L'Université de Montréal ouvre le premier laboratoire de réalité virtuelle d'optométrie au Québec, en partenariat avec FYidoctors | Visique

Rendu possible grâce à un investissement de 350 000 $ par FYidoctors | Visique, ce laboratoire offrira aux étudiants de l'Université de Montréal l'occasion unique de simuler des maladies oculaires courantes et rares dans un cadre de réalité virtuelle. Les étudiants seront ainsi en mesure de maîtriser des techniques complexes et d'examiner un nombre plus grand d'affections et de conditions que dans leur expérience clinique actuelle. De leur côté, les enseignants seront mieux outillés pour évaluer et superviser leurs élèves. En d'autres termes, le laboratoire de simulation Visique permettra aux optométristes d'être mieux formés.

« La raison d'être de notre entreprise est de fournir des soins de la vue de qualité exceptionnelle », a déclaré le Dr Frédéric Marchand, optométriste, vice-président de Visique et diplômé de l'Université de Montréal. « Avec cet investissement, nous poussons notre engagement encore plus loin et veillons à ce que les générations futures aient accès à des méthodes de formation à la fine pointe de la technologie. Il est primordial pour nous de redonner à l'industrie dans laquelle nous œuvrons et d'aider à améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants, car cela a une incidence directe sur la qualité des soins oculaires offerts aux Canadiens à long terme. Je suis personnellement ravi de pouvoir le faire en partenariat avec l'École d'optométrie de l'Université de Montréal, car c'est là que j'ai fait mes études. »

Les capacités de simulation du laboratoire fourniront aux étudiants des centaines de cas réels de patients, qui viendront compléter leur formation clinique. Ensemble, l'Université de Montréal et FYidoctors | Visique continueront de jouer un rôle de premier plan dans l'enseignement de l'optométrie en améliorant sans cesse l'expérience d'apprentissage des futures générations d'optométristes.

« Grâce à la générosité de FYidoctors | Visique, nous pourrons tirer parti des plus récents progrès en matière de technologie éducative afin d'offrir la meilleure expérience possible à nos étudiants et enrichir l'apport de connaissances au sein de la communauté québécoise d'optométristes », a déclaré Christian Casanova, professeur et directeur de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. « Le nouveau laboratoire de réalité virtuelle fournira un cadre pédagogique riche, engageant et hautement interactif, axé sur l'apprentissage par la pratique. En rendant possible l'accès à cette nouvelle technologie, FYidoctors | Visique démontre son engagement non seulement envers l'éducation et les soins de santé de qualité, mais aussi envers l'essor de l'École d'optométrie de Montréal. »

Le laboratoire de simulation Visique a ouvert ses portes au début du semestre d'automne 2019 à l'Université de Montréal, et FYidoctors | Visique organisera en octobre une cérémonie officielle à la clinique universitaire de l'UdeM pour souligner l'événement.

L'équipement :

Le laboratoire sera d'abord doté de trois ophtalmoscopes binoculaires indirects Eyesimd, de simulateurs de réalité augmentée à la fine pointe de la technologie utilisés dans le cadre de la formation sur l'examen de la rétine. Ils offrent une simulation tridimensionnelle extrêmement réaliste et dynamique des structures anatomiques de l'œil et de l'optique de l'ophtalmoscope.

La deuxième phase du laboratoire sera inaugurée à une date ultérieure, avec l'ajout de simulateurs de lampes à fente Eyesimd. Cette technologie permettra aux étudiants d'apprendre comment manipuler l'appareil et d'acquérir les compétences nécessaires pour réaliser un examen de la cornée ou de la rétine, une gonioscopie et une tonométrie. Par ailleurs, la formation multiniveau offerte par la technologie de simulation de lampes à fente leur donnera la possibilité de reconnaître les tendances liées aux pathologies de la rétine et de réaliser des évaluations fondées sur les compétences.

Grâce à la technologie d'ophtalmoscopes et de lampes à fente Eyesimd, les étudiants seront en mesure d'examiner un vaste éventail de cas pertinents sur le plan clinique avant de rencontrer leur premier vrai patient. Les affections simulées sont basées sur des cas réels et ont été élaborées conjointement par des universitaires et des professionnels de la vue.

La technologie de simulation permet aux étudiants de vivre une expérience authentique et tangible afin d'acquérir les compétences diagnostiques nécessaires aux examens réalisés avec un ophtalmoscope ou une lampe à fente. Les élèves peuvent s'exercer autant qu'ils en ont besoin pour franchir certaines étapes importantes d'une formation modulaire qui deviendra de plus en plus difficile et complexe. Le processus commence par la maîtrise de compétences techniques pour voir l'intérieur de l'œil, avant l'intégration de cas réels et d'images visant à réaliser des examens et à établir des diagnostics. L'objectif est de permettre aux étudiants de passer du temps précieux en laboratoire avec le personnel enseignant afin que leurs bonnes compétences de base se transforment en excellentes capacités de diagnostic.

La technologie de simulation formera également les élèves à l'évaluation de la santé de l'œil et au diagnostic d'une panoplie de troubles visuels et de maladies. Elle est principalement axée sur l'examen de l'arrière de l'œil, qui permet de déceler toutes sortes de problèmes de vue ou de santé. En voici quelques exemples :

Vision :

Santé de l'œil

Traumatisme : commotion

Corps étrangers

Amblyopie : œil paresseux, trouble du développement de la vue

Uvéite : inflammation de la partie intermédiaire de l'œil

Kératocône : courbure de la cornée

Décollement de la rétine

Maladies :

Dégénérescence maculaire

Diabète

Hypertension

Cancer

Glaucome

