportant de multiples composants de collecte de données IdO fournies par des capteurs. Son application mobile guide les équipes de nettoyage à travers des procédures de nettoyage personnalisées. La fonction d'audit du système et sa production de rapports en temps réel procurent aux gestionnaires d'installations une visibilité continue, de sorte qu'ils puissent procéder à des ajustements de programmation, affecter des tâches, traiter des besoins de formation, déclencher des commandes de fournitures et traiter proactivement des besoins de service.

« C'est un privilège que de travailler en partenariat avec l'équipe des Installations de Queen's, » dit Brock Tully, vice -président, Bunzl Nettoyage et Hygiène. « Ils sont engagés à favoriser la création d'une expérience éducative réellement exceptionnelle et wandaNEXTTM est une innovation à l'avant-garde de l'industrie pour les aider à le faire. En utilisant les données de Tork®, l'une des marques de produits les plus fiables de distribution intelligente et de divers autres points de collecte de données, le système contrôle, vérifie et valide la qualité et l'efficacité du nettoyage en fonction de protocoles spécifiques de nettoyage Cela donne à nos clients la confiance que leurs installations sont saines et sûres, avec des résultats éprouvés. »

wandaNEXTTM a des domaines croissants d'application comprenant des installations de santé, de détail, de bureaux, de lieux de conférences, d'aéroports et de distribution partout au Canada et aux États-Unis. Il a été lancé au Royaume-Uni et en Australie et a été introduit récemment dans le marché belge des soins de santé.

Pour de plus amples renseignements sur wandaNEXTTM, veuillez visiter https://bunzlch.ca/fr/produits/wandanext/.

