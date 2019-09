L'univers de création de Réjean Ducharme entre dans les collections du Musée de la civilisation

QUÉBEC, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Pour perpétuer la mémoire de l'écrivain Réjean Ducharme et préserver son processus de création, sa Succession offre en donation au Musée de la civilisation l'intégralité du contenu de son bureau et de son atelier. Cette donation inclut, entre autres, la bibliothèque personnelle de Réjean Ducharme ainsi que quatre Trophoux inachevés, offerts au Musée par Charles Forget et Stefan Georgesco. En recevant ce corpus exceptionnel qui témoigne du processus créatif de Ducharme, le Musée de la civilisation s'engage à présenter, d'ici 2022, une exposition où seront reconstitués à l'identique ces lieux où travaillait l'écrivain. C'est ce qu'ont annoncé ce matin, au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal, madame Monique Jean, exécutrice littéraire et liquidatrice de ladite succession et le directeur général de l'institution muséale nationale, monsieur Stéphan La Roche.

Porteurs de son identité, de son imaginaire et de sa création, nul doute que ces deux espaces ont été extrêmement importants dans la vie de Réjean Ducharme. Impressionnants, curieux et touchants dans l'éclectisme des références culturelles qu'ils contiennent et leur organisation matérielle, ces lieux ouvrent une fenêtre sur la pensée de Ducharme et permettent de saisir avec plus de justesse les influences, les modèles, les sources d'inspiration, les références ainsi que la complexité des œuvres de ce géant de la culture du Québec.

« Par cette donation, Ducharme nous fait à nouveau signe de la main, et ce signe s'inscrit désormais dans la durée. Cette donation est faite en reconnaissance de la dette de Ducharme envers tous ceux et celles qui ont accepté, tout simplement, d'un accord tacite, sa discrétion, pour remercier chacun et chacune d'avoir accepté les conditions qui lui étaient nécessaires pour écrire et accéder à la liberté qu'il recherchait. »

-Monique Jean, exécutrice littéraire et liquidatrice de la succession de Réjean Ducharme

« Comme musée de société, c'est un immense privilège d'accueillir au sein de nos collections la donation d'éléments aussi emblématiques du personnage mythique qu'est Réjean Ducharme. Son œuvre littéraire et son œuvre plastique sont indissociables. La première se démarque par une esthétique ancrée dans son rapport intime à la langue qu'il manie et réinvente avec une virtuosité magistrale, tout comme il donne une seconde vie, un nouveau sens aux matières recyclées avec lesquelles il conçoit ses Trophoux. Le Musée de la civilisation s'intéresse vivement à la démarche des créateurs québécois dont le regard critique alimente la compréhension de la société. Cette remarquable donation entre donc dans nos collections avec tous les égards nécessaires à la symbolique qu'elle représente. »

-Stéphan La Roche, directeur général du Musée de la civilisation

Le bureau et la bibliothèque de chevet contiennent plus d'un millier d'ouvrages, dont un grand nombre comporte des annotations. Cela entraînera chercheurs et spécialistes vers de nouvelles pistes de recherches et d'interprétations de l'œuvre de Ducharme;

À l'intérieur de l'atelier, en plus des divers outils de travail et des nombreux objets récupérés dans la rue en vue d'être intégrés à ses œuvres d'art, on retrouve plusieurs références littéraires et artistiques, dont il aimait s'entourer. L'artiste y avait accroché, selon un ordre systématique et symbolique, des images de personnages historiques ou religieux, d'artistes et d'écrivains importants pour lui, notamment Louis-Ferdinand Céline, Jean-Paul Riopelle , Virginia Woolf , Léon Tolstoï, Émile Nelligan, Gérald Godin, Gabrielle Roy et Sainte Thérèse de Lisieux . Il s'agit d'un ensemble qui mérite d'être étudié rigoureusement en rapport avec la production littéraire et artistique de Ducharme;

Le Théâtre du Nouveau Monde présentera, du 2 au 16 juin 2020, une adaptation du roman phare de Réjean Ducharme L'Avalée des avalés.

