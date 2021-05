TORONTO, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Université de l'Ontario français (UOF) est heureuse d'annoncer l'élargissement de son offre universitaire avec des programmes qui répondent à des besoins concrets de la communauté francophone et du marché du travail. Il s'agit de programmes de certificat et microcertificat universitaires orientés vers le développement professionnel dans des domaines ciblés ainsi que des programmes pour soutenir le développement des compétences professionnelles en français. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment un microcertificat universitaire en Éducation - Introduction à la pédagogie, un domaine très recherché en raison de la pénurie d'enseignantes et d'enseignants francophones en Ontario. Également, l'UOF offre des programmes qui flexibilisent ses quatre baccalauréats spécialisés.

Avec des programmes souples et modulables, qui vont du microcertificat de 15 crédits au baccalauréat spécialisé de 120 crédits, l'UOF permet le développement professionnel continu de tous les francophones et francophiles en s'adaptant à leurs besoins. « Nous sommes ravis de pouvoir offrir davantage de flexibilité et de rendre l'éducation universitaire plus facilement accessible avec ces programmes dès l'ouverture de l'UOF », a déclaré Denis Berthiaume, PhD., vice-recteur aux études et à la recherche de l'UOF. « En proposant notamment des formations plus courtes, à temps partiel, nous répondons à la fois aux besoins de développement professionnel des gens à l'emploi, aux besoins exprimés par la communauté et au désir de certaines personnes d'approfondir et d'enrichir leurs intérêts personnels à toutes les étapes de la vie. »

Microcertificat universitaire en Éducation - Introduction à la pédagogie

Alors que les besoins de main-d'œuvre sont criants dans le milieu de l'éducation, et encore davantage en milieu minoritaire francophone, le microcertificat en Éducation - Introduction à la pédagogie contribue à pallier la pénurie qui sévit. En effet, ce programme va former des personnes qui se destinent à une carrière en enseignement ou qui sont déjà à l'emploi dans les écoles en raison de la pénurie d'enseignantes et d'enseignants. Ce programme fait partie d'un futur certificat et Baccalauréat en Éducation (B.Ed.) que souhaite offrir l'UOF et dont la proposition vient d'être soumise aux autorités compétentes pour approbation.

D'autres axes de développement professionnel continu

Au regard des programmes offerts, certains s'adressent principalement aux professionnels qui sont déjà à l'emploi, mais qui souhaitent soit approfondir ou élargir leurs connaissances et compétences. Ces programmes répondent ainsi directement à des demandes et besoins de la communauté francophone. Le microcertificat universitaire en Gestion et gouvernance des organisations en est un bel exemple. Il favorise le développement des compétences professionnelles en développement organisationnel qui sont actuellement recherchées dans les domaines de la gestion des organismes culturels ou communautaires et des organisations sans but lucratif en milieu francophone. De son côté, le certificat en Pédagogie de l'enseignement supérieur permet à des professeurs de niveau collégial et universitaire, qui sont des spécialistes dans la matière enseignée, mais qui n'ont souvent jamais étudié en éducation, de maîtriser les bases de la pédagogie pour renforcer leur enseignement.

L'UOF offre également des programmes pour soutenir les compétences professionnelles en français. C'est le cas notamment du microcertificat en Français pour le domaine de la santé et des services sociaux, qui permet à ceux qui pratiquent ces métiers en milieu bilingue de parfaire leurs connaissances de la langue française et d'acquérir les termes propres à leur champ de pratique. Il en est de même pour le personnel enseignant qui désire acquérir des qualifications additionnelles en français langue seconde avec le microcertificat universitaire en Éducation - Français langue seconde.

Enfin, les quatre baccalauréats spécialisés de l'UOF ont été déclinés en une variété de certificats et microcertificats universitaires. Ces programmes plus courts permettent de découvrir un champ d'études, puis de poursuivre avec souplesse et flexibilité son parcours au baccalauréat. Ils facilitent aussi l'accès aux études supérieures à toutes les étapes de la vie. À titre d'exemple, une personne qui travaille au service des ressources humaines au sein d'une entreprise qui veut acquérir des compétences en gestion dans les dossiers d'équité, de diversité et d'inclusion pourrait décider de s'inscrire au microcertificat en Études de la pluralité humaine et suivre quelques cours.

L'UOF offre ainsi aux francophones et francophiles de tous les horizons une opportunité à la fois de développement professionnel ou d'enrichissement personnel en leur permettant d'approfondir leurs connaissances dans un domaine d'intérêt. L'ensemble des programmes répondent ainsi aux besoins de formation continue des citoyens dans une société en constante évolution et contribuent au développement socioéconomique en Ontario.

Il est possible de s'inscrire dès maintenant en vue de la rentrée de septembre 2021. Pour plus d'information sur chacun des programmes offerts à l'UOF, visitez : https://uontario.ca/futurs-etudiants/microprogrammes.

À propos de l'Université de l'Ontario français

L'Université de l'Ontario français est un établissement innovant axé sur la création et la mobilisation des connaissances en français. Elle préconise des démarches d'enseignement, d'apprentissage et de recherche faisant appel à diverses disciplines, fondées sur la découverte, la collaboration et l'expérience. Gouvernée par et pour les francophones de l'Ontario, elle offre une éducation résolument connectée sur le monde favorisant un exercice écoresponsable de la citoyenneté.

