L'Université québécoise du futur : agir ensemble pour le développement du Québec

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les membres du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) participeront aux séances délibératives organisées par le scientifique en chef du Québec, monsieur Rémi Quirion, sur L'Université québécoise du futur. Malgré le contexte de la pandémie qui entraîne son lot d'aléas et d'adaptations de tous ordres, les établissements universitaires québécois sont mobilisés pour réfléchir, avec les divers acteurs de l'écosystème universitaire, aux priorités d'action nécessaires afin qu'ils aient en mains les moyens de déployer pleinement leur mission, de manière innovante et pertinente, pour le Québec du XXIe siècle.

Plus que jamais, il faut miser sur la relève et sur les talents pour relever les défis à venir en adoptant une stratégie collective de formation tout au long de la vie. Il faut également s'appuyer sur la connaissance et les faits probants d'abord pour prendre de bonnes décisions et pour entrevoir l'avenir avec confiance dans la perspective d'un véritable développement durable et d'une réelle responsabilité sociale.

Les établissements universitaires québécois offrent des perspectives inspirantes et très variées pour le développement de notre société et ces dernières doivent être largement partagées pour le bien-être collectif et le mieux vivre-ensemble. Pour ce faire, ils s'assurent d'être en synergie avec leurs communautés tout en faisant partie des réseaux internationaux de la recherche, de l'innovation et du développement. Ils agissent localement, nationalement et mondialement, aux bénéfices de toutes et tous.

Il y a au Québec une pluralité d'universités du futur qui ont toutes une façon unique de former des personnes, jeunes et moins jeunes, qui contribuent à transformer la société. Cette richesse est issue d'efforts constants pour transmettre et développer la connaissance par la recherche de la vérité, l'établissement des faits et l'innovation. Les établissements universitaires québécois sont fiers des succès et des contributions de leurs diplômées et diplômés à la société québécoise et partout sur la planète. Les impacts sociaux de leur enseignement, de leur recherche et des dialogues qu'ils entretiennent avec toutes les composantes de la société sont indéniables et sont à renforcer plus que jamais.

Les établissements universitaires ont tous l'ambition de faire plus et mieux. La question historique du sous-financement perdure toutefois et elle prend toute son importance alors que le Québec devra multiplier les efforts pour assurer sa relance économique. Les établissements universitaires québécois multiplient les partenariats et les alliances stratégiques, doivent maintenir, voire accroître, leur niveau de qualité, et pour ce faire ont besoin d'augmenter leur capacité à soutenir leurs corps enseignants, leurs étudiantes et étudiants et leurs communautés en général. Le forum auquel ils sont invités à participer sera une occasion importante de discuter des enjeux actuels et futurs auxquels nous faisons face.

Les directions des établissements universitaires québécois souhaitent participer activement à cet événement portant sur leur développement, afin qu'il réponde aux aspirations des Québécoises et des Québécois. Elles seront au rendez-vous pour en discuter lors des séances délibératives sur l'Université québécoise du futur.

