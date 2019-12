L'Université McGill s'engage à diminuer l'intensité carbone de son portefeuille de placements

MONTREAL, le 5 déc. 2019 /CNW/ - L'Université McGill poursuit son engagement visant à réduire l'empreinte carbone de son portefeuille de placements; cette mesure s'inscrit dans les efforts soutenus qu'elle déploie afin de lutter contre les changements climatiques et œuvrer de façon responsable pour la durabilité.

Le Conseil des gouverneurs, la plus haute instance dirigeante de l'Université, a approuvé l'ensemble des recommandations proposées par le Comité consultatif chargé des questions de responsabilité sociale lors de sa rencontre, aujourd'hui. Le rapport recommande une diminution des placements à forte intensité de carbone - notamment ceux du secteur des combustibles fossiles - dans le portefeuille de dotation de l'Université. Le rapport recommande également d'accroître les actifs faibles en carbone de l'Université par l'entremise d'investissements à retombées sociales, notamment dans les secteurs des technologies propres, de l'énergie renouvelable et des fonds exempts de combustibles fossiles.

« L'adoption d'un mode d'investissement plus soucieux de l'empreinte carbone s'ajoute à la démarche entreprise par l'Université McGill et l'atteinte d'objectifs ambitieux en matière de changements climatiques et de durabilité, afin de devenir une institution carboneutre d'ici 2040, déclare Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill. Ces recommandations appuient notre profond attachement au développement durable sur nos campus avec l'ajout d'efforts supplémentaires afin de définir des cibles et des démarches efficaces. »

« La détermination de la communauté mcgilloise à lutter contre les changements climatiques se reflète dans les connaissances mises au jour et partagées par nos chercheurs et nos étudiants, ainsi que dans l'amélioration constante des activités inhérentes à la réalisation de notre mission d'enseignement et de recherche. »

Le Comité consultatif chargé des questions de responsabilité sociale s'emploiera maintenant à définir des lignes directrices responsables, proactives et exhaustives, notamment en ce qui a trait aux cibles en matière de décarbonisation et à leur échéancier. Ces lignes directrices, dont l'Université s'inspirera pour la mise en œuvre de son nouveau cadre d'investissement, seront présentées au Conseil des gouverneurs d'ici avril 2020.

Lire le rapport (disponible en anglais seulement) : https://www.mcgill.ca/boardofgovernors/files/boardofgovernors/13._gd19-29_camsr_report.pdf

Le Comité consultatif chargé des questions de responsabilité sociale est l'un des neuf comités permanents du Conseil des gouverneurs. Son mandat consiste à faire des recommandations au Conseil en matière de responsabilité sociale. Plus précisément, le Comité, conformément à la mission de l'Université et aux responsabilités de fiduciaire du Conseil, fait des recommandations au Conseil en matière de responsabilité sociale liée à l'investissement des fonds de dotation de l'Université, dans le cadre du mandat du Comité des placements du Conseil.



Fondée en 1821, l'Université McGill accueille des étudiants, des professeurs et des employés d'exception de partout au Canada et du monde entier. Année après année, elle se classe parmi les meilleures universités du Canada et du monde. Établissement d'enseignement supérieur de renommée mondiale, l'Université McGill exerce ses activités de recherche dans deux campus, 11 facultés et 13 écoles professionnelles; elle compte 300 programmes d'études et au-delà de 40 000 étudiants, dont plus de 10 200 aux cycles supérieurs. Son adhésion au développement durable ne date pas d'hier : il remonte à des dizaines d'années et se déploie à l'échelle tant locale que planétaire. Comme en témoignent les énoncés de durabilité qu'elle a signés, l'Université souhaite contribuer à façonner un avenir où l'être humain pourra s'épanouir dans le respect de la planète.

