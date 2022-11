Le président et vice-chancelier de l'Université Dalhousie dirigera l'établissement à titre de 18e principal de l'Université McGill à compter du 1er avril 2023

MONTREAL, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Le Conseil des gouverneurs de l'Université McGill est heureux d'annoncer la nomination du professeur H. Deep Saini à titre de 18e principal et vice-chancelier. Il entreprendra un mandat renouvelable de cinq ans le 1er avril 2023.

La nomination du professeur Saini a été approuvée à l'unanimité par le Conseil des gouverneurs, à la suite d'une recommandation formulée par le comité consultatif mis sur pied en vue de mener des efforts de recrutement exhaustifs à l'échelle internationale.

Le professeur Saini a grandi en Inde, où il a obtenu une maîtrise ès sciences spécialisée en botanique de l'Université agricole du Pendjab, située à Ludhiana. Il a ensuite déménagé en Australie, où il a obtenu un doctorat en physiologie végétale de l'Université d'Adélaïde. H. Deep Saini occupe présentement les fonctions de président et vice-chancelier de l'Université Dalhousie, et a également assumé le rôle de président et vice-chancelier de l'Université de Canberra, en Australie.

Dirigeant respecté et digne de confiance, le professeur Saini a œuvré au sein de quatre des 15 principales universités à vocation de recherche au pays. Il a vécu pendant près de 20 ans à Montréal, et est donc pleinement au fait de la culture québécoise. Il parle couramment quatre langues, dont l'anglais et le français. Au Canada et ailleurs dans le monde, des rôles au sein de comités consultatifs et de gouvernance lui ont été confiés, notamment celui de membre du comité directeur du Regroupement des universités de recherche du Canada U15 et du conseil d'administration d'Universités Canada, organisme dont il assure présentement la vice-présidence, et au sein duquel il occupera le rôle de président en 2023.

« Le professeur Saini fera bénéficier McGill d'une expérience riche et vaste en matière de gestion, acquise au sein de l'Université Dalhousie et de plusieurs universités à vocation de recherche, au Canada et à l'étranger, précise Maryse Bertrand, présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université McGill. H. Deep Saini se démarque par sa capacité à allier les compétences nécessaires à l'exercice d'un solide leadership académique aux connaissances étendues nécessaires à une perspective mondiale. Sa nomination est une décision judicieuse pour l'Université, qui s'apprête à amorcer son troisième siècle. »

« Je suis à la fois honoré et ému d'avoir été choisi pour devenir le prochain principal et vice-chancelier de l'Université McGill, mentionne le professeur Saini. Largement reconnue comme leader au Canada et dans le monde, McGill amorce son troisième siècle, prête à atteindre de nouveaux sommets. Je suis très heureux de retourner à Montréal et de collaborer avec la distinguée communauté mcgilloise, impatient de soutenir l'Université à poser les jalons d'un avenir plus brillant que jamais. »

Au cours de son éminente carrière, le professeur Saini a obtenu de nombreux prix et honneurs, notamment de la Société canadienne de physiologie végétale, de l'Université de Nanjing, de la Société royale de la Nouvelle-Galles du Sud, de l'Académie des sciences du Pendjab et de la Indo-Canada Chamber of Commerce. En reconnaissance de son apport au milieu de l'enseignement et au Canada, H. Deep Saini a été décoré des médailles du jubilé de platine et de diamant de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

« L'Université souhaite remercier chaleureusement les membres du Conseil des gouverneurs, qui ont supervisé ce processus, de même que le chancelier ainsi que l'ensemble des membres du comité consultatif qui ont travaillé sans relâche durant plusieurs mois, a indiqué Maryse Bertrand, présidente du Conseil des gouverneurs de l'Université McGill. Nous sommes également reconnaissants à tous les membres de la communauté mcgilloise, tant à l'interne qu'à l'externe, qui ont participé à ce processus et qui nous ont transmis de précieux commentaires. »

Pour obtenir de plus amples renseignements quant à la nomination du 18e principal et vice-chancelier de l'Université McGill, dont la composition du comité consultatif, les critères de recrutement et les étapes du processus de sélection, veuillez cliquer ici.

