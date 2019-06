L'Université de la Colombie-Britannique lance le premier parcours de formation sur la technologie de chaîne de blocs pour ses étudiants

VANCOUVER, le 11 juin 2019 /CNW/ - L'Université de la Colombie-Britannique (UBC) lance le premier parcours de formation sur la technologie de chaîne de blocs et de registre distribué au Canada pour les étudiants diplômés. L'initiative vise à optimiser les capacités des étudiants à la maîtrise et au doctorat dans ce domaine et à contribuer à l'expansion de l'industrie canadienne de la chaîne de blocs, tout en s'attaquant à certains des enjeux socio-techniques les plus complexes au monde.

Cette initiative unique en son genre, qui est appelée à devenir le parcours de formation sur la chaîne de blocs le plus multidisciplinaire au monde, mettra à la disposition des étudiants des outils et des applications de nouvelle génération pour solutionner les enjeux de FinTech, d'ingénierie, de science informatique et de gouvernance de l'information grâce à ses volets disciplinaires.

Selon Victoria Lemieux, professeure agrégée à l'iSchool de la UBC et responsable du réseau Blockchain@UBC, « à titre de premier parcours de formation de la chaîne de blocs pour diplômés au Canada, cette initiative transformera le secteur de la chaîne de blocs au Canada et ailleurs. Elle permettra également aux étudiants de peaufiner leurs compétences dans le domaine des technologies émergentes très en demande, tout en stimulant la croissance économique à mesure que les diplômés combleront le vide dans l'industrie. »

Le parcours de formation sera axé sur quatre secteurs primaires : santé et bien-être, énergie propre, technologie réglementaire et enjeux autochtones, et vise à former 139 étudiants sur six ans. L'initiative est soutenue par 15 partenaires d'industries de divers secteurs qui offriront aux étudiants des stages de grande valeur en collaboration avec Mitacs. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée sera un partenaire phare et financera la recherche à l'intersection de la chaîne de blocs et les soins de santé.

« Nous sommes fiers de faire partie d'une collaboration qui est considérée comme la première au Canada à offrir des études supérieures multidisciplinaires dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et à participer à la formation de la prochaine génération d'innovateurs », affirme Uli Brödl, vice-président, Affaires médicales et réglementaires, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « Cette collaboration nous permettra d'accroître la base de connaissances et l'expertise des scientifiques et ainsi tirer parti de la technologie de la chaîne de blocs dans les soins de santé ».

Mitacs fournira un appui financier de 1,32 million de dollars échelonnés sur six ans, montant qui correspondra à la contribution annuelle de l'industrie visant à financer un maximum de 18 stages de maîtrise et huit stages de doctorat, y compris la formation professionnelle et la capacité d'acquérir une expérience internationale. Cela représente une valeur potentielle combinée de plus de 2,44 millions de dollars pour 156 stages et projets de formation postdoctorale.

« Mitacs est fière d'appuyer l'initiative de l'Université de la Colombie-Britannique visant à favoriser l'innovation et la formation de talents hautement qualifiés dans le domaine de la chaîne de blocs, ce qui ne peut que rehausser le statut de chef de file du Canada dans ce nouveau domaine de la recherche multidisciplinaire et de la transformation commerciale » ajoute Alejandro Adem, PDG et directeur scientifique de Mitacs.

L'initiative sera enseignée par des professeurs de diverses disciplines de l'Université de la Colombie-Britannique, qui ont tous des liens étroits avec la communauté locale ainsi qu'avec des centres de recherche à l'échelle mondiale. L'apprentissage prévu pour les élèves inclut l'analyse critique des solutions de chaîne de blocs et l'exploration des domaines novateurs où la chaîne de blocs peut être appliquée pour obtenir des avantages commerciaux, sociaux et techniques.

Ce parcours de formation sera officiellement lancé en janvier 2020.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://blockchain.ubc.ca/ :

Quelques faits intéressants :

Ces dernières années, la chaîne de blocs s'est imposée comme une méthode puissante de sécurité et de confiance dans le traitement des données, avec d'innombrables applications techniques, économiques, sociales et politiques.

La chaîne de blocs permet une interaction harmonieuse entre pairs sans avoir besoin d'un intermédiaire de confiance.

Pourtant, il y a peu de collaboration entre le milieu universitaire et l'industrie ainsi qu'une grave pénurie de professionnels qualifiés dans l'industrie.

