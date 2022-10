La série Conversations, parrainée par Charles Bronfman, sera lancée dès l'année prochaine à l'Institut d'études canadiennes de McGill

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à une dotation de 5 millions de dollars du philanthrope canadien Charles Bronfman, LL.D. 1990, l'Institut d'études canadiennes de McGill (IECM) lance un nouvel événement phare intitulé Conversations, parrainée par Charles Bronfman. Il s'agira d'une série de discussions de grande envergure et largement accessibles sur des questions d'importance mondiale et sur les défis et les possibilités qui se présentent au Canada.

La série annuelle Conversations s'amorcera en 2023 et sa formule sera axée sur un échange d'idées et de perspectives plutôt que sur le débat. L'événement consistera pour l'essentiel en une conversation dirigée entre d'éminents experts canadiens et internationaux dans des domaines particuliers comme l'économie, la politique sociale ou le gouvernement. On prévoit que la série attirera un vaste public. D'ailleurs, son volet en ligne permettra aux gens de partout au Canada et du reste du monde d'y participer.

« Je remercie de tout cœur Charles Bronfman de cet important don en la faveur de la série Conversations », a déclaré Christopher Manfredi, principal et vice-chancelier par intérim de McGill. « Au cours des 28 dernières années, l'Institut d'études canadiennes de McGill a joué un rôle essentiel dans la vie universitaire des étudiants et des professeurs de notre établissement. Son importance en tant que centre de recherche, d'enseignement et de dialogue constructif est en grande partie le résultat de la vision et de la générosité de M. Bronfman, qui a occupé des fonctions clés dans la création de l'Institut, en tant que bienfaiteur fondateur et coprésident inaugural. Le don extraordinaire que nous célébrons aujourd'hui contribuera à rehausser son profil déjà impressionnant. »

« Il y a environ 30 ans, le principal de McGill et, plus tard, le gouverneur général du Canada, David Johnston, le conseil d'administration de l'Université, présidé par Alex Paterson, ainsi que moi-même avons accepté de créer l'IECM, a expliqué M. Bronfman. « Notre objectif était de créer un institut qui encouragerait les étudiants à réfléchir sur le Canada en profondeur et qui offrirait un point de vue plus vaste dans le cadre de conférences publiques annuelles sur les enjeux de l'heure. Maintenant, grâce à Conversations, l'IECM explorera la place du Canada dans le monde. La nation est-elle à la hauteur de son potentiel ? Pouvons-nous bénéficier d'une meilleure compréhension des domaines dans lesquels notre pays peut devenir un véritable chef de file ? Il y a beaucoup de domaines où le Canada brille et certains où l'on reste plutôt dans l'ombre. J'espère que Conversations nous aidera à tirer parti des premiers et à accorder l'attention nécessaire aux seconds. »

Une série qui va au-delà du cadre universitaire

Selon Daniel Béland, directeur de l'IECM et professeur James McGill au Département de sciences politiques, qui sera responsable de l'orientation thématique et de la direction de Conversations conjointement avec un comité consultatif, l'objectif de la série Conversations est d'aller au-delà du cadre universitaire et d'engager un public élargi composé de citoyens informés, de médias et de décideurs dans des discussions liées à l'histoire, à la politique et aux orientations du Canada, ainsi qu'au rôle et à la position du pays sur la scène mondiale.

« Ce don change la donne de l'IECM et contribue de façon importante au profil d'engagement du public de McGill, a mentionné M. Béland. « La contribution majeure et opportune de M. Bronfman nous permettra d'accroître notre présence et d'atteindre un public aussi large que possible grâce à des partenariats avec les médias et à d'autres initiatives de sensibilisation. »

Une passion pour l'histoire et l'identité du Canada

Étant la personne qui a dit un jour que « la philanthropie est l'ADN de ma famille », Charles Bronfman est l'un des philanthropes les plus généreux au monde. Il a signé le Giving Pledge - une promesse reconnue où des philanthropes s'engagent à donner une majorité de leur richesse à des causes caritatives. Il est aussi l'auteur de deux livres sur la philanthropie : The Art of Doing Good--Where Passion Meets Action et The Art of Giving--Where the Soul Meets a Business Plan. Il est également l'auteur de : Appelez-moi Charles--une histoire de famille, d'empire, de baseball et de philanthropie.

Parmi les passions philanthropiques de M. Bronfman, il y a celle de nourrir une meilleure connaissance du Canada parmi les Canadiens et Canadiennes. Au fil des ans, il a généreusement appuyé des initiatives qui visaient à encourager les jeunes du Canada à mieux connaître et apprécier leur pays, ainsi que leur patrimoine et leur identité culturelle. En plus de son engagement de longue date en la faveur de l'IECM, il a été coprésident fondateur de Historica Canada, qui produit les Minutes du Patrimoine, une série de courts métrages de 60 secondes, chacun illustrant un moment important de l'histoire canadienne.

Le nom de famille Bronfman occupe une place de choix dans l'histoire de McGill. Le pavillon Samuel-Bronfman, qui abrite la Faculté de gestion Desautels, porte le nom du père de Charles, et les activités de l'unité de l'Avancement de l'Université se trouvent aujourd'hui dans les lieux où était autrefois le siège social de l'entreprise familiale Seagram.

À propos de l'Institut d'études canadiennes de McGill

Fondé en 1994 et situé dans les installations de la Faculté des arts, l'Institut d'études canadiennes de McGill est le centre des programmes d'études canadiennes, québécoises et autochtones de McGill. Une variété d'événements publics y sont organisés portant tous sur divers sujets d'intérêt pour les Canadiens. Centre universitaire respecté dans le domaine des études canadiennes, l'Institut a pour mission d'enrichir la société canadienne en favorisant le dialogue sur des questions d'importance pour les Canadiens et les Canadiennes ainsi que d'instruire et d'encourager les étudiants à participer activement à l'avenir du pays. Enfin, il cherche aussi à faire la promotion des études interdisciplinaires sur le Canada. La conférence annuelle de l'IECM aura lieu à Montréal les 27 et 28 octobre 2022.

À propos de l'Université McGill

Fondée à Montréal, au Québec, en 1821, l'Université McGill est la plus grande université de médecine du Canada. Elle figure habituellement parmi les meilleures universités au pays et aussi à l'international. Il s'agit d'un établissement d'enseignement supérieur de renommée mondiale qui déploie des activités de recherche à partir de trois campus, 11 facultés, 13 écoles professionnelles et 300 programmes d'études fréquentés par plus de 39 000 étudiants, dont plus de 10 400 étudiants aux cycles supérieurs. Les étudiants de McGill proviennent de plus de 150 pays dans le monde entier, et ses 12 000 étudiants internationaux représentent 30 % du corps étudiant. Plus de la moitié des étudiants de McGill considèrent avoir une langue maternelle autre que l'anglais, et c'est près de 20 % de notre clientèle étudiante qui a le français comme langue maternelle.

