L'Université de Sherbrooke en voie de concrétiser ses plus ambitieuses réalisations philanthropiques

Pour le président du conseil d'administration de La Fondation de l'UdeS, Vincent Joli-Coeur, ces nominations arrivent à point nommé pour La Fondation et le SRDD : « Nous sommes bien heureux de voir Pascal Grégoire accéder à ce poste hautement stratégique de direction. Pascal possède plus de 25 ans d'expérience à l'Université de Sherbrooke, et ce, au sein même de La Fondation. Il a participé à la mise en œuvre de nombreuses campagnes majeures pour l'UdeS. Il connaît le milieu universitaire comme personne, en plus d'être très sensible aux aspirations philanthropiques des donateurs. Tous vous le diront, c'est un réel plaisir de collaborer avec lui. »

« L'expérience et les réalisations que j'ai acquises en philanthropie et en développement d'affaires tout au long de ma carrière, démontrent certainement toute ma passion, mon ardeur au travail et ma volonté de poursuivre le développement d'une culture philanthropique forte au bénéfice de l'Université de Sherbrooke. Je remercie le président du CA de La Fondation et la direction de l'Université de me faire confiance. Je suis convaincu qu'avec l'équipe en place, nous réunirons les conditions gagnantes à la réalisation d'une prochaine campagne majeure pour l'UdeS », souligne Pascal Grégoire, directeur général de La Fondation et du SRDD.

« En plus de cette nomination, nous accueillons un nouveau membre au sein de notre équipe : Daniel Asselin. Ce stratège passionné et ambitieux, disons-le, est grandement sollicité pour sa connaissance du milieu et son regard sur les tendances et enjeux actuels en collecte de fonds. Malgré le contexte actuel particulier, l'Université de Sherbrooke foisonne de projets avec des retombées concrètes dans la société. Daniel et Pascal, très complémentaires dans leurs expertises, sauront être des atouts pour nous qui sommes en voie de réaliser nos plus grandes ambitions philanthropiques », ajoute le président du conseil d'administration de La Fondation.

Figure influente dans le milieu philanthropique, Daniel Asselin possède une expérience et des compétences hors du commun dans le domaine de la collecte de fonds au Québec. Avec son entreprise Épisode, une firme spécialisée en philanthropie et investissement communautaire qu'il a fondée en 1993, il a participé à la mise en œuvre de plus de 300 campagnes majeures en éducation, en santé et dans le secteur communautaire. Il est également l'instigateur de l'Étude sur les tendances en philanthropie. Publiée depuis 10 ans, cette étude est un incontournable pour les entreprises et organismes de bienfaisance au pays.

« Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de La Fondation. J'occupe un rôle dans le secteur de la philanthropie depuis 30 ans. J'ai accompagné des organisations variées dans leurs campagnes ou stratégies de collecte de fonds, par exemple la Fondation Charles-Bruneau, Véro & Louis et Martin Matte, tout comme des fondations de cégeps et d'universités. D'ailleurs, à ce stade-ci de ma carrière, j'ai décidé de passer le flambeau de mon entreprise et de faire de l'éducation ma cause principale, puisque c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur. Étant moi-même diplômé de l'Université de Sherbrooke, je suis témoin de son effervescence et de son impact concret dans la société. Ce sera un réel plaisir de mettre mon expérience et mes compétences à contribution pour l'aider à se démarquer dans le milieu philanthropique », mentionne avec enthousiasme le nouveau directeur principal du développement philanthropique Daniel Asselin.

« L'équipe formée par Pascal et Daniel est très prometteuse, d'autant plus qu'elle peut compter sur une équipe bien implantée. Ensemble, ils ont pour mandat de soutenir la direction de l'UdeS dans la gestion opérationnelle et philanthropique de nos projets phares. Nous sommes à l'aube d'une prochaine campagne majeure qui nous permettra de réaliser des projets qui feront réellement la différence pour la société. Pensons notamment à l'Institut quantique, à des projets en intelligence artificielle et en robotique, à des recherches sur les infections émergentes, sur la maladie d'Alzheimer ou en lien direct avec les impacts de la COVID-19. La contribution de La Fondation est tout aussi importante pour la réalisation de nombreuses initiatives qui favorisent le bien-être et la réussite des étudiantes et des étudiants. D'ailleurs, avec son soutien, nous avons réussi à amasser plus de 1,5 M$ en deux mois qui ont été destinés aux étudiants en difficultés financières au début de la pandémie », souligne le recteur de l'Université de Sherbrooke, le professeur Pierre Cossette.

Pour découvrir les multiples projets mis en œuvre dans chacune des facultés de l'Université de Sherbrooke : USherbrooke.ca/familleudes.

À propos de La Fondation de l'Université de Sherbrooke

La Fondation a amassé plus de 115 M$ lors de sa dernière campagne majeure. Outre ses résultats financiers exceptionnels, cette campagne a représenté un virage majeur pour l'Université de Sherbrooke en consolidant son rôle de leader en matière d'innovation, de partenariat et d'entrepreneuriat. Les projets réalisés en témoignent : qu'il s'agisse du Studio de création - Fondation Huguette et Jean-Louis Fontaine, de l'Accélérateur entrepreneurial Desjardins, du Laboratoire de simulation clinique, de la chaire de recherche en neuroinformatique ou des différentes cliniques d'aide à la population comme le Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, ces projets ont permis de former une relève compétente, apte à répondre aux enjeux de la société.

