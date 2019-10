L'Université de Sherbrooke inaugure son Studio de création - Un pas de plus vers la communauté de créateurs la plus dynamique au Québec !

SHERBROOKE, QC, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Studio de création - Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine de l'Université de Sherbrooke est maintenant prêt à accueillir une communauté créative et ingénieuse, formée notamment d'étudiantes et d'étudiants instigateurs de nouvelles idées, de projets ambitieux et de prototypes ingénieux !

« Ce lieu a été pensé, conçu et construit pour permettre aux étudiants de réfléchir, de schématiser, de dessiner, d'explorer, d'innover et de concevoir pour matérialiser leurs rêves les plus fous, les plus audacieux. Exactement à l'image des idées et des actions qui sous-tendent les projets de la grande famille Bombardier depuis des décennies. C'est l'aboutissement d'un projet qui me tient vraiment à cœur », affirme le doyen de la Faculté de génie, le professeur Patrik Doucet.

Conception remarquable. Projets innovants. Financement audacieux. Un bâtiment de cette envergure financé à 75 % par des donateurs, c'est du rarement vu. Ce projet global de 11,2 M$ a vu le jour grâce à la contribution significative de la Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine, de la grande famille Bombardier, de l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke (AGEG), des employés de la Faculté de génie et de plusieurs autres donateurs.

Pour Sylvie Fontaine, fille d'Huguette et de Jean-Louis Fontaine et petite-fille de Joseph-Armand Bombardier, l'inventeur de la motoneige, il était tout naturel que la Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine s'associe à ce lieu de création des plus prometteurs : « Un tel Studio de création cadre bien dans notre mission, soit celle de soutenir des projets d'éducation entrepreneuriale. Avec ce Studio, les étudiantes et les étudiants disposeront de tout ce dont ils ont besoin pour faire passer leur projet du rêve à la réalisation. »

Du rêve à la réalisation

Lieu de création, d'exposition, de valorisation du savoir, d'innovation technologique, de formation, d'entrepreneuriat. Et plus encore. Du rêve à la réalisation : telle est la devise inscrite sur le bâtiment. Former. Innover. Concevoir. Pour servir la société. Telle est la mission de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. « Tout concorde : nous souhaitons répondre aux besoins réels de la société par notre enseignement créatif et nos recherches innovantes », complète le doyen.

« Lorsqu'une communauté facultaire se mobilise pour un projet auquel elle croit avec ardeur et passion, et que de généreux donateurs emboîtent le pas dans l'aventure grâce à un partage indéniable de valeurs et de visions, les résultats sont plus qu'impressionnants. Et tout cela au bénéfice de la créativité de nombreuses générations étudiantes à venir et d'une société toujours à la recherche de partenariats ingénieux et porteurs de sens », exprime fièrement le recteur de l'Université de Sherbrooke, le professeur Pierre Cossette.

2 500 mètres carrés d'inspiration

Avec une vue spectaculaire à 270 degrés sur le Campus universitaire, sur la ville de Sherbrooke et, au loin, sur les montagnes, le Studio de création est maintenant ouvert pour sa communauté universitaire, puis le sera pour la communauté sherbrookoise, pour enfin étendre ses ramifications jusqu'à être reconnu comme le lieu d'inspiration pour la communauté de créateurs la plus dynamique au Québec !

À l'image du cerveau gauche que l'on associe au raisonnement logique et rationnel et du cerveau droit qui serait plutôt intuitif et émotionnel, la partie gauche du Studio de création représente le lieu de manipulation, d'expérimentation et de fabrication, alors que la partie droite est dédiée à l'idéation, à l'exposition des idées matérialisées et à la créativité. À gauche, on retrouve donc entre autres la salle d'assemblage, la salle de prototypage rapide, la salle pour travailler le bois, les salles électroniques, d'usinage et de mécatronique. À droite se trouvent le hall d'exposition et d'interaction, la salle multifonctionnelle, la mezzanine et la salle d'idéation. En prime : une terrasse extérieure inspirante au creux de la forêt ! De réels espaces collectifs de travail, de partage de compétences et d'expériences.

L'AGEG prône quatre valeurs fondamentales, soit l'engagement, l'entraide, l'ouverture et la fraternité. Et comme l'explique Mathieu Labelle, président de l'AGEG, le Studio de création représente ces valeurs à tous points de vue : « L'engagement, parce que nous souhaitions la concrétisation de ce bâtiment et que nous allons tout faire pour qu'il demeure bien vivant. L'entraide, parce que c'est l'endroit où les travaux d'équipe, les projets innovants et les idées révolutionnaires vont prendre vie. L'ouverture, parce que le Studio de création est accessible à tous, que l'on soit en génie, en gestion ou en éducation. Et la fraternité, parce que le Studio de création va devenir le lieu de rencontre de la grande famille universitaire. »

Encore plus d'essaimages d'entreprises

Parmi les projets qui verront le jour au Studio de création, bon nombre d'entre eux se concrétiseront afin de faire rayonner « la différence UdeS ». Notamment, plusieurs projets majeurs de conception en fin de baccalauréat pourront bénéficier de l'appui de partenaires dans le cadre de la Stratégie Innovation, Partenariat et Entrepreneuriat (IPE) de l'Université de Sherbrooke.

Carboneutralité du bâtiment

En cohérence avec la stratégie de carboneutralité adoptée au printemps dernier, l'UdeS compensera les émissions de gaz à effet de serre émises annuellement par ce bâtiment de façon à respecter son engagement, afin que tout ajout d'espace soit carboneutre. Cette compensation se fera par l'achat de crédits carbone sur un marché volontaire reconnu.

[Vidéo] Studio de création : du rêve à la réalisation

