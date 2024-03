Le partenariat vise à favoriser la naissance d'une nouvelle génération de jeunes entreprises perturbatrices de pointe provenant d'entrepreneurs universitaires de McMaster et utilisera Celesta Capital pour accélérer la commercialisation

SAN FRANCISCO, 6 mars 2024 /CNW/ - L'Université McMaster et Celesta Capital ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat de collaboration visant à stimuler le développement d'un écosystème émergent et durable de jeunes entreprises perturbatrices canadiennes.

Cette collaboration favorisera l'innovation à l'Université McMaster, soutiendra les entreprises en démarrage et les chercheurs affiliés à McMaster dans la commercialisation de leur propriété intellectuelle (PI), et facilitera l'augmentation des interactions et des possibilités entre les centres de technologie et de capital de risque du Canada, de la Silicon Valley, de l'Inde, et au-delà. Le partenariat a été annoncé lors de l'événement de lancement commun, Partnering to Accelerate Deep Tech Commercialization in Canada, qui a eu lieu au McMaster Innovation Park.

Le partenariat fera progresser la commercialisation des technologies profondes, des technologies de pointe fondées sur des innovations scientifiques et techniques de pointe, à McMaster et dans l'ensemble de l'écosystème canadien de la recherche et des jeunes entreprises. En tant qu'une des universités les plus axées sur la recherche au Canada, McMaster utilisera ce partenariat pour tirer parti de l'expertise de Celesta en tant qu'investisseur en capital de risque dans les technologies profondes et bâtisseur d'entreprises.

Les initiatives et domaines de collaboration clés comprendront :

Un accès aux entreprises émergentes : Collaboration étroite avec les chercheurs et les entrepreneurs de McMaster qui travaillent dans les secteurs technologiques pertinents, y compris des possibilités d'investissement et des partenariats avec le portefeuille d'entreprises actuelles de Celesta.





Collaboration étroite avec les chercheurs et les entrepreneurs de McMaster qui travaillent dans les secteurs technologiques pertinents, y compris des possibilités d'investissement et des partenariats avec le portefeuille d'entreprises actuelles de Celesta. Concours de présentation pour l'accès au capital : Des représentants de Celesta agiront à titre de juges dans le cadre des concours de présentations des jeunes entreprises de McMaster, encadreront ces entrepreneurs et donneront accès à d'autres possibilités d'investissement.





Des représentants de Celesta agiront à titre de juges dans le cadre des concours de présentations des jeunes entreprises de McMaster, encadreront ces entrepreneurs et donneront accès à d'autres possibilités d'investissement. McMaster Entrepreneurship Academy (MEA) : Des représentants de Celesta siégeront au conseil consultatif de la MEA et offriront du mentorat aux boursiers de la MEA qui travaillent à mettre sur pied et faire croître des entreprises en démarrage.





: Des représentants de Celesta siégeront au conseil consultatif de la MEA et offriront du mentorat aux boursiers de la MEA qui travaillent à mettre sur pied et faire croître des entreprises en démarrage. Développement des écosystèmes : Celesta mettra en relation des chercheurs, des chefs de file de l'industrie des technologies et des investisseurs en capital de risque dans le cadre de « sommets industriels » semestriels à l'Université McMaster, dans le but d'améliorer la viabilité commerciale des projets de recherche et de démarrage, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des technologies propres et des sciences de la vie.





Celesta mettra en relation des chercheurs, des chefs de file de l'industrie des technologies et des investisseurs en capital de risque dans le cadre de « sommets industriels » semestriels à l'Université McMaster, dans le but d'améliorer la viabilité commerciale des projets de recherche et de démarrage, en particulier dans les secteurs de l'énergie, des technologies propres et des sciences de la vie. Stratégie de PI : L'équipe d'experts techniques en commercialisation de Celesta aidera le McMaster Industry Liaison Office (MILO) à naviguer à travers les procédures de PI, à optimiser la différenciation concurrentielle des jeunes entreprises et à fournir des conseils sur l'optimisation des inventions.

« L'Université McMaster est déterminée à faire passer la recherche du laboratoire aux mains de ceux qui peuvent la mettre en application dans le monde », a déclaré David Farrar, président de l'Université McMaster. « Ce partenariat avec Celesta Capital nous permet de combiner nos recherches, nos talents et notre propriété intellectuelle avec leur expertise entrepreneuriale et leur vaste réseau d'investisseurs pour créer des entreprises qui profitent à la fois à l'économie canadienne et à la société en général. »

« Nous sommes ravis de nous lancer dans ce projet avec l'Université McMaster, dont l'objectif à long terme est de favoriser un écosystème technologique dynamique au Canada », a déclaré Nicholas Brathwaite, fondateur et associé directeur de Celesta Capital. « En tant qu'ancien étudiant de McMaster, c'est un immense honneur d'établir ce partenariat et de miser sur la force d'un établissement de recherche de renom. Nous croyons que Celesta ajoutera une valeur énorme aux entrepreneurs en herbe de l'Université McMaster, en les aidant à transformer leurs innovations en entreprises prospères et en les appuyant par des investissements, du capital intellectuel, des connexions réseau et plus encore. »

La première vague d'activités du partenariat comprendra un concours de présentation d'avril 2024 à l'Université McMaster, suivie d'une résidence en entrepreneuriat dans la Silicon Valley pour les boursiers de la MEA et d'un sommet consultatif organisé conjointement à l'intention des chercheurs et des entrepreneurs de l'Université McMaster portant sur le développement de la propriété intellectuelle.

À propos de l'Université McMaster

McMaster est une université axée sur la recherche qui se classe parmi les meilleures au monde et qui a l'ambition audacieuse de faire progresser la santé et le bien-être des gens et de la société. Nous figurons parmi les meilleures universités du Canada en ce qui a trait aux services aux étudiants, et notre excellence en recherche s'accompagne d'une longue tradition d'innovations sur le plan de l'enseignement et de notre engagement à préparer les étudiants pour un avenir de plus en plus complexe. Nos anciens diplômés continuent d'être parmi les plus aptes au travail à l'échelle mondiale, car ils apportent la vision de McMaster à l'égard d'un monde plus brillant dans les collectivités d'ici et d'ailleurs.

À propos de Celesta Capital Celesta Capital est une société mondiale de capital-risque en plusieurs étapes dans le domaine des technologies profondes. Dirigée par des vétérans de l'industrie de la technologie qui possèdent des décennies d'expérience en matière d'investissement et d'exploitation, Celesta Capital est reconnue pour sa passion à l'égard de la construction et de l'expansion d'entreprises mondiales. Fondée en 2013, Celesta dispose d'un portefeuille de plus de 100 investissements dans des technologies en phase de démarrage Pour en savoir plus : http://celesta.vc .

