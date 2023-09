L'Université Laval croit essentiel le rehaussement du financement universitaire pour construire l'avenir

QUÉBEC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - En ce jour de rentrée, l'Université Laval demande au ministère de l'Enseignement supérieur d'inclure un rehaussement du financement des universités dans sa réflexion sur la révision de la Politique québécoise de financement des universités. Sans cela, la capacité du Québec, et particulièrement celle de la région de Québec, d'innover et de pouvoir compter sur des personnes hautement qualifiées pour faire face aux enjeux sociétaux est à risque.

Les universités redéfinissent actuellement leur façon de faire de la recherche, de travailler, d'étudier et d'enseigner. Pour incarner l'université du futur et avoir encore plus d'impact dans la société, un rehaussement équitable du financement universitaire est essentiel.

La révision de la Politique québécoise de financement des universités est une occasion unique de positionner le savoir et les compétences au cœur du développement du Québec. Elle doit permettre au milieu de l'enseignement supérieur, qui vit une transformation en accéléré, de jouer son rôle de leader social en matière de formation, de recherche et de transfert de connaissances.

« Les universités québécoises ont un rôle crucial à jouer dans l'appui aux grandes transformations de la société et le rehaussement de leur financement est urgent pour se projeter collectivement et efficacement dans le futur. L'avenir de la région de Québec en dépend. Je rappelle que Québec International révélait 39 700 postes vacants et un taux de chômage de 2,9% à Québec en 2022. Le tout dans un contexte où l'emploi est en croissance et où un manque à gagner de 14 000 jeunes est requis pour combler les départs à la retraite. Comme première université de la Ville de Québec, nous faisons partie de la solution, mais faisons face à de réels défis financiers », souligne la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours.

Contexte des nouveaux défis

Avec l'évolution démographique et technologique de la société, le profil de la population étudiante s'est diversifié. Les universités doivent repenser leurs espaces d'études, de recherche et de travail, et l'Université Laval n'y échappe pas. Les infrastructures technologiques doivent être modernisées et être plus performantes et sécuritaires, alors que les études et la recherche se font à la fois à distance et en présence.

La croissance du nombre de personnes diplômées dans les programmes de maîtrise et de doctorat, la capacité de partager le savoir au sein de la population et des organisations, de même que la capacité de former les talents de demain dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre sont des missions que les institutions d'enseignement supérieur doivent être en mesure de poursuivre pleinement afin de propulser le développement économique, social, culturel et durable du Québec.

L'impact de l'Université Laval au quotidien

Véritable pôle d'attraction dans la Capitale-Nationale, l'Université Laval est déjà activement engagée dans sa transformation. Pôle économique incontournable dans la région, elle est classée parmi les 10 meilleurs employeurs au Canada. L'Université Laval emploie 9 670 personnes à temps plein et à temps partiel, soit 1 665 professeures et professeurs, 2 410 chargées et chargés de cours et autres membres du personnel enseignant et de recherche, 3 165 membres du personnel administratif et de soutien et 2 430 étudiantes et étudiants qui travaillent sur le campus.

L'Université Laval est l'une de trois universités canadiennes, et seule université francophone, ayant reçu la certification platine internationale STARS (Sustainability Tracking, Assessment and Rating System) en 2023, le plus haut niveau de certification. Elle est également passée, cette année, du 36e au 14e rang du prestigieux classement d'impact du Times Higher Education.

En recherche, les retombées générées au bénéfice de la population sont concrètes dans la vie des gens. Une communauté scientifique engagée se voue à faire la différence et à trouver des solutions à des enjeux complexes et réels de tous les jours. Intelligence artificielle, éducation, santé, foresterie, psychologie, génie, économie, environnement et aménagement urbain ne sont que quelques exemples des champs de recherche développés sur le campus et dans les collaborations, tant à l'échelle provinciale que nationale et internationale.

La révision de la Politique québécoise de financement des universités doit tenir compte des nombreux défis auxquels doivent faire face les universités, dès maintenant. Il s'agit d'un moment charnière dans l'histoire des universités québécoises, au bénéfice de l'ensemble de la société québécoise.

Faits saillants de l'Université Laval

Un total de 47 426* inscriptions à l'automne 2023 (en date du 29 août), un nombre record;

Hausse de plus de 20%* des inscriptions des étudiantes et étudiants de l'international (permis de séjour et mobilité étudiante), pour un total de 6 385 en prévision de l'automne 2023;

12 972 diplômes décernés en 2022- 2023 et un record de participation à la collation des grades avec près de 5 000 personnes inscrites en juin dernier;

un record de participation à la collation des grades avec près de 5 000 personnes inscrites en juin dernier; Record avec plus de 70 millions de dollars en dons en 2022- 2023 et plus de 20 000 donatrices et donateurs;

plus de 20 000 donatrices et donateurs; 1 665 membres du corps professoral engagés;

Un investissement de 364 millions de dollars pour des projets d'infrastructure d'ici 5 ans. Cela s'ajoutera à un parc immobilier dont la valeur s'élève à environ 2,5 milliards de dollars.

* Les données officielles seront connues au lendemain de la date limite d'abandon sans échec, le 19 septembre.

