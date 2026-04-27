L'UTA entraînée par onduleur et fixée au plafond offre une performance supérieure aux systèmes à vitesse fixe pour des résultats plus stables dans une vaste gamme de climats.

Performance entraînée par onduleur assurant un chauffage fiable dans les climats froids

Conçue pour une installation flexible avec compatibilité 24 V et configurations gainables

Conception montée au plafond maximisant l'espace utilisable dans les unités résidentielles

LOUISVILLE, Kentucky, le 27 avril 2026 /CNW/ - Midea, l'un des plus importants producteurs d'appareils électroménagers au monde et un chef de file des systèmes CVC, présente son unité de traitement d'air Pancake entraînée par onduleur comme une solution gainable fixée au plafond facile à installer qui intègre la performance des thermopompes pour climat froid dans une catégorie traditionnellement dominée par les systèmes à vitesse fixe.

L’UTA Pancake fixée au plafond de Midea intègre la technologie de pompe à chaleur entraînée par onduleur et une performance éprouvée dans les climats froids avec une configuration montée au plafond, offrant un fonctionnement stable dans tous les climats tout en préservant l’espace utilisable dans les applications résidentielles. (PRNewsfoto/Midea RAC)

Le système Midea est l'une des rares unités de traitement d'air de type « pancake » entraînées par onduleur disponibles sur le marché aujourd'hui. Il est conçu pour fournir un chauffage et un refroidissement stables et haute performance dans une vaste gamme de climats, y compris par temps froid. L'UTA Pancake de Midea est dimensionnée pour une installation pratique au plafond et est disponible en quatre capacités : 18K, 24K, 30K et 36K, prenant en charge une gamme de configurations d'unités résidentielles.

De nombreuses unités de traitement d'air montées au plafond utilisent encore des systèmes à vitesse fixe, ce qui limite la performance de chauffage par temps froid. L'UTA Pancake de Midea est l'un des rares systèmes disponibles qui combine avec succès la technologie d'onduleur et l'injection améliorée de vapeur pour soutenir un fonctionnement plus efficace dans les climats froids. L'unité permet aux concepteurs et aux développeurs de passer d'un fonctionnement à vitesse fixe à un contrôle par onduleur plus écoefficient.

Le système offre une puissance calorifique maximale de 100 % à -20 °C (-4 °F) et un fonctionnement continu jusqu'à -30 °C (-22 °F).

Performance de la thermopompe à onduleur avec capacité en climat froid

Pour les développeurs qui cherchent à mettre à niveau des systèmes à vitesse fixe, l'UTA Pancake permet une transition vers le rendement de la thermopompe entraînée par onduleur avec une fiabilité hivernale améliorée. Le système est jumelé aux systèmes de thermopompe entraînés par onduleur de Midea pour offrir un rendement de chauffage et de climatisation à vitesse variable.

L'UTA Pancake soutient également l'intégration de la chaleur auxiliaire, offrant une capacité de secours et une confiance accrue pour les applications en climat froid.

Principaux avantages de performance :

Maintient un rendement thermique fiable dans les climats froids grâce à un fonctionnement par onduleur

Réduit la dépendance au chauffage par résistance électrique dans des conditions normales

Maintient un débit d'air constant et un contrôle précis de la température dans l'ensemble de l'unité

Favorise un fonctionnement à haute efficience pour aider à réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation

Installation flexible et intégration de systèmes

L'UTA Pancake est conçue pour simplifier l'installation et l'intégration dans les projets de construction neuve et de rénovation. Le système fonctionne à l'intérieur de l'infrastructure existante du bâtiment sans nécessiter une refonte majeure du système.

Principales caractéristiques d'installation et d'intégration :

Compatibilité avec les commandes standard 24V et RS-485

Intégration à une gamme d'unités extérieures tierces

Prise en charge de la distribution par conduits dans plusieurs salles à partir d'une seule unité

Débit CFM élevé jusqu'à 899 pi³/min pour soutenir des conduits plus longs et des aménagements complexes

Cette flexibilité permet aux ingénieurs spécialisés d'intégrer le système à une vaste gamme d'applications résidentielles tout en réduisant la complexité de l'installation et les perturbations du projet.

Conçu pour les projets résidentiels

Alors que le développement résidentiel continue d'accorder la priorité à l'efficacité de l'espace et aux aménagements à densité élevée, la conception des systèmes de CVC devient un facteur essentiel de la valeur globale du projet. L'UTA Pancake est conçue pour les spécifications préliminaires, ce qui permet aux ingénieurs d'intégrer dès le départ une conception compacte du système CVC dans les plans de projet. Fixé au plafond, le système déplace l'équipement de CVC hors de l'espace habitable occupé tout en maintenant le rendement du chauffage et du refroidissement par conduits. La conception ultra compacte permet de tenir compte des contraintes d'espace au plafond et des systèmes existants du bâtiment, y compris les conduits et les plans de protection contre les incendies.

Cette configuration élimine le besoin d'un placard mécanique dédié et protège l'équipement des zones d'habitation principales. Le système combine une conception compacte montée au plafond avec une thermopompe entraînée par onduleur et une capacité de chauffage auxiliaire en option, offrant aux ingénieurs et aux développeurs une solution pratique pour les bâtiments où l'espace est de première qualité.

« Lors de la conception pour les résidences, chaque pied carré compte », déclare David Rames, spécialiste principal, promotion et développement de produits, Midea Residential Air Conditioning. « L'unité de traitement d'air Pancake de Midea offre aux concepteurs et aux développeurs plus de flexibilité dans la conception de leurs unités. La capacité de déplacer une unité de traitement d'air très performante au plafond plutôt que dans un placard offre un espace utilisable supplémentaire qui, au bout du compte, peut générer plus de valeur pour le projet. »

La conception montée au plafond améliore l'efficacité de l'aménagement

Installée au-dessus du plafond et accessible par un panneau de service, souvent situé dans des espaces secondaires, l'unité demeure entièrement dissimulée des espaces d'habitation principaux. La conception facilite également l'accès aux services, ce qui contribue à réduire le temps d'entretien et les perturbations pour les exploitants d'immeubles.

Pour les promoteurs résidentiels, cela permet des aménagements d'unités plus efficaces sans augmenter l'empreinte du bâtiment. En récupérant la superficie utilisable et en améliorant l'efficacité de l'aménagement, le système peut contribuer à accroître l'espace locatif et la valeur globale du projet. La capacité bitension (115 V ou 208/230 V) permet d'économiser davantage en permettant à l'unité de chauffage auxiliaire intérieure de fonctionner sur une alimentation de 115 V, ce qui réduit les besoins en infrastructures électriques dans les projets de construction neuve et de rénovation.

Un confort accru, une réduction du bruit et un rendement constant peuvent également contribuer à accroître la satisfaction des locataires et à réduire les préoccupations opérationnelles des propriétaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'UTA Pancake fixée au plafond et la gamme complète de thermopompes Easy Upgrade de Midea, visitez www.mideacomfort.us ou écrivez à [email protected].

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SOURCE Midea RAC