Victoria Lemieux , UBC School of Library, Archival and Information Studies, est la fondatrice de Blockchain@UBC et co-chargée du réseau avec Chen Feng , de la faculté d'ingénierie UBC-Okanagan. Leur collaboration interdisciplinaire reconnaît la valeur d'une approche multidisciplinaire pour le développement de la technologie de chaîne de blocs et de registre distribué et la nécessité d'englober à la fois les sciences naturelles et le génie (SNG) et les disciplines autres que les SNG pour tirer parti de cette nouvelle technologie dans le meilleur intérêt de l'ensemble des Canadiens.

Université de la Colombie-Britannique

L'Université de la Colombie-Britannique est un centre mondial de recherche et d'enseignement qui se classe constamment parmi les 20 meilleures universités publiques du monde. Depuis 1915, l'esprit d'entrepreneuriat de l'UBC mise sur l'innovation et la remise en question du statu quo. L'université encourage ainsi ses étudiants, son personnel et corps enseignant à s'interroger sur les conventions, à favoriser la découverte et à explorer de nouvelles façons d'apprendre. À l'Université de la Colombie-Britannique, la pensée audacieuse est préconisée pour qu'elle puisse se transformer en idées qui pourront changer le monde.

Blockchain@UBC

Blockchain@UBC est un réseau de recherche multidisciplinaire de l'Université de la Colombie-Britannique qui met l'accent sur la technologie de la chaîne de blocs comme élément central de l'étude de la question de recherche générale : « Comment peut-on tirer parti des technologies émergentes au profit des Canadiens? ».

Nous nous engageons à la fois dans la recherche et l'éducation pour faire progresser la conception, le développement et l'adoption des technologies de la chaîne de blocs. Nos initiatives de recherche rassemblent des universitaires et des partenaires de l'industrie qui se penchent sur les questions urgentes dans une visée de progression de l'émergence des technologies de la chaîne de blocs. Nos initiatives d'enseignement s'adressent aux étudiants de premier cycle, aux diplômés et aux cadres supérieurs pour optimiser les connaissances et les compétences des étudiants et des professionnels intéressés par les technologies de la chaîne de blocs. Blockchain@UBC bénéficie d'un soutien dans le cadre du programme des subventions de la UBC des réseaux de catalysation de la recherche.

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

L'amélioration de la santé des humains et des animaux; voilà en quoi consiste l'objectif de la compagnie pharmaceutique de recherche Boehringer Ingelheim. Pour atteindre ce but, nous nous concentrons sur les maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de traitement satisfaisant. La compagnie s'efforce par conséquent de mettre au point des traitements novateurs qui pourront prolonger la vie des patients. Dans le domaine de la santé animale, Boehringer Ingelheim est synonyme de prévention perfectionnée.

Entreprise familiale depuis sa fondation en 1885, Boehringer Ingelheim compte parmi les 20 entreprises chefs de file du secteur pharmaceutique. Pour les trois secteurs d'activité Produits pharmaceutiques pour les humains, Santé Animale et Biopharmaceutique, près de 50 000 employés valorisent par l'innovation tous les jours. En 2018, Boehringer Ingelheim a affiché des ventes nettes d'environ 17,5 milliards d'euros. Les dépenses consacrées à la recherche et au développement s'élèvent à près de 3,2 milliards d'euros, ce qui représente 18,1 % des ventes nettes.

À titre d'entreprise familiale, Boehringer Ingelheim doit planifier en fonction des générations futures et du rendement à long terme. La compagnie vise ainsi la croissance organique à partir de ses propres ressources et de son ouverture pour les partenariats et les alliances stratégiques en recherche. Boehringer Ingelheim exerce toutes ses activités en faisant preuve de responsabilité envers l'être humain et l'environnement.

Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada.

De plus amples renseignements au sujet de Boehringer Ingelheim sont accessibles sur le site www.boehringer-ingelheim.ca ou dans notre rapport annuel : http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Mitacs

Mitacs est un organisme à but non lucratif qui favorise la croissance et l'innovation au Canada en relevant les défis commerciaux grâce à des solutions de recherche provenant des meilleurs établissements d'enseignement au pays et à l'étranger. Depuis plus de 20 ans, Mitacs collabore avec les gouvernements fédéral et provinciaux pour établir des partenariats qui appuient l'innovation industrielle et sociale.

