Un partenariat pluriannuel de 6,15 millions de dollars qui vise à combler l'écart en matière de soins dentaires

TORONTO, le 24 nov. 2020 /CNW/ - L'Université de Toronto et Green Shield Canada font équipe pour créer le plus important programme de recherche en santé publique dentaire jamais mis en place au Canada.

Dans le cadre de son Projet Accès Green (« Green Door Project ») et grâce à un don philanthropique de 6,15 millions de dollars, Green Shield Canada finance la clinique Green Shield Canada, qui sera située au sein de la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Toronto. La clinique offrira des soins gratuits à près de 2 000 familles de la région du Grand Toronto qui n'ont actuellement pas accès à des soins dentaires. De plus, une équipe multidisciplinaire de chercheurs de l'Université de Toronto étudieront les effets à long terme de l'accès à des soins buccodentaires de qualité.

Green Shield Canada : combler l'écart en matière de soins dentaires

« Même si tout indique que la santé buccodentaire est directement liée à la santé globale tout au long de la vie, un Canadien sur trois n'est pas couvert pour des soins dentaires », explique Zahid Salman, président et chef de la direction de Green Shield Canada. « Nous sommes déterminés à entamer le processus visant à combler cet écart en fournissant des soins à ceux qui en ont besoin et en finançant des programmes comme la clinique Green Shield Canada. Il est tout aussi important que l'Université de Toronto produise des connaissances fondées sur la recherche concernant l'importance de la santé buccodentaire pour la santé physique, mentale et financière dans son ensemble, afin que nous puissions convaincre le secteur public et les donateurs du secteur privé de se joindre à nous pour financer un accès accru au fil du temps », a ajouté M. Salman.

L'accès aux soins dentaires est un problème de santé publique important qui requiert des recherches

« Nous voulons déterminer les répercussions de l'accès aux soins dentaires sur les individus, leur famille, le système de santé et la société dans son ensemble. Ce programme de recherche vise en fin de compte à éclairer le débat politique sur la couverture universelle des soins dentaires au Canada, et peut-être même dans le monde entier », explique le Dr Carlos Quiñonez, spécialiste de la santé publique dentaire, professeur agrégé et directeur de programme à la Faculté de médecine dentaire de l'Université de Toronto.

« La santé buccodentaire et l'accès aux soins sont des questions importantes de santé publique, et pas seulement liées à la médecine dentaire, et elles doivent être traitées comme telles », déclare le Dr Quiñonez, ajoutant qu'une équipe de chercheurs de l'Université de Toronto (composée de 13 matières) étudiera l'effet à long terme des soins dentaires réguliers sur le stress, la nutrition, l'inflammation, le bien-être, les maladies chroniques, ainsi que les répercussions globales sur l'économie et le système de santé.

« Green Shield Canada croit qu'une mauvaise santé dentaire peut contribuer à de nombreux problèmes graves sur le plan physique, social et financier, notamment une infection, une faible estime de soi, des barrières à l'emploi, à l'éducation et plus encore », explique David Willows, vice-président directeur, Innovation chez Green Shield Canada. « Les Canadiens à faible revenu sont quatre fois plus susceptibles d'éviter de consulter un dentiste en raison des coûts, et deux fois plus susceptibles d'avoir des résultats moins bons en matière de soins buccodentaires. Notre partenariat avec l'Université de Toronto reflète notre engagement sans faille à améliorer l'accès des Canadiens à des soins de santé de qualité, et à faire progresser l'importance de la santé publique dentaire », déclare M. Willows.

À PROPOS DU PROJET ACCÈS GREEN

Le Projet Accès Green a pour mission de remédier aux lacunes de notre système de santé en aidant les Canadiens à accéder aux soins de santé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Lancé par Green Shield Canada en 2020, le Projet Accès Green s'associe à des établissements universitaires et à des professionnels de la santé communautaire pour fournir des soins gratuits à ceux qui en ont besoin et financer des recherches clés qui nous aideront à changer le système de santé - pour de bon. Ensemble, nous construisons un avenir meilleur et plus sain pour tous. Joignez-vous à nous. Rendez-vous à greendoorproject.ca pour obtenir plus de renseignements.

À PROPOS DE GREEN SHIELD CANADA (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services d'administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays.

À PROPOS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE TORONTO

La Faculté de médecine dentaire de l'Université de Toronto combine la rigueur de la recherche biologique et clinique à une expérience éducative supérieure dans le cadre d'une gamme complète de programmes de premier et de deuxième cycles, avec ou sans spécialisation. Elle a acquis une réputation internationale en tant qu'établissement de recherche et de formation de premier plan en médecine dentaire au Canada. De la recherche scientifique de pointe sur les biomatériaux et la microbiologie, à la nouvelle génération de traitements à base de nanoparticules et de cellules souches, en passant par les études novatrices sur la population et l'accès aux soins, la mission de la Faculté de médecine dentaire est de façonner l'avenir de la médecine dentaire et de promouvoir une santé optimale en s'efforçant d'assurer l'intégrité et l'excellence dans tous les aspects de la recherche, de l'enseignement et de la pratique clinique.

SOURCE Green Shield Canada

Renseignements: Pour plus de renseignements et obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec : Deb Quinn, SPPR, 647 985-7162, [email protected]

Liens connexes

https://www.greenshield.ca/en-ca