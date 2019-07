L'Université NSCAD nomme Aoife Mac Namara à titre de nouvelle présidente

« L'Université NSCAD est une institution de premier plan, reconnue mondialement pour son influence dans l'univers créatif, a déclaré Louise Anne Comeau, présidente du conseil des gouverneurs de la NSCAD. Au cours des dernières années, le conseil, l'administration, la faculté et le personnel ont travaillé à assurer la réussite continue de la NSCAD. Cet engagement se traduit par une situation financière stable et une hausse du nombre d'étudiants inscrits d'une année à l'autre. À partir de maintenant, sous la direction de D re Mac Namara, nous sommes sur le point d'écrire le prochain chapitre de l'histoire de la NSCAD, et nous sommes prêts à franchir cette étape. »

La vaste expérience internationale, la perspective mondiale, la passion pour l'enseignement des arts, l'ingéniosité et les pratiques novatrices de Dre Mac Namara seront toutes des atouts dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Née en Nouvelle-Écosse, Dre Mac Namara est déménagée en Irlande lorsqu'elle était enfant. Avant de se joindre à la NSCAD, elle travaillait en Colombie-Britannique, où elle a été la réputée doyenne de la faculté des Communications, des arts et des technologies de l'Université Simon Fraser. Elle a mené durant 30 ans une carrière couronnée de succès dans l'enseignement des arts. Elle a travaillé dans des établissements universitaires du Royaume-Uni et du Canada, notamment la Emily Carr University of Art and Design, la University of Arts de Londres et l'Université du Middlesex.

« Je suis extrêmement honorée de devenir la prochaine présidente de l'Université NSCAD, a déclaré Dre Mac Namara. Ayant vécu et travaillé à l'étranger, je peux témoigner de la solide réputation à l'échelle mondiale de la NSCAD comme collaboratrice importante à l'art visuel contemporain et à la culture matérielle. Je suis heureuse de travailler avec l'université tout entière pour enrichir cet héritage, partager nos histoires incroyables et trouver encore plus d'occasions de contribuer à l'avenir culturel, économique et environnemental de la Nouvelle-Écosse. Notre travail met l'accent sur la préparation des étudiants pour un avenir teinté par des idées créatives, innovatrices et stratégiques. De nos jours, ces aptitudes sont nécessaires comme jamais - et pour tous les Néo-Écossais, pas uniquement nos artistes et designers. »

La nomination survient à la suite d'une recherche exhaustive de candidats. Des personnes de partout dans le monde avaient un intérêt pour ce poste. Les critères à remplir pour le poste comprenaient une aspiration à l'excellence scolaire, une capacité à représenter efficacement la NSCAD dans tout le Canada et à l'étranger et un engagement à gérer l'institution d'une manière cohérente avec sa vision stratégique. Le poste était auparavant occupé par la professeure Dianne Taylor-Gearing, qui a décidé de retourner à son Royaume-Uni natal après un mandat de cinq ans mené de manière exceptionnelle.